Россия может рассматривать Китай как альтернативу Западу, тем более Москве всегда есть что предложить, говорят политические эксперты. Однако в целом для России более выгодна не прокитайская, а суверенная позиция

Информационная война между США и Китаем продолжается и набирает обороты.

Американский президент Дональд Трамп обвиняет Пекин в распространении (недостаточном противодействии) пандемии коронавируса Covid-19. По словам Трампа, если выяснится, что Китай намеренно допустил вспышку коронавируса, США готовы к активным антикитайским действиям.

В свою очередь Китай любые обвинения отвергает.

Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

При этом до стадии горячего конфликта противостояние не дойдёт, считают политологи: Китай будет отвечать на выпады США экономическими ходами, а со временем может перейти к более активному отстаиванию своих интересов по всему миру. Например, Пекин будет пытаться объединить какие-то страны в рамках своего блока, как это уже происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Очевидно, что противостояние двух мощнейших государств будет продолжаться. А какое место при этом займёт Россия? И какие тактику и стратегию ей лучше выбрать? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили политические эксперты из разных стран мира.

«С Пекином лучше не ссориться»

Понятно, что полного слияния России ни с США, ни с Китаем не будет, говорит американист Дмитрий Дробницкий. Но есть вопрос, в какой степени будут развиваться самостоятельные проекты: будет ли это движение неприсоединения 2.0 или мощный собственный региональный проект с включением как минимум 300-400, а лучше 500 миллионов человек по населению в собственный региональный и экономико-технологический проект вокруг России.

«Задача — создать такой мощный регион. Они там дерутся, а у нас тут свои задачи. Какие решения будут приняты, мне сказать сложно, может быть, прокитайская партия победит, и мы просто обнимемся с Китаем и будем их военно-стратегическим союзником», — допустил Дробницкий.

Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

«Я большой сторонник формирования собственного регионального блока, большого российского региона, который вместе с соседями для формирования внутреннего рынка сможет собрать хотя бы 300 миллионов человек или больше.

Это было бы реальным путём развития, который может позволить России вступить в настоящий XXI век самостоятельно и без оглядок на различного рода потрясения, которые будут связаны с борьбой Пекина и Вашингтона», — заявил политолог.

«Не прокитайская, а суверенная позиция»

Очевидно, что Россия не может быть на стороне Соединённых Штатов, подчёркивает директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Но поскольку стратегические отношения с Китаем не переходят в форму союза, соответсвенно Россия не имеет союзных обязательств, отмечает политолог.

«Она [Россия] будет голосовать вместе с Китаем, когда надо будет, в Совбезе ООН. Она будет занимать не то чтобы прокитайскую, а суверенную позицию. Там, где посчитает возможным, будет воздерживаться, но во всех прочих случаях будет против Соединённых Штатов в их попытках наехать на Китай.

Возможны ли какие-то дальнейшие сближения? Это не исключено. Но мой опыт говорит о том, что Россия и Китай далеки от постановки задачи вступить в военный союз», — заявил Погребинский.

Китай как альтернатива Западу

Объединять и властвовать. Что Китай приготовил в ответ на обвинения Трампа © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo Богдан Безпалько.

«То есть если мы выступим как однозначные союзники Китая, Евросоюза или США, мы рискуем ущемить эти интересы. Поэтому мы должны тщательно взвешивать каждый свой шаг», — пояснил политолог.

По его словам, для России Китай представляет определённую альтернативу: «если нас сейчас пытаются выжить с европейского рынка нефти и газа, мы можем продавать энергоресурсы в страны Юго-Восточной Азии».

«Китай — это очень большой потребитель. Он всегда испытывал и сейчас испытывает угрозу недостатка продовольствия, а мы сейчас как раз научились производить много продовольствия. Мы одни из мировых экспортеров зерна, у нас очень хорошо развивается птицеводство.

Мы, в конце концов, страна, которая является удобным средством транзита для Китая. У нас есть арктический путь, мы занимаем всю центральную Евразию», — напомнил Безпалько.

В целом, подчеркнул эксперт, Россия всегда может что-то предложить и отстаивать свои интересы, основываясь на своих ресурсах.

«Китай не может быть для России полностью другом»

Дробницкий: Россия должна сделать постсоветским странам предложение в стиле фильма «Крёстный отец» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Арчил Сихарулидзе. По его мнению, если бы Россия начала использовать свой потенциал, она могла бы через 30-40 лет играть самостоятельную роль и не переходить на чью-то сторону.

«Но, к сожалению, реализовать свой потенциал она, по разным причинам, не может. Сейчас очевидно, что у России есть претензии к Западу. Но Запад особо эти претензии не учитывает, потому что там пришли к выводу, что они победили в холодной войне, Россия проиграла, поэтому молчите…

На этом фоне Россия злится и пытается использовать Китай, чтобы показать Западу: я одна могу с вами побороться, а с Китаем у вас нет шансов», — сказал Сихарулидзе.

С другой стороны, продолжил он, Российской Федерации нужно осознать, что Китай — это другая цивилизация.

«Всё-таки Россия одной ногой находится в Западной цивилизации, а Китай — самодостаточная цивилизация. Поэтому я уверен, что в России понимают, что Китай не может быть полностью другом», — заявил политолог.