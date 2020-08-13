Бывший вице-президент США Джо Байден гарантированно станет кандидатом от демократов на президентских выборах и имеет хорошие шансы на победу. Однако в этом случае балом фактически будет править сенатор от Калифорнии Камала Харрис - вице-президент Байдена. Предвыборный штаб нынешнего главы государства Дональда Трампа готов к борьбе именно с Харрис

Чем ближе дата выборов, тем жарче не только противостояние претендентов на высший государственный пост, но и споры о том, как будет организовано голосование в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Вопрос не за кого голосовать, а как

Демократы считают, что наиболее безопасный в этой ситуации способ — голосование по почте, а президент США Дональд Трамп считает, что это позволит сфальсифицировать результаты.

«Они (демократы. — Ред.) хотят $3,5 млрд на голосование по почте по всей стране. Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идёт о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном», — заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Белом доме 12 августа. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Для наглядного подтверждения небезосновательности своих опасений Трамп несколько дней назад репостнул на своей странице в Twitter репортаж журналистов из Филадельфии, в котором они смоделировали голосование по почте: на арендованный почтовый ящик, выполнявший роль ящика избирательной комиссии, отправили письма из разных концов города, в результате из 100 до конечного пункта назначения дошли 97. Таким образом потеря составила 3% бюллетеней.

Кому-то может показаться, что это ерунда, но на выборах каждый бюллетень на вес золота. Вспомним президентские выборы 2000 года, когда при пересчёте голосов во Флориде судьбу республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Альберта Гора решили 0,009%. Впрочем, некоторые эксперты считают, что нежелание Трампа проводить голосование по почте имеет другие основания, ведь он и сам в 2004 году, когда за Овальный кабинет боролись Буш-младший и будущий госсекретарь Джон Керри, голосовал по почте.

А истинная причина может заключаться в том, что по почте проголосует больше представителей расовых меньшинств, а это электорат Демократической партии.

Каким бы ни был истинный мотив президента, радует то, что избирательная кампания в США возвращается в русло внутриполитической борьбы, вместо того чтобы искать крайних в лице других стран, которые якобы вмешиваются в ход голосования.

Схватка за Белый дом началась

Теперь, когда в предвыборном уравнении не осталось неизвестных, борьба между двумя партиями вышла на новый уровень. Бывший вице-президент США Джо Байден, который гарантировал себе выдвижение кандидатом в президенты от демократов, после долгих раздумий объявил своей напарницей сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис, и та незамедлительно подключилась к критике действующих властей страны.

12 августа новоиспечённая пара, которая год назад бомбила друг друга на внутрипартийных праймериз, провела первое совместное выступление. Правда, начать его пришлось почти на час позже из-за отключения электричества в спортивном зале школы имени Алексиса Дюпона в Уилмингтоне (штат Делавэр), где проходило мероприятие. И Байден, и Харрис пообещали в случае прихода к власти восстановить страну, переживающую глубокий кризис.

«Наша экономика в итоге превращена в хлам, как и наша репутация в мире. Смысл выборов состоит не только в том, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и Майку Пенсу, но и заново отстроить страну, сделав её лучше. Трамп является причиной того, что миллионы американцев остались без работы. Ему в наследство достался самый долговременный экономический рост в истории страны, и, как и со всем остальным, что он получил в наследство, он пустил это по ветру. Из-за его ошибок в руководстве наша экономика столкнулась с серьёзным падением среди всех крупных индустриальных экономик и троекратным увеличением безработицы», — заявила кандидат в вице-президенты. Из соперников в соратники: кого Джо Байден выбрал своим вице-президентом © AP, David J. Phillip

Только вот она не упомянула, что экономические проблемы в США начались из-за всемирной пандемии коронавируса, а до неё в стране был самый низкий за последние 50 лет уровень безработицы, в том числе среди афроамериканцев. В начале года большинство американцев говорили, что собираются голосовать за переизбрание Трампа именно из-за успешной экономической политики. Впрочем, эксперты до сих пор спорят, экономический рост — это заслуга нынешнего президента или результат работы предыдущей администрации?

Про COVID-19 Харрис упомянуть не забыла, но в другом ключе: «Этот вирус затронул практически все страны, но есть причина, по которой Америка пострадала от него сильнее, чем любое другое развитое государство. Эта причина заключается в том, что Трамп с самого начала был не в состоянии воспринять этот вирус со всей серьёзностью. Его нежелание увеличить число тестирований, его колебания по поводу необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения масок, его заблуждение, что он разбирается лучше, чем эксперты. Всё это стало причиной того, что каждые 80 секунд от COVID-19 умирает один американец».

Действительно, Трамп очень долго отказывался вводить какие-либо карантинные меры, чтобы не спровоцировать финансовые проблемы из-за закрытия предприятий и ограничения авиасообщения. Он был уверен, что инфекция отступит, как только установится тёплая погода, хотя врачи призывали действовать немедленно.

«(Поведение Трампа в условиях пандемии. — Ред.) подтолкнули США к глубочайшему экономическому кризису со времен Великой депрессии (1929-1939 годов. — Ред.). Вот что происходит, когда мы выбираем человека, не подходящего для этой работы», — заявила Харрис.

Байден как может поддерживает свою напарницу и пытается отбить нападки конкурентов на неё: «Трамп уже начал свои атаки, назвав Камалу, я цитирую, «мерзкой», и плакался о том, как она была «неуважительна» к своим оппонентам. Ничего удивительного, потому что нытьё у Трампа получается лучше всего. Лучше, чем у любого другого президента в истории».

