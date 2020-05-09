Историю Великой Победы когда-то рассказывали эпитетами. Теперь — существительными и глаголами. Легенд мало, нужна реконструкция событий. Ведь все известные фотографии — постановочные. В том числе сделанная в Торгау во время встречи частей 1-го Украинского фронта маршала Конева с американской 1-й армией генерала Ходжеса

На ней старшие лейтенанты Уильям Робертсон из Техаса и Александр Сильвашко из Белоруссии.

Плата за ужин

Факт первый: фото постановочное. Репортажных нет просто потому, что сначала русские и американцы чуть не вступили в бой. 18 марта 1945 года американские истребители «Мустанг», сопровождавшие «летающие крепости» В-17, в районе Кюстрина по ошибке атаковали советские «Як-3» и сбили шесть из них. Двое пилотов погибли, не дожив до Победы всего ничего, от дружественного огня.

Украина в Великой Отечественной войне © РИА Новости, Макс Альперт | Перейти в фотобанк Ивана Кожедуба в американской же «Аэрокобре». И когда войска союзников начали сходиться, в войска послали директиву: на участке встречи первым делом обустроить разграничительную линию, о наших планах и боевых задачах союзникам не сообщать, инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать, к союзникам относиться приветливо. Никто этот приказ на местах не выполнил.

В Торгау договорились опознавать друг друга по цветам ракет: наших по красной, американцев по зеленой. У будущего героя фотографии, лейтенанта Робертсона, ракет вообще не оказалось. Он, выбив дверь аптеки, намочил полотно марли зеленкой и вышел из положения.

Факт второй: на этой фотографии должны были быть другие люди. На другом участке, 7-я рота 173-го полка 58-й Гвардейской дивизии во главе с гвардии лейтенантом Григорием Степановичем Голобородько (полтавским слесарем), встретившись с разведгруппой 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии во главе с первым лейтенантом Альбертом Коцебу (техасский студент), вообще ничем друг другу не сигнализировали. Американец немедленно нарушил приказ генерала Ходжеса «не сближаться», отвязал лодку и поплыл к русским через Эльбу с криками «Russia! America!».

Бойцы же 1-го Украинского фронта, никаких ракет не запустив, побежали знакомиться с союзниками и немедленно, в нарушение директивы маршала Конева, предложили выпить и закусить. Никаких фото при этом никто не сделал.

Грубо нарушая приказ и субординацию, лейтенант Голобородько, взяв на себя функции командующего фронтом, предложил лейтенанту Коцебу организовать официальную встречу через час несколькими километрами ниже по течению, у деревни Крейниц. Но Коцебу опоздал, потому что немного погодя встретился с другой красноармейской частью, и застолье откладывать уже не стали.

Это было правильно, но за вс` надо платить: героями поистине исторической фотографии стали другие лейтенанты — Уильям Робертсон и Александр Сильвашко.

Рождение легенды

Великая Отечественная война на Украине © topast.ru

Намечался бой, в ход пошли предупредительные выстрелы, когда до ушей красноармейцев донеслось «Moscow! America!». Это был лейтенант Робертсон с добытой в аптеке марлей, вымазанной зеленкой.

«Я нарушил приказ не удаляться дальше 10 км от авангарда. Чуть не плакал от досады: у меня не было зеленой ракеты. Забежал в аптеку, покрасил бинт зеленкой и, размахивая этим, стал кричать: «America! Moscow! Comrade!», — признавался он.

Еще одна деталь той встречи, о которой много лет нельзя будет вспоминать. Разведчикам Робертсона помогли идентифицировать союзников пленные красноармейцы, захваченные во время наступления на Берлин, которых держали в Торгау, а потом бросили. Робертсон и Сильвашко, в отличие от Коцебу и Голобородько, действовали по протоколу: доложили вовремя и четко, Вот почему место их встречи до сих пор во всех учебниках истории считается пунктом первого официального контакта армий союзников во Второй мировой войне.

С этого момента и начала самостоятельную жизнь легенда о «встрече на Эльбе».

Ее отцы уже не полевые командиры и солдаты, а фотографы, журналисты и писатели. На следующий день в Торгау прибыли командиры 69-й американской и 58-й советской дивизий генералы Рейнгардт и Русаков в сопровождении своих офицеров и 65 журналистов, среди которых был писатель Константин Симонов. Спустя несколько часов в Вашингтоне и Москве были синхронно сделаны соответствующие заявления, ретранслированные Совинформбюро, голосом Левитана.

После церемоний два лейтенанта, по-братски обнявшись, рука об руку вошли в Историю. Их фотографировали десятки военкоров, но прижизненную и посмертную славу принёс только один сотрудник журнала Life.

