Протесты в Белоруссии продолжаются шестой день. Поводом стали предварительные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набирает около 80% голосов. Оппозиция не согласна с результатами: c 9 августа по вечерам и ночам протестующие выходят на улицу, требуя пересчёта бюллетеней. Силовики жестко зачищали протесты, задержаны около семи тысяч человек

В больницах находится более 200 пострадавших, в том числе правоохранители.

Накануне, 13 августа, президент Александр Лукашенко поручил разобраться «по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». В пятницу МВД Белоруссии сообщило об открытии горячей линии для информирования граждан о местонахождении их родных, задержанных во время беспорядков.

Ход протестов

Штаб бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которого называли главным соперником главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, огласил список требований к действующей власти. Ставки растут. ЦИК Белоруссии назвал победителя выборов, оппозиция создаёт «параллельную власть» © REUTERS, Vasily Fedosenko

Как сообщили 14 августа в официальном Telegram-канале политика, выдвинуто требование «немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН».

Находящаяся в настоящее время в Литве Светлана Тихановская в пятницу, 14 августа, обнародовала в интернете новое видеообращение, в котором поблагодарила своих сторонников за поддержку. По её словам, данные ЦИК не отражают реальную картину: там, где подсчет голосов проходил без фальсификаций, её поддержали от 60 до 70% избирателей. Поэтому в Белоруссии будет проведен сбор подписей тех, кто голосовал за нее.

Также Тихановская обратилась к руководителям городов, призвав их стать организаторам мирных акций протеста, которые пройдут в предстоящие выходные, 15 и 16 августа. Кроме того, она заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Белоруссии.

Оживилось стачечное движение. В пятницу начали забастовку часть работников Минского тракторного завода (МТЗ). Как сообщают белорусские СМИ, около тысячи человек, не дождавшись встречи с премьером Романом Головченко, направились к дому правительства.

Среди их требований: отставка Александра Лукашенко, новые выборы с участием независимых наблюдателей, освобождение экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и снятие обвинений с политика и предпринимателя Валерия Цепкало. Бойцы внутренних войск в Минске опустили щиты и были расцелованы демонстрантками © Sputnik / Виктор Толочко

Сотрудники белорусского предприятия «Гродно-Азот» провели 14 августа собрание, в ходе которого выдвинули свои требования, дав на их осуществление четыре дня. Одно из главных требований — проведение в течение месяца новых президентских выборов.

Лукашенко на состоявшемся в пятницу совещании по работе строительной отрасли констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы и заявил о негативных последствиях забастовок. По его словам, этим могут воспользоваться конкуренты из РФ, Канады и других стран.

«Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — передаёт слова президента издание «Белта».

Федерация профсоюзов Белоруссии (ФПБ) призвала всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу. При этом в ФПБ настаивают на том, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили задержанных людей, оказавшихся в местах проведения акций и не нарушавших общественный порядок, и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю

Белорусов снова ждут сложности с интернетом. Как сообщает 14 августа информационное агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минскую городскую телефонную сеть, в столице с понедельника, 17 августа, планируют отключать в ночное время интернет и телефоны.

«Как уточнили в филиале «Белтелекома», при перерывах телефонной связи у абонентов позвонить в экстренные службы можно с помощью мобильной связи», — отмечает агентство. Западное окно для Лукашенко закрывается. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Напомним, с 9-го и до утра 12 августа в Белоруссии был ограничен доступ к интернету. Тогда Лукашенко заявил, что интернет в стране отключили из-за границы.

Реакция Запада, России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 14 августа на своей странице в Facebook опубликовал пост, посвященный событиям в Белоруссии. Он сообщил об освобождении в Белоруссии троих задержанных ранее украинцев и призвал белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

Зеленский подчеркнул, что Белоруссия всегда была хорошим другом и партнером Украины, а для Киева важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Реакция Запада на события в Белоруссии — очень осторожная. Как отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, пока нет жестких санкций и мер экономического и торгового характера.

«Если бы протестующие увидели эти санкции в отношении режима Лукашенко, это бы их, безусловно, воодушевило», - сказал Безпалько.

Комментарии экспертов и общественности

Политолог Ростислав Ищенко считает, что начало забастовок — это очень серьёзный сигнал для Лукашенко.

С этим согласен политический эксперт Павел Рудяков. Он в интервью изданию Украина.ру отметил, что манифестации на предприятиях могут означать, что поступил крупный транш от организаторов протестов.

Рудяков также подчеркнул, что некоторые признаки (в частности, поручение разобраться с задержаниями) указывают на то, что Лукашенко решил договариваться с Западом, и это может стать роковой ошибкой — такой же, какую в своё время совершил Янукович.

Ищенко: Лукашенко уже проиграл Белоруссию, он уйдёт © РИА Новости, Нина Зотина Кость Бондаренко.

По мнению эксперта, «ситуация в Белоруссии в отличие от Украины такова, что если завтра уйдет Лукашенко и пройдут новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат».

«Поэтому в данной ситуации уйдет ли Лукашенко, или останется у власти, с точки зрения Российской Федерации, не столь важно», — сказал Бондаренко.

Он добавил: «Но там есть еще один игрок — это Китай. Он еще не сказал своего весомого слова».