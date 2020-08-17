Антипрезидентские акции в Белоруссии продолжаются уже девятый день подряд. Масла в огонь подливает реакция соседних стран, которые встали на сторону протестующих, а непримиримая позиция Лукашенко побудила Киев принять беспрецедентные меры в отношении Белоруссии. Бьет по позициям Батьки и нарастающее протестное движение на белорусских заводах

Ход протестов

Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать лидером нации.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — сказала она в своем видеообращении.

Днем 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на мятежный Миский завод колесных тягачей (МЗКТ) для встречи с трудовым коллективом. Хотя пролетарии встретили главу государства криками «Уходи!», Лукашенко речь перед ними все-таки произнес.

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko

Проведение повторных выборов в Белоруссии Лукашенко исключил.

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказа он.

Тем не мене он готов поделиться президентскими полномочиями, но не под давлением и не через улицу.

О начале забастовки объявила часть сотрудников Белтерадиокомпании. Они предупредили, что будут приходить на работу, но выполнять свои обязанности не будут.

В полдень рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, выразив таким образом солидарность с протестами. Впрочем около пяти часов вечера печи запустили вновь.

Все шахты «Беларуськалия», одного из самых крупных в мире производителей калийных удобрений, составляющих весомую часть белорусского экспорта, остановили выдачу руды. Рабочие собирают подписи за то, чтобы объявить забастовку.

К шести часам вечера протестующие под бело-красными флагами заполонили площадь Независимости перед Домом правительства.

Реакция США, европейских стран, НАТО и Украины

Глава МИД Германии Хайко Маас заверил, что санкции Евросоюза коснуться тех, кто был вовлечен в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами.

Не применять силу против демонстрантов белорусского лидера Александра Лукашенко и белорусских военных призвал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Twitter протестующих поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, который еще недавно в своей собственной стране боролся с движением «желтых жилетов». По его словам, Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала заявление Макрона лицемерным.

Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дональд Трамп признал ситуацию в Белоруссии после президентских выборов ужасной и пообещал, что Вашингтон будет следить за развитием событий.

Белорусские протесты и их возможное влияние на ситуацию на Украине стали темой закрытого совещания Владимира Зеленского с руководителями разведывательных органов Украины, главами силовых структур, а также главами ряда облгосадминистраций.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что правительство выделило 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Готова Латвия и принять политических беженцев. Хотя власти страны не рассчитывают на большое количество белорусских эмигрантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал на консультации в Киев посла Украины в Минске Игоря Кизиму. Причиной, по словам главы МИД, стали «недопустимые действия Минска».

Глава избирательного штаба Светланы Тихановской Мария Мороз в видеообращении призвала белорусов к всеобщей забастовке.

«Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги… Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку», — сказала она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на слова Лукашенко о том, что Альянс концентрирует военную мощь у белорусских границ, заявил, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии.

Комментарии экспертов

Участник антилукашенковских выступлений политолог Евгений Константинов считает, что уже на первой неделе протестов стало понятно, что протесты силой не задавить.

«Белорусский режим попробовал пойти по сценарию 2010 года, когда Площадь была быстро разогнана, а уже на следующий день все протесты закончились. Но сейчас в информационном плане стало гораздо сложнее. У людей появились удобные средства связи, позволяющие им быстро организовываться и обсуждать проведение митингов», — сказал он в интервью нашему изданию.

Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer Денис Садоха, главред украинского информагентства "Прессинформ".

«Беларусь входит в самый сложный и опасный период, наверное, за всю свою историю независимости. Как она выйдет из него, сейчас сложно прогнозировать. Но то, что будет попытка силового свержения существующей власти, не сомневаюсь. Искренне жаль тех, кто станет жертвой политических авантюристов и технологии очередной цветной революции», — сказал собеседник издания.

Политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман полагает, что белорусский народ и президент страны Александр Лукашенко неотделимы друг от друга.

«Вне зависимости от того, как ведет себя Лукашенко по отношению к Российской Федерации, русское большинство граждан Белоруссии он поддерживает, и, соответственно, русское большинство граждан Белоруссии поддерживает его», — сказа эксперт.

Запад почувствовал белорусскую кровь, он почувствовал, что Лукашенко ранен, его можно сейчас забивать, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Поэтому Лукашенко и демонстрирует несгибаемую волю, говорит, что я сейчас не уйду. Потому что если действительно поверят, что его можно добивать, то количество западных ресурсов, вложенных в белорусский протест, вырастет многократно, считает собеседник издания.