Вашингтон, Варшава и Киев спят и видят, чтобы уже почти достроенный российский газопровод превратился в груду ржавого металла, однако «Газпром» благодаря юридическим манёврам сумел обезопасить себя от новых санкций злопыхателей

Достроить остаётся всего 6,5%, казалось бы, месяц-другой и можно торжественно перерезать ленточку, но на финишной прямо проект сталкивается с серьёзными трудностями.

Компания Nord Stream 2 AG продолжает через Суд ЕС добиваться, чтобы на газопровод не распространялось действие обновлённой Газовой директивы, в соответствии с которой оператором «Северного потока-2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков. В мае Федеральное сетевое агентство ФРГ освободило от этих требований первую нитку «Северного потока» на 20 лет, но при этом отказало второй, ссылаясь на несоответствие критерию «завершение проекта» к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ. Сатановский рассказал, какую еще подлость придумают США, чтобы сорвать строительство «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заокеанская дубина

Кроме того, реализации проекта всё активнее противодействуют США. На рассмотрение Конгресса внесён законопроект «О сотрудничестве с европейскими партнёрами в области энергетической безопасности», который призывает правительство страны нарастить объёмы поставок американских энергоносителей союзникам по НАТО в кратчайшие сроки и тем самым «снизить экономическое и политическое влияние России, которая использует свои топливные ресурсы как геополитическое оружие, чтобы угрожать союзникам США». Если эта инициатива пока остаётся на уровне предложения, то очередной пакет санкций против участников проекта «Северный поток-2» уже совсем скоро станет реальностью — на прошлой неделе Палата представителей и Сенат США приняли собственные варианты бюджета, в которых предусмотрены дополнительные ограничительные меры, теперь специальная комиссия сведёт их в единый документ и направит на подпись президенту Дональду Трампу. В прошлом году американским законодателям таким образом удалось затормозить строительство — испугавшись, швейцарская компания Allseas вывела свои суда-трубоукладчики и отказалась от дальнейшего участия в проекте.

Помимо этой видимой части кампании против газопровода есть и скрытая от глаз общественности. Как написала 29 июля немецкий журнал Focus, в последние дни представители США проводили по видеосвязи переговоры с участниками проекта «Северный поток — 2», чтобы «указать им на далекоидущие последствия дальнейшей работы над проектом». При этом некоторым представителям компаний «противостояли» порой до дюжины представителей американского правительства, и они, как сказал один из наблюдавших за ходом этих переговоров человек, «дружелюбным тоном очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению прокладки газопровода, угроза очень-очень серьёзна». Война санкций. США объявили охоту на европейские компании из «Северного потока-2», чем ответит Германия? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Для воплощения своих планов в жизнь американцы привлекают те страны в Европе, которые так же, как и они сами мечтают, чтобы проект накрылся медным тазом. В прошлом году США, Польша и Украина подписали соглашение по укреплению энергетической безопасности, предусматривающее в частности увеличение поставок американского СПГ на их рынки. Кроме того, на прошедших 27 июля переговорах главы МИД Польши и Украины Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба объявили об объединении усилий двух стран против «Северного потока — 2». Впрочем, эксперты говорят, что ни у Варшавы, ни у Киева нет инструментов, которые могли бы законсервировать проект раз и навсегда, хотя поднасолить польская сторона уже сумела — она добилась через Европейский суд юстиции распространения действия Третьего энергетического пакета на сухопутное продолжение «Северного потока» — газопровод OPAL — из-за чего «Газпром» сможет использовать только 50% мощности для прокачки топлива.

Россия тоже не лыком шита

В июне стало известно, что трубоукладчиком «Академик Черский», способным достроить оставшийся участок «Северного потока-2», владеет Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, который входил в группу «Газпром». Однако в квартальном отчёте от 30 июня фонд исчез из списка аффилированных лиц холдинга. Издание РБК приходит к выводу, что во втором квартале 2020 года фонд сменил собственника (после этого сменился генеральный директор) либо компания воспользовалась правом, предоставленным постановлением правительства от 4 апреля 2019 года, не раскрывать часть данных на основании санкционного риска.

Месяц назад немецкая газета Die Welt писала, санкции США теперь не помешают завершению реализации проекта, благодаря тому, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» у «Газпрома» купил действующий только в России Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, поэтому американские инстанции не могут никак на него воздействовать. Источник РБК в газовой монополии тоже сказал, что поводов для беспокойства нет, по его словам, в «Газпроме» считают, что санкционные риски в связи с работой судна «Академик Черский» нивелированы.

Как ожидается, трубоукладочные работы возобновятся 3 августа: «Фортуна» будет заниматься сваркой труб, а «Академик Черский» — укладкой. Раньше приступить нельзя, поскольку нужно дождаться истечения четырёхнедельного срока на подачу апелляции на решение Датского энергетического агентства, разрешившего российским судам работу в своей акватории. По оценкам отраслевого агентства ICIS, если работы начнутся 3 августа, то завершить проект можно уже в сентябре 2020 года. 25 июля немецкая радиостанция NDR Info сообщила, что власти Дании запретили вести строительство газопровода вплоть до конца сентября из-за сезонных ограничений в период нереста трески, но глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен опроверг эту информацию. Он уточнил, что оператор ещё в декабре 2019-го завершил прокладку труб в той зоне, где действительно запрещена прокладка труб с июля по август, когда нерестится треска, а к остальной части маршрута эти ограничения не относятся. Руслан Гринберг: Попытки США помешать строительству «Северного потока-2» могут привести к альянсу России и Евросоюза © РИА Новости, Нина Зотина

Радует и то, что «Северный поток-2» пользуется поддержкой со стороны немецких властей. Как заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, и правительство Германии, и многочисленные фирмы, экономические операторы единодушно отвергают навязываемыми Вашингтоном санкции, которые вторгаются в энергетическую независимость Европы.

«Северный поток-2» — это экономический и международный проект, не только российский и германский. В него вложены очень большие инвестиции. Пока, как мы видим, правительство ФРГ и политические силы, даже федеральные земли, придерживаются единодушной позиции, что эти санкции неприемлемы и надо реализовывать «Северный поток-2», — подчеркнул дипломат.

С одной стороны, Берлин обеими руками выступает за скорейший запуск газопровода, который будет без посредников поставлять российские энергоресурсы, что позволит в конечном итоге сэкономить местным предприятиям и потребителям, а также сократить риски перебоев в энергоснабжении, которые бывали при транзите через Украину. Но с другой стороны, немецкие политики побаиваются открыто выступить против своих американских коллег, поэтому некоторые ограничения для второй нитки всё-таки вводят. Ну что ж, это политические игры, и все это прекрасно понимают.