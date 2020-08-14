В больницах находится более 200 пострадавших, в том числе правоохранители.
Накануне, 13 августа, президент Александр Лукашенко поручил разобраться «по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». В пятницу МВД Белоруссии сообщило об открытии горячей линии для информирования граждан о местонахождении их родных, задержанных во время беспорядков.
Ход протестов
Штаб бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которого называли главным соперником главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, огласил список требований к действующей власти.
Как сообщили 14 августа в официальном Telegram-канале политика, выдвинуто требование «немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН».
Находящаяся в настоящее время в Литве Светлана Тихановская в пятницу, 14 августа, обнародовала в интернете новое видеообращение, в котором поблагодарила своих сторонников за поддержку. По её словам, данные ЦИК не отражают реальную картину: там, где подсчет голосов проходил без фальсификаций, её поддержали от 60 до 70% избирателей. Поэтому в Белоруссии будет проведен сбор подписей тех, кто голосовал за нее.
Также Тихановская обратилась к руководителям городов, призвав их стать организаторам мирных акций протеста, которые пройдут в предстоящие выходные, 15 и 16 августа. Кроме того, она заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.
Оживилось стачечное движение. В пятницу начали забастовку часть работников Минского тракторного завода (МТЗ). Как сообщают белорусские СМИ, около тысячи человек, не дождавшись встречи с премьером Романом Головченко, направились к дому правительства.
Среди их требований: отставка Александра Лукашенко, новые выборы с участием независимых наблюдателей, освобождение экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и снятие обвинений с политика и предпринимателя Валерия Цепкало.
Сотрудники белорусского предприятия «Гродно-Азот» провели 14 августа собрание, в ходе которого выдвинули свои требования, дав на их осуществление четыре дня. Одно из главных требований — проведение в течение месяца новых президентских выборов.
Лукашенко на состоявшемся в пятницу совещании по работе строительной отрасли констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы и заявил о негативных последствиях забастовок. По его словам, этим могут воспользоваться конкуренты из РФ, Канады и других стран.
«Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — передаёт слова президента издание «Белта».
Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) призвала всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу. При этом в ФПБ настаивают на том, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили задержанных людей, оказавшихся в местах проведения акций и не нарушавших общественный порядок, и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю
Белорусов снова ждут сложности с интернетом. Как сообщает 14 августа информационное агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минскую городскую телефонную сеть, в столице с понедельника, 17 августа, планируют отключать в ночное время интернет и телефоны.
«Как уточнили в филиале «Белтелекома», при перерывах телефонной связи у абонентов позвонить в экстренные службы можно с помощью мобильной связи», — отмечает агентство.
Напомним, с 9-го и до утра 12 августа в Белоруссии был ограничен доступ к интернету. Тогда Лукашенко заявил, что интернет в стране отключили из-за границы.
Реакция Запада, России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный событиям в Белоруссии. Он сообщил об освобождении в Белоруссии троих задержанных ранее украинцев и призвал белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия.
Зеленский подчеркнул, что Белоруссия всегда была хорошим другом и партнером Украины, а для Киева важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.
Реакция Запада на события в Белоруссии — очень осторожная. Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, пока нет жестких санкций и мер экономического и торгового характера.
«Если бы протестующие увидели эти санкции в отношении режима Лукашенко, это бы их, безусловно, воодушевило», - сказал Безпалько.
Комментарии экспертов и общественности
Политолог Ростислав Ищенко считает, что начало забастовок — это очень серьёзный сигнал для Лукашенко.
С этим согласен политический эксперт Павел Рудяков. Он в интервью изданию Украина.ру отметил, что манифестации на предприятиях могут означать, что поступил крупный транш от организаторов протестов.
Рудяков также подчеркнул, что некоторые признаки (в частности, поручение разобраться с задержаниями) указывают на то, что Лукашенко решил договариваться с Западом, и это может стать роковой ошибкой — такой же, какую в своё время совершил Янукович.
Если на протяжении субботы-воскресенья не будет особых выступлений и особого противостояния, то, вполне возможно, протестные настроения в Беларуси пойдут на спад, сказал Украине.ру политолог Кость Бондаренко.
По мнению эксперта, «ситуация в Белоруссии в отличие от Украины такова, что если завтра уйдет Лукашенко и пройдут новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат».
«Поэтому в данной ситуации уйдет ли Лукашенко, или останется у власти, с точки зрения Российской Федерации, не столь важно», — сказал Бондаренко.
Он добавил: «Но там есть еще один игрок — это Китай. Он еще не сказал своего весомого слова».