В эти выходные в Белоруссии оппозиция планирует очередные акции протеста. Они могут ознаменоваться столкновениями с силовиками. И тому есть ряд причин

Поздно вечером в четверг, 27 августа, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live опубликовал план оппозиции на эти выходные. Как и ожидалось, протесты пройдут в воскресенье, 30 августа. Кравчук рассказал, что нужно делать белорусской оппозиции для смены власти в стране © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Воскресенье. Минск, 14.00. Собираемся на Площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовём всех соседей, родных, друзей и близких. ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ! Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему белорусы на День рождения (фото самых интересных будут опубликованы). Остальные города, 14.00. Собираемся в центре своих городов согласно вашим местным планам. Чуть позже мы выложим адреса всех резиденций узурпатора, к которым вы сможете подъехать и оставить свои подарки», — указывалось в публикации канала.

Собственно, день рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко является одним из поводов к акции протеста. 30 августа глава РБ отпразднует своё 66-летие. На следующий день, 31 августа, своё 16-летие отпразднует его сын Николай.

«На выходные будет третья неделя протестов. Даты символические — день рождения Лукашенко и его сына Николая (30-го и 31-го). Организаторы протестов вновь планируют большой митинг. Очень большой соблазн разжечь в эти дни с новой силой беспорядки через провокацию. Даже несмотря на явный сигнал Путина. Не дай бог, конечно. Оставайтесь дома, берегите себя», — написал в пятницу, 28 августа, белорусский политолог Алексей Дзермант.

Впрочем, причина возможных беспорядков не в одном лишь дне рождения белорусского президента.

Мускулы протеста

В грядущие выходные Белоруссия будет отмечать не только день рождения президента. 30 августа будет также отмечаться День шахтёра. Казалось бы, узкоспециализированный профессиональный праздник. Однако в белорусских протестах отметились и шахтёры.

Так, протесты поддержали некоторые шахтёры «Беларуськалия». В итоге президент Белоруссии вынужден даже был пригрозить им увольнением и наймом украинцев.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я [дал] команду директору: не надо за ними бегать», — отметил 21 августа Лукашенко, заявив, что в одном лишь Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии», как и шахтёры из других стран. Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Приедут из Украины шахтёры. Их море — безработных», — подчеркнул Лукашенко.

До этого, 17 августа, шахтёры предприятия объявили забастовку и создали стачком. Однако позже, 20 августа, пропал член стачкома Дмитрий Куделевич. Некоторое время спустя выяснилось, что он сбежал из отдела КГБ: Куделевич попросился в туалет, а там убежал через открытую форточку. Ему удалось пересечь границу и оказаться на Украине.

На этом новости о забастовке «Беларуськалия» практически прекратились. В пятницу, 28 августа, пресс-служба предприятия сообщила, что ещё более недели тому назад оно возобновило работу в полном объёме.

«19 августа 2020 года все рудники и фабрики ОАО «Беларуськалий» возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей», — говорилось в сообщении.

Однако в этот же день в Τelegram-канале стачкома «Беларуськалия» заметно возросла активность, а также появились призывы к протестам в День шахтёра.

«Давайте этот день, День Шахтёра, сделаем границей между унизительным рабским прошлым и достойным свободным будущим! Пускай этот день станет началом нашей новой великой истории, когда шахтёры вернули себе честь и достоинство <…> 30 августа в день нашего славного города (Солигорска. — Ред.) объявляем рождение новой Беларуси и новых свободных людей в ней! Отказываемся кормить своими налогами преступников и карателей. Объявляем стачку до безоговорочного выполнения своих требований», — гласило заявление стачкома.

Таким образом, оппозиция не отказалась от своих планов вовлечь рабочих в протест. Более того, в условиях, когда все силы правоохранителей будут стянуты в столицу, выступления шахтёров могут стать весьма неприятным сюрпризам. Но и в столице возможны жёсткие протесты.

Даёшь молодёжь!

В пятницу, 28 августа, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусским учителям.

«Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошёл на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха», — заявила Тихановская.

Она призвала учителей поддержать тех коллег, которых якобы будут увольнять за их позицию и несогласие с государственной идеологией.

«Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы», — отметила Тихановская.

Её обращение к учителям понятно: ранее оппозиция призывала к забастовке и их, и учащихся, и студентов. А роль молодёжи во многих протестах сложно переоценить. Примечательно, что обращение Тихановской к учителям — это первое обращение к представителям конкретной профессии, а не к «рабочим вообще».

При этом Лукашенко уже выказал готовность ответить на этот вызов.

«Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий. А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности», — заявил он 27 августа.

При этом Лукашенко особо подчеркнул, что это будет в строгом соответствии с законом: лишь после того, как тот или иной студент предпочтёт учебе, которая и даёт ему отсрочку от призыва, что-то другое. Депутат Госдумы рассказал, что может сделать Россия с ситуацией в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — рассказал белорусский президент.

Впрочем, оппозицию вряд ли этим испугаешь. Тем более и Тихановская, и редакции сайтов и Τelegram-каналов, призывающих к протесту, находятся за рубежом.

Кроме того, эти выходные — последние летние каникулярные, когда студенты и школьники могут спокойно протестовать, не опасаясь, что им вменят протесты во время учёбы. Понедельник — 31 августа, а учёба начнется во вторник — 1 сентября. В общем, есть время и протестовать, и отдыхать от протестов.

Нельзя не отметить, что часть общества была возмущена кадрами запирания в «красном костёле» в Минске протестующих ОМОНовцами. Примечательно, что сейчас на этом эпизоде делают акцент на Telegram-канале Nexta_live.

«Дошло даже до нарушения религиозного мира, угроз христианам, задержаниям возле церквей и костёлов», — отмечалось в публикации канала.

Кроме того, Лукашенко предпринял ряд шагов в адрес европейских государств, которые вовлечены в происходящее в Белоруссии.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место», — заявил Лукашенко.

Одно дело, когда речь идет о критике государств, а другое, когда затрагиваются финансы. Всё это может подстегнуть внешние силы к более активному вмешательству в происходящее в Белоруссии.

Остаётся лишь надеяться, что эти выходные пройдут спокойно и для участников протестов, и для силовиков, да и для всех белорусов.