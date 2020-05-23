Экс-следователь Генпрокуратуры Украины Константин Кулик выступил с обвинениями в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена, который станет соперником Дональда Трампа на ближайших президентских выборах в США. Издание Украина.ру приводит полный текст его выступления на недавней пресс-конференции в Киеве

Киевский Кулик в вашингтонском болоте. В США началась кампания по разоблачению украинской власти © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Хочу напомнить, что на протяжении последних четырех лет группе прокуроров под моим руководством удалось достичь существенных результатов в этом расследовании, огласить подозрение 98 участникам группировки Януковича и конфисковать в бюджет 1,5 млрд долларов США.

Угроза проведению расследования существовала на протяжении всего времени, начиная с 2014 года, и была связана с противодействием со стороны определенных представителей посольства США в Украине. Речь идет о предыдущем после Мари Йованович, временном поверенном по делам США в Украине Джордже Кенте и специальном представителе ФБР в Европе Карин Гринуэй, которая руководила следственными действиями сотрудников ФБР, откомандированных в посольство США в Украине. Гринуэй — это классический пример грязного копа в рядах ФБР. Указанные лица поставили исполнение политических заказов представителей Демократической партии США выше интересов правосудия.

Так, одним из основных заданий указанных иностранных деятелей было блокирование возвращения Украиной украденных во время режима Януковича денег в размере его годового бюджета, что поставило наше государство в очень сложное положение. Вышеуказанные лица специально организовали формат международных взаимоотношений со всеми правоохранительными органами через подконтрольный им механизм посольства США в Украине, получив, таким образом, полный контроль по информации о ходе расследования всех резонансных дел в экономической сфере.

Несмотря на постоянные официальные заверения о готовности предоставить Украине помощь в возвращении указанных выше средств, Йованович, Кент и Гринуэй фактически блокировали проведение необходимых расследований, избегая организации соответствующего исполнения и предоставления официальных ответов на наши запросы о предоставлении правовой помощи в уголовных производствах экономического направления и блокировали создание необходимых международно-следственных групп.

С самого начала, после Революции Достоинства Карен Гринуэй и ФБР имели доступ ко всей информации государственного фискального мониторинга Украины и к информации про ход расследования уголовных производств относительно Януковича. При этом сам Янукович и лица из его окружения, такие как экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, [бизнесмен] Сергей Курченко и другие, являются лицами, относительно которых Соединенными Штатами Америки еще в марте 2014 года применены персональные санкции. То есть компетентные органы США еще с начала 2014 года, используя мощности своих правоохранительных органов, должны были легко отыскать и конфисковать как активы самого Януковича, так и министров его правительства, которые платили ему долю от собственного незаконного бизнеса.

Хочу подчеркнуть факт нахождения указанных лиц под санкциями США, поскольку по непонятным причинам это замалчивается американскими СМИ.

Я считаю, что в свете политических скандалов последних годов в Украине уже понятно, чем фактически занималось посольство США в Украине с использованием определенных сотрудников ФБР и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Ред.). Результатом указанных политических интриг стал уход в отставку Карен Гринуэй и досрочное снятие с должности Мари Йованович.

После своей отставки Гринуэй и другие экс-следователи ФБР в феврале 2019 года приняли участие в слушаниях Хельсинкской комиссии США, в ходе которых сообщили, что на протяжении своей работы за 5 лет они не смогли вернуть Украине ни единого доллара.

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При этом после конфискации нами 1,5 млрд долларов США в бюджет подконтрольное посольству США в Украине Национальное антикоррупционное бюро начало ряд расследований по заявлению про как бы кражу этих средств во время их движения из «Ощадбанка» в Госказначейство. А на самом же деле получая и передавая адвокатам из окружения Арбузова официальную информацию из «Ощадбанка» и украинских судов, необходимую последним для попыток вернуть свои деньги.

С указанными вызовами и препятствиями, которые постоянно случались во время расследования экономических преступлений, группа прокуроров справлялась, однако в 2018 году препятствием нашему расследованию стали силы, с которыми национальные следственные органы были не в состоянии справиться самостоятельно. Это особенно стало ощутимым, когда прокуроры вышли на конфискацию активов известного холдинга Burisma Holding, подконтрольного Николаю Злочевскому, который в период 2010-2013 годов занимал должности министра охраны окружающей среды Украины, а также министра экологии и природных ресурсов Украины.

Стратегия следствия сводилась к быстрому доказыванию фактов участия обозначенного холдинга в легализации отмывания незаконных средств, ареста его активов и передачи их Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) до оглашения решения суда об их конфискации. Другой, более быстрый механизм доказательства незаконности деятельности холдинга находился в распоряжении НАБУ. Это связано с фактами противозаконной выдачи Злочевским незаконных разрешений на пользование недрами его компаниями, которые входят в состав Burisma Holding, где последний является бенефициарным собственником.

Однако после проведенных совещаний стало понятно, что НАБУ специально не расследует данное производство так как невозможно доказать незаконность выдачи данных лицензий даже следователями территориально уровня на протяжении 2-3 месяцев.

