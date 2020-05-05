Информационная война между США и Китаем продолжается и набирает обороты.
Американский президент Дональд Трамп обвиняет Пекин в распространении (недостаточном противодействии) пандемии коронавируса Covid-19. По словам Трампа, если выяснится, что Китай намеренно допустил вспышку коронавируса, США готовы к активным антикитайским действиям.
В свою очередь Китай любые обвинения отвергает.
По прогнозам экспертов, конфликт между США и Китаем будет усугубляться ближе к ноябрю — ко времени президентских выборов в Штатах. Трампу нужен образ внешнего врага, и он нашел его в лице китайских властей. В целом же конфликт может затянуться и привести к расколу мира на зоны влияния мощнейших государств.
При этом до стадии горячего конфликта противостояние не дойдёт, считают политологи: Китай будет отвечать на выпады США экономическими ходами, а со временем может перейти к более активному отстаиванию своих интересов по всему миру. Например, Пекин будет пытаться объединить какие-то страны в рамках своего блока, как это уже происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Очевидно, что противостояние двух мощнейших государств будет продолжаться. А какое место при этом займёт Россия? И какие тактику и стратегию ей лучше выбрать? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили политические эксперты из разных стран мира.
«С Пекином лучше не ссориться»
Понятно, что полного слияния России ни с США, ни с Китаем не будет, говорит американист Дмитрий Дробницкий. Но есть вопрос, в какой степени будут развиваться самостоятельные проекты: будет ли это движение неприсоединения 2.0 или мощный собственный региональный проект с включением как минимум 300-400, а лучше 500 миллионов человек по населению в собственный региональный и экономико-технологический проект вокруг России.
«Задача — создать такой мощный регион. Они там дерутся, а у нас тут свои задачи. Какие решения будут приняты, мне сказать сложно, может быть, прокитайская партия победит, и мы просто обнимемся с Китаем и будем их военно-стратегическим союзником», — допустил Дробницкий.
В любом случае с Пекином лучше не ссориться, отмечает эксперт.
«Я большой сторонник формирования собственного регионального блока, большого российского региона, который вместе с соседями для формирования внутреннего рынка сможет собрать хотя бы 300 миллионов человек или больше.
Это было бы реальным путём развития, который может позволить России вступить в настоящий XXI век самостоятельно и без оглядок на различного рода потрясения, которые будут связаны с борьбой Пекина и Вашингтона», — заявил политолог.
«Не прокитайская, а суверенная позиция»
Очевидно, что Россия не может быть на стороне Соединённых Штатов, подчёркивает директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Но поскольку стратегические отношения с Китаем не переходят в форму союза, соответсвенно Россия не имеет союзных обязательств, отмечает политолог.
«Она [Россия] будет голосовать вместе с Китаем, когда надо будет, в Совбезе ООН. Она будет занимать не то чтобы прокитайскую, а суверенную позицию. Там, где посчитает возможным, будет воздерживаться, но во всех прочих случаях будет против Соединённых Штатов в их попытках наехать на Китай.
Возможны ли какие-то дальнейшие сближения? Это не исключено. Но мой опыт говорит о том, что Россия и Китай далеки от постановки задачи вступить в военный союз», — заявил Погребинский.
Китай как альтернатива Западу
Россия должна защищать свои государственные и национальные интересы и руководствоваться именно этим во всех мировых событиях. Об этом говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«То есть если мы выступим как однозначные союзники Китая, Евросоюза или США, мы рискуем ущемить эти интересы. Поэтому мы должны тщательно взвешивать каждый свой шаг», — пояснил политолог.
По его словам, для России Китай представляет определённую альтернативу: «если нас сейчас пытаются выжить с европейского рынка нефти и газа, мы можем продавать энергоресурсы в страны Юго-Восточной Азии».
«Китай — это очень большой потребитель. Он всегда испытывал и сейчас испытывает угрозу недостатка продовольствия, а мы сейчас как раз научились производить много продовольствия. Мы одни из мировых экспортеров зерна, у нас очень хорошо развивается птицеводство.
Мы, в конце концов, страна, которая является удобным средством транзита для Китая. У нас есть арктический путь, мы занимаем всю центральную Евразию», — напомнил Безпалько.
В целом, подчеркнул эксперт, Россия всегда может что-то предложить и отстаивать свои интересы, основываясь на своих ресурсах.
«Китай не может быть для России полностью другом»
У России есть неимоверный потенциал, отмечает грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. По его мнению, если бы Россия начала использовать свой потенциал, она могла бы через 30-40 лет играть самостоятельную роль и не переходить на чью-то сторону.
«Но, к сожалению, реализовать свой потенциал она, по разным причинам, не может. Сейчас очевидно, что у России есть претензии к Западу. Но Запад особо эти претензии не учитывает, потому что там пришли к выводу, что они победили в холодной войне, Россия проиграла, поэтому молчите…
На этом фоне Россия злится и пытается использовать Китай, чтобы показать Западу: я одна могу с вами побороться, а с Китаем у вас нет шансов», — сказал Сихарулидзе.
С другой стороны, продолжил он, Российской Федерации нужно осознать, что Китай — это другая цивилизация.
«Всё-таки Россия одной ногой находится в Западной цивилизации, а Китай — самодостаточная цивилизация. Поэтому я уверен, что в России понимают, что Китай не может быть полностью другом», — заявил политолог.