Под оппонентами Трамп имел в виду самого Байдена, напомнив, как Харрис на внутрипартийных дебатах, когда ещё сама боролась за право представлять демократов на президентских выборах, отчаянно критиковала бывшего вице-президента, в частности, за его взгляды в 1970-1980-х годах на десегрегацию. Так оно и было, более того, этот эпизод стал одним из самых ярких за все раунды теледебатов. Получается, что Трамп вступился за Джо Байдена.

«Думаю, это очень необычный выбор, поскольку она о нём говорила такие плохие вещи. Она над ним издевалась в открытую, так что я думаю, что это очень рискованный выбор. Я видел, как её рейтинг падал — бум, бум, бум, почти до нуля… она ушла сердитой, злой, никто больше не оскорблял Байдена», — повторил свою точку зрения на пресс-конференции в Белом доме Трамп.

Несмотря на харизматичность и победу в отдельных раундах теледебатов, Харрис не смогла заручиться большой поддержкой избирателей и вышла из президентской гонки в декабре. По мнению Трампа, американцам не по душе её предложения повысить налоги и отказаться от добычи нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта.

«Я думаю, что она потерпит крах. Я с нетерпением жду дебатов между ней и Майклом Пенсом. Я думаю, на дебатах с ней он выступит ещё лучше, чем с сенатором Тимом Кейном, а тогда был полный разгром», — добавил глава государства.

Здесь Трамп слегка преувеличил — в 2016 году Майк Пенс, по опросу телеканала CNN, обошёл на дебатах напарника Хиллари Клинтон всего на 6% (48% против 42%). Тогда эксперты сказали, что выступление кандидатов в вице-президенты не оказало большого влияния на мнение избирателей.

Байден лишь прикрытие

Однако в случае с Харрис внимание к фигуре вице-президента от демократов заслуживает большего внимания.

На первом совместном выступлении Байден сказал о ней: «Камала, как вы все знаете, умна. Она сильная, она опытная. Она — проверенный боец за основу этой страны, за средний класс. Камала знает, как управлять. Она знает, как принимать трудные решения. Она готова приступить к этой работе с первого дня». «Не Байден»: американист сказал, кто на самом деле будет президентом США, если победят демократы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Это больше было похоже на то, что он представляет человека, готового де-факто сразу же взять на себя все президентские полномочия. Впрочем, Байден не скрывал, что выбирал такого напарника, который в случае необходимости сможет незамедлительно возглавить страну, а если учесть, что ему 20 ноября исполнится 78 лет, то такой сценарий исключать нельзя.

Опрос одного из американских агентств, проведённый в разных штатах, показал, что всего 14% респондентов считают, что в случае победы Байден доработает 4-летний срок до конца. Если президент по каким-либо причинам не смог этого сделать, то, согласно Конституции США, до следующих выборов страной управляет вице-президент.

Даже исключив самые плохие варианты, можно смело предположить, что в случае прихода демократов в Белый дом Харрис в роли вице-президента будет оказывать большое влияние на формирование курса администрации. Байден всё чаще путается в словах, фактах, цифрах, именах. На опубликованных кадрах, как он звонил по Zoom Камале, чтобы сообщить о выборе её в качестве напарницы, консерватор Бенни Джонсон обратил внимание на перевёрнутый вверх ногами айфон, направленный микрофоном к ноутбуку.

Кто-то предположил, что в их разговоре участвовал третий человек, который подсказывал Байдену, что говорить.

CNN doctored the Biden-Harris photo to cover up the script pic.twitter.com/AaMJG8creF — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 12, 2020

Так или иначе, предвыборный штаб Трампа всерьёз готовится к противостоянию с Харрис. Спустя несколько часов после объявления о её назначении республиканцы опубликовали короткий видеоролик, в котором говорится, что Джо Байден открыто называл себя «переходным кандидатом», и потому он передаст бразды правления Камале Харрис, и вместе они будут проводить в жизнь радикально левую повестку.

«Избиратели отказали Харрис в поддержке, потому что они дальновидно распознали в ней обманщицу. Они, но не Джо Байден, — не так уж он и дальновиден. Медлительный Джо и обманщица Камала — хороши вместе, но не для Америки», — говорит голос за кадром в конце ролика.

CNN doctored the Biden-Harris photo to cover up the script pic.twitter.com/AaMJG8creF — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 12, 2020

Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который с 1984 года правильно предсказывал победителей американских президентских выборов (исключением стал 2000 год, и то сам профессор считал, что спрогнозировал победу Гора правильно, потому то Буш был избран после пересчёта голосов во Флориде) на основании собственной системы «13 ключей», говорит, что 3 ноября выиграет Байден.

Согласно прогнозу интернет-портала FiveThirtyEight, опубликованному 12 августа, вероятность победы Байдена оценивается в 71%, а Трампа — в 29%.

«Несмотря на то что очевидно, что Байден без труда сейчас опережает Трампа как на национальном уровне, так и в ряде штатов, согласно прогнозам, у Трампа есть значительный шанс победить, потому что есть ещё много времени для активизации гонки. Но подождите! Следует ли вообще доверять опросам?» — пишет портал, напоминая, что в 2016-м все опросы сулили уверенную победу Хиллари Клинтон, но в конечном итоге по голосам выборщиков выиграл миллиардер-республиканец.

Фактически Дональду Трампу, как и 4 года назад, придётся бороться за президентский пост с женщиной. И вряд ли он по-джентельменски уступит ей.