В ходе расследования деятельности Арбузова, Курченко и Злочевского следствием было получено доказательства того, что в определенных эпизодах преступной деятельности принимали участие личности из окружения Петра Порошенко, в том числе [глава Нацбанка Украины в 2014-2018 гг.] Валерия Гонтарева и другие. После побега группировки Януковича в Россию указанные лица с использованием полученных ими после Майдана должностей и полномочий, в координации с экс-президентом Украины Порошенко, экс-вице-президентом США Джо Байденом, экс-временным поверенным по делам США в Украине Джорджем Кентом и спецпредставителем ФБР в Восточной Европе Карен Гринуэй совершались действия, направленные на перераспределение активов группировки Януковича и на противодействие расследованию.

В частности, это связано с эпизодами по легализации средств за куплю/продажу холдинга UMH Group, облигаций внешнего государственного долга Украины и т.д. Кроме этого, следствием были получены доказательства укрытия в период с ноябрь 2014 по октябрь 2015 гг. отмытых средств через счета Burisma Holding, в размере 3,4 млн долларов США на счет компании Rosemont Seneca Bohai в Morgan Stanley Citibank в Нью-Йорке. Указанные средства имели назначение платежа за консультационные услуги. Однако, по показаниям свидетелей были платой семье экс-вице-президента США Джо Байдена за лоббирование интересов Burisma Holding и Николая Злочевского.

В 2018 году стало окончательно понятно, что Джо Байден, Мари Йованович, Джордж Кент и Карен Гринуэй делают все возможное, чтобы заблокировать расследование по режиму Януковича и Николаю Злочевскому, и делают это в координации с лицами из окружения Порошенко.

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Однако, посол Мари Йованович приняла ряд мер для противодействия усилиям Генеральной прокуратуры Украины, блокировала рассмотрение вопросов выдачи виз и т.д. В результате 1,5 года работы Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ему удалось связаться с адвокатом Руди Джулиани, который поддержал идею создания международной следственной группы. Однако далее, с целью противодействия создания такой группы и раскрытия возможной схемы международной коррупции, фактов разворовывания средств американских налогоплательщиков, получения взяток за политический лоббизм, представители Демократической партии США в сентябре 2019 года начали процедуру импичмента с бессмысленной целью доказать якобы влияние Дональда Трампа на президента Украины с целью начать расследование против Джо Байдена и представителей Демпартии США. Про бессмысленность данного действия свидетельствует также тот факт, что еще 29 марта 2019 года мной было оглашено подозрение Злочевскому, которому инкриминировалось легализация в отмывании вышеуказанных 3,4 млн долларов СЩА на счета компании Rosemont Seneca Bohai от Burisma Holding в интересах Джо Байдена.

То есть, в сентябре 2019 года не было никакого шанса в попытке выдать разговор между двумя президентами за возможную причину для возбуждения уголовного дела, которое по факту было возбуждено уже за полгода до этого.

После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, он должен был устранить препятствия для проведения расследования. Однако 29 августа 2019 года на должность Генерального прокурора Украины был назначен Руслан Рябошапка, который в координации с посольством США в Украине и представителями Демпартии США продолжил противодействие расследованию и фактически похоронил его.

В частности, для приостановления ряда резонансных производств, Рябошапка, в координации с посольством США в Украине, уволил ряд должностных лиц из профильной группы прокуроров, которые успешно занимались расследованием экономических преступлений режима Януковича, совершенных в том числе Злочевским и Burisma Holding.

Хочу обратить внимание на то, что каждый из этих прокуроров является высоким профессионалом своего дела и способен самостоятельно вести расследование по криминальным производствам высокой сложности. Однако, все прокуроры группы были уволены поспешно, вопреки законодательству Украины, что таким образом заблокировало расследование в отношении вышеупомянутых лиц, которые к тому времени уже были лишены политического и дипломатического иммунитета.

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Результатом указанных преступных действий Рябошапки стала полная остановка расследования всех экономических преступлений режима Януковича, остановка запланированной на 2019 год конфискации в бюджет Украины 6 млрд долларов США, подрыв репутации и авторитета правоохранительных органов Украины и т.д. По данным фактам подготовлено подозрение о совершении Рябошапкой преступлений, предусмотренных статьями 342, 364, 365 и 387, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о вмешательстве в действия сотрудников правоохранительных органов, злоупотреблении властью лицом, занимающим государственную должность, превышении служебных полномочий и разглашении данных досудебного следствия или дознания.

Надеюсь, что группой народных депутатов Украины будет осуществлен контроль за ходом этого расследования. Кроме того, с учетом статуса фигурантов данного расследования и наличия у них круговой политической поруки, считаю необходимым инициировать вопрос о создании Временной следственной комиссии Верховной Радой Украины для расследования противодействию расследования по экономическим преступлениям режима Януковича, совершенных при обозначенных мною обстоятельствах.