Безусловно, у Уильяма Робертсона и Александра Сильвашко впоследствии была своя, собственная, частная биография. Американец стал нейрохирургом. Белорус пошёл учить детей в школу. На 30-летие Победы американца пригласили в СССР, где он встретился с советским братом по оружию. Пишут, что сердечность была впечатляющей. С того момента оба превратились в медийные фигуры.

Великий символ Победы. Как СССР воевал кровью, а США и Англия – деньгами © РИА Новости, Владимир Гребнев | Перейти в фотобанк

Человек, написавший легенду

Советский лётчик Иван Кожедуб, сбивший в небе над Германией 17 апреля 1945 года два американских «Мустанга», доложил об этом своему корпусному командиру, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Евгению Яковлевичу Савицкому. Ожидая реакции не без опаски, знаменитый ас и трижды Герой Советского Союза, услышал: «Никому не рассказывай. Эти победы — в счет будущей войны».

Так оно и случилось. Пять лет спустя 324-я дивизия ВВС СССР, которой командовал генерал Кожедуб, в составе 64-го истребительного авиационного корпуса, бил американцев, в небе над Кореей. И к двум первым «Мустангам» добавил еще 216 самолетов ВВС США. Символично, что накануне корейской войны, где сражались друг с другом бывшие союзники, легенда о встрече на Эльбе была, как выражаются сегодня, «брендирована».

В 1949 году на экраны вышел кинофильм «Встреча на Эльбе». Он был частью военной сталинианы о Второй мировой войне. Но уже не той, которая была в реальности, а другой, о которой в Большой Советской энциклопедии второго издания 1949 года было написано, что выиграл ее Советский Союз. В 1941-м, в «Боевом киносборнике №4» советская кинозвезда Любовь Орлова играла повзрослевшую письмоносицу Стрелку из довоенного мега-популярного фильма «Волга-Волга». В гимнастёрке и пилотке, она говорила: «С нами могущественные, передовые страны мира — Америка и Англия!»

В послевоенной картине «Встреча на Эльбе» Стрелка-Орлова играла уже американскую шпионку, агента ЦРУ, которая строит козни честным главным героям — майорам Кузьмину и Хиллу, русскому и американцу. Это клюква, но она была фоном куда более грозных и реальных событий.

Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Лев Шейнин. Следователь по особо важным делам прокуратуры, он участвовал во всех процессах Большой чистки. Он подлежал ликвидации и несколько раз его хотели расстрелять. Но спас литературный талант.

Сталин, по легенде, вычеркивал Шейнина из расстрельных списков, замечая: «Хорошо пишет». И биография Льва Романовича всякий раз совершала очередной кульбит, вынося его из барака колымского лагеря Севвостлага в кабинет начальника следственного отдела Прокуратуры СССР.

В 1945 году ему поручено дело особой важности: работа в составе советских прокуроров на Нюрнбергском процессе.

Вернувшись, Лев Шейнин удостоен еще большего и куда более ответственного задания исторического значения. Он садится за сценарий фильма о сталинской версии встречи союзников на Эльбе. За работу над картиной и создание легенды Лев Романович получил Сталинскую премию. Но его имени в титрах фильма нет. Потому что судьба отца культурного мифа сделала новое сальто: в 1949-м, когда картина вышла на экраны, начальник следственного отдела Прокуратуры СССР Лев Шейнин уволен из органов, а в 1951-м арестован.

Его снова собирались расстрелять. Но умер Сталин, в ноябре 1953-го Льва Шейнина освобождают. Больше в тюрьму он не вернётся. Но и в свою опасную работу тоже: до конца жизни его сослали «в писатели». Именно там Лев Романович создал последний в своей жизни миф: о советском уголовном розыске. Сериал «Следствие ведут знатоки», который популярен до сих пор — это его работа. А книга «Записки следователя» — до сих пор бестселлер.

Мифы и реальность

Чтобы не спекулировали. Германия признала свою единоличную вину в развязывании Второй мировой © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Аннабеллы Бюкар, сотрудницы Госдепа и перебежчицы в Советский Союз.

Да-да: перебежчики были не только со стороны СССР. Благодаря Бьюкар органы госбезопасности разоблачили и выслали из Москвы реальную американскую шпионку, агента ЦРУ, Анну Луизу Строгайт — прямой прототип героини Любови Орловой, «журналистки» Джанет Шервуд.

Не только СССР пытался проникнуть под прикрытием союза в войне против Гитлера в секреты США. Этим широко занимался хозяин резиденции Спасо-Хаус в бывшем особняке русского миллионера Николая Александровича Второва, по Спасопесковскому переулку в Москве.

Посольство США вело активную разведывательную деятельность, и целью этой работы была война после войны. Но это уже другая история.