Пандемия коронавируса унесла жизни более 251 тысячи человек, а начавшийся экономический кризис отправил мировую экономику на путь глубочайшего спада со времён Великой депрессии. Но и это еще не всё: «коронакризис» меняет и геополитику, пишут мировые СМИ

США и Китай на пути к «порочному кругу эскалации»

Контуры мирового порядка после пандемии ещё предстоит увидеть, но уже ясно, что США и Китай будут все больше отстраняться друг от друга. Дело идёт к откровенной вражде, пишет автор Миньсинь Пэй в статье для американского издания Project Syndicate.

Пандемия стала для американо-китайских отношений погребальным звоном, отмечает автор.

Как пишет Пэй, «американцам уже давно было известно об идеологической пропасти между их страной и Китаем, но для большинства она была, как правило, некой абстракцией». Теперь же вспышка заболеваемости Covid-19 превратила эту абстракцию в реальность.

Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Более того, 55-60% уверены, что правительство Китая виновно в большей степени, чем правительство США, в распространении Сovid-19 в Америке», — сообщает автор.

Впрочем, продолжает Пэй, хотя кризис Covid-19 ярко показал американцам истинные масштабы опасности взаимодействия с однопартийным режимом Китая, сильный и резкий всплеск взаимной враждебности не был неизбежным.

«Такой исход является следствием решения властей обеих стран воспользоваться кризисом для укрепления своих внутриполитических позиций», — считает автор статьи.

В частности, как только число новых случаев заражения в Китае пошло на спад, правительство страны стало предпринимать «активные дипломатические усилия и устроило пропагандистский блицкриг с целью восстановить свой имидж»: отправляло медицинские материалы и персонал в наиболее пострадавшие страны, такие как Иран, Италия и Филиппины.

Трамп же, по словам Пэя, демонстрирует крайне неудачные методы борьбы с этим кризисом, занявшись поиском виноватых, постоянно противореча сам себе и прибегая к откровенной лжи.

«Токсичная смесь из идеологической враждебности, затяжной торговой войны, геополитического соперничества и внутреннего политиканства, почти несомненно, будет усиливать дальнейшую эскалацию двусторонней напряжённости.

Объединять и властвовать. Что Китай приготовил в ответ на обвинения Трампа © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Судя по всему, делает вывод автор статьи, лидеры США и Китая не собираются менять своих подходов к противостоянию двух стран. Поэтому не исключено, что «пандемия не просто не станет катализатором глобального сотрудничества, а, напротив, заведёт США и Китай в порочный круг эскалации, напрямую ведущей к полномасштабному конфликту».

США-Китай: новая холодная война

Когда рухнула Берлинская стена и распался Советский Союз, западный мир заключил, что борьба целого поколения с коммунизмом завершилась. Об этом в статье для американского издания The Federalist пишет адвокат Кайл Саммин. Но коммунизм выжил в материковом Китае «и вновь бросает вызов всему свободному миру», при этом «настало время для всего свободного мира возобновить борьбу», считает адвокат.

По его мнению, западный капитал стал лишь топливом для китайской промышленной машины.

«В отличие от других стран, с открывшимися материальными благами китайские граждане ничуть не стали свободнее. Коммунистический Китай объединил в себе экономическую политику Британской империи 19-го века с политическими правами Советского Союза. Вместо либеральной демократии мы получили красный меркантилизм», — пишет Саммин.

США против Китая: битва за мировое лидерство с участием всех стран мира © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Бросается в глаза, что мы перестали требовать даже незначительных улучшений прав человека, хотя раньше это было непременное условие.

Наоборот, это Красный Китай — единственный, кто требует уступок от остального мира и добивается своего. Американские компании запросто критикуют собственную страну, но всякое несогласие с Китаем быстро подавляется», — сообщает адвокат.

Он даже цитирует Ленина, отмечая, что «мы, капиталисты, продали коммунистам верёвку, на которой они пытаются нас повесить».

«Грядущая конфронтация с Китаем напоминает нашу холодную войну с Советским Союзом. Это во многом продолжение того противостояния, которое закончилось раньше времени. Мы объявили мир, но Красный Китай оружия не сложил.

Последствия тридцатилетней капитуляции теперь налицо. Хотим мы того или нет, предстоит новая холодная война. Борьба возобновится. На карту поставлены права, свободы и рабочие места Запада — и наши лидеры больше не имеют права на ошибку. Мы не сдадимся, пока не победим», — пламенно заканчивает свою статью Кайл Саммин.