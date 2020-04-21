Природа возникновения COVID-19 снова стоит под вопросом. Французский именитый вирусолог своим заявлением всколыхнул не только научную общественность, но и политическую и без того нестабильную ситуацию в мире

Обладатель Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье на французском телевидении заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. «Мы пришли к выводу, что вокруг этого вируса были манипуляции. Для части, но я не говорю, что для всего коронавируса летучей мыши, кто-то добавил генетические последовательности, в частности, ВИЧ, вирус СПИДа. Это неестественно. Это работа профессионалов, молекулярных биологов. Очень кропотливая работа», — заявил Монтанье.

Новость подхватили все мировые СМИ. На нее отреагировали лидеры государств.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование о происхождении коронавируса COVID-19: «Происходит много странных вещей, но проводится много расследований. И мы собираемся это выяснить». А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС, что новый коронавирус появился не в Ухане, а был завезен в город извне. Об этом свидетельствует последовательность генов вируса. Пинчук: Есть основания полагать, что в "уханьском коронавирусе" есть американский след © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Кеннет Алибек — один из крупнейших в мире специалистов в области защиты от биологического оружия — на своей страницы в ФБ тоже отреагировал на заявления французского коллеги. Он убежден, что COVID-19 — природный вирус, и доказать это просто.

«Нет никаких вставок из генома вируса HIV-1 в геном SARS-CoV-2 и, как следствие, вирус не имеет признаков искусственного происхождения. К сожалению, прежде чем естественные источники новых патогенов четко определены, теории заговора о том, что новые патогены являются рукотворными, появляются первыми на поверхности. Однако исторически во всех случаях такие теории были развенчаны. Предвзятый, частичный и неправильный анализ может привести к опасным выводам, которые подпитывают заговоры и наносят ущерб процессу подлинных научных открытий и усилиям по контролю за ущербом, наносимом общественному здравоохранению. Поэтому решил просто опубликовать только небольшую часть работ по биоинформатическому анализу (извиняюсь перед неспециалистами, но для биологов, знающих этот метод, ответ очевиден), насколько так называемые "вставки" HIV-1 в геном SARS-CoV-2 действительно "вставлены" из HIV-1 вируса». Эпидемиолог из США Кеннет Алибек: Биологической атаки коронавирусом не было © Facebook, Kenneth Alibek

Доктор Алибек выложил в открытый доступ свои исследования на этот счет, которые идут вразрез с версией французского вирусолога.

Тем не менее само по себе обсуждение того, что вирус, от которого умерли более 160 тысяч человек во всем мире и несут колоссальные убытки все экономики мира, был создан искусственно, ставят под удар Китай, и те страны, которые поддерживают версию случайного заражения от летучей мыши на уханьском рынке.

При этом чисто биологические проблемы (то есть научные) накладываются на интересы политических структур и отдельных политиков, которые создавшуюся ситуацию (независимо от того, каково происхождение коронавируса — искусственное или естественное) используют в своих политических целях.