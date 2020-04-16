Украина – один из любимых сюжетов западной прессы, неистощимый поставщик страшилок для европейского читателя. Даже на фоне страшной пандемии украинские ужасы всё равно находят постоянный спрос. На этой неделе Украине все дают полезные советы

Кличко, победивший собственную родину

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью-оммаж в адрес киевского городского головы Виталия Кличко под пафосным названием «Без борьбы нет победы».

«Всю свою жизнь Виталий Кличко ведет судьбоносные бои. Как на боксерском ринге, так и на политической арене, — пишет автор Хартмут Шерцер, — против 47 тяжеловесов, над 45 из которых трехкратный чемпион мира одержал победу, причем в 41 бою — нокаутом. Против серьезных травм, вынудивших двухметрового колосса сделать четырехлетнюю паузу в выступлениях. Против двух президентов Украины».

В интервью изданию Кличко охотно поддержал избранную автором высокую ноту и сообщил следующее: «Я борюсь за мой город, за здоровье и жизнь миллионов людей, за которых несу ответственность. Раньше, как боксер, я проводил ежегодно три-четыре боя. Как у мэра, у меня 365 боев в году. А во время нынешней пандемии я их веду, можно сказать, круглые сутки».

Кличко и в самом деле надо отдать должное. Он действовал на опережение и приказал закрыть школы и детские сады еще 12 марта, когда в Киеве не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Не преминул мэр и кинуть камень в огород Зеленского: «Правительство в начальный период вело себе пассивно, не предпринимало нужных шагов».

«На то, что Кличко предпринял подобные меры заблаговременно и раньше, чем где бы то ни было в мире, есть своя причина, — рассуждает автор статьи, — Ухань, неделями находившийся в изоляции центр эпидемии, — город-побратим Киева».

Впрочем, киевляне вряд ли согласятся с такой версией событий. Скорее всего, на принятие превентивных мер Кличко подвинула не дружба народов, а отчётливое понимание, в каком состоянии находится столичное здравоохранение. Проверка на вирус: западные СМИ обнаружили необычные способы борьбы с эпидемией © REUTERS, Jadwiga Figula

Кличко, как сообщает автор статьи, ежедневно обращается к горожанам по видео. Последнее время мэр выступает в маске черного цвета с надписью на украинском: «Хватит шастать». Так, продолжая добрые традиции "Квартала 95", Кличко сообщает населению о новых случаях заражения.

«Некоторые советники настойчиво рекомендуют Кличко поручать сообщение плохих новостей высокопоставленным сотрудникам его штаба, — умиляется автор, — якобы плохие вести вредят его политическому имиджу».

«Но у меня другая точка зрения, — говорит Кличко. — Как мэр Киева, я несу ответственность за благополучие города. Я должен сообщать полную картину того, что происходит и что нужно делать, чтобы остановить распространение вируса, говорить, насколько велика опасность для Киева и всей страны. Это только моя задача».

Чтобы уж совсем поразить читателя, автор заявляет: «Виталий Кличко — убеждённый европеец». Такой вывод Хартмут Шерцер делает на основе двух фактов. Прежде всего Кличко из солидарности с Италией распорядился подсветить здание горсовета цветами итальянского флага, а заодно вывесить флаг этой страны на Крещатике рядом с украинским.

«Этим жестом Киев хочет морально поддержать Италию и итальянцев. Resisti, Italia!» — написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Это, конечно, хорошо, но самым важным аргументом в пользу европейскости Кличко автор считает его личную семейную ситуацию. Оказывается: «Его (Кличко) жена Наталья присматривает за домом в Гамбурге. Дети живут и учатся в Лондоне. 20-летняя Елизавета-Виктория — студентка университета, сыновья Егор-Дэниел и Максим-Александр ходят в школу. Брат Владимир пока остается в своем доме во Флориде. А Виталий Кличко живет в Киеве, верный своему девизу: «Без борьбы нет победы».

Вряд ли киевляне оценят такую жертвенность своего мэра, которого гораздо больше уз связывает с Европой и США, нежели с собственной страной.

Украина непослушная

Французский журналист Люсьен Эрар в издании Causeur (Франция) решил коснуться болезненной темы об открытии рынка земли.

«Дело в том, — объясняет автор, — что с момента обретения Украиной независимости мораторий (на продажу земли. — Ред.) сделал невозможной любую попытку либерализации земельного сектора. Отмена моратория является постоянным предметом обсуждений в стране: попытки предпринимались семь раз с 1991 года! На практике статус-кво означал, что земля принадлежит мелким землевладельцам, которые могут сдавать ее в аренду, но не продавать ее. Таким образом, Украина входит в небольшую группу государств, вместе с Белоруссией, Кубой, Конго, Северной Кореей, Таджикистаном и Венесуэлой, не поддающихся никаким формам стимулирования».

Зеленский проталкивал этот закон с ноября прошлого года. И вот в марте не без помощи коронавируса все получилось. Впрочем, если депутаты и за закон, то простые украинцы откровенно против. Согласно опросу, проведенному «Центром Разумкова» в начале февраля, 69% украинцев хотели бы, чтобы этот вопрос решался на референдуме, а 72% проголосовали бы за сохранение моратория. Версия, которая все же прошла голосование, сильно отличается от той, которая обсуждалась в ноябре.

Сейчас Зеленский постарался успокоить разгневанные массы и переписать закон в пользу простых украинцев. Закон предполагает три этапа реализации: «С 1 июля 2021 года только физические лица с гражданством Украины смогут приобретать сельскохозяйственные земли в пределах 100 га. С 1 января 2024 года украинские юридические лица смогут приобрести максимум 10 000 га. И наконец, на референдуме должен решиться вопрос, смогут ли иностранцы инвестировать в украинское сельское хозяйство». Время разочарований. Западные СМИ осваивают украинскую реальность © AFP, Sergei SUPINSKY

Казалось бы, МВФ должен ликовать. Однако фонд пребывает в задумчивости. Требование принятия закона о земле со стороны МВФ предполагало вовсе не процветание Украины. Напротив, честно пишет журналист, ситуация с мораторием на землю «привела к невозможности заработать либеральным элитам, международным институтам и иностранным инвесторам, которые указывают на недостаточную эксплуатацию огромного украинского сельскохозяйственного потенциала. По данным Всемирного банка, либерализация эксплуатации более 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель Украины может принести ее экономике от 700 до 1,5 миллиарда долларов. Жителям Украины особо не от чего приходить в восторг».

Тем не менее закон принят, и Зеленский может стричь дивиденды: с одной стороны, он удовлетворил требование МФВ и теперь получит 10 млрд долларов, которые спасут его страну от дефолта. С другой стороны, теперь никто не сможет сказать, что он — рука Кремля.

И все же финал у статьи печальный. Французский журналист замечает, что либерализация рынков — это, конечно, хорошо и отвечает интересам мировых корпораций, вот только сейчас этот тренд уже не в моде: «По иронии судьбы, Запад, о котором так мечтает украинская элита, мучительно открывает заново добродетельные потребности автономии, локализма и протекционизма».

Совет от старшего брата

Американское издание American Thinker публикует материал Александра Марковского, который является старшим научным сотрудником Лондонского центра политических исследований, автором нескольких книг и владельцем и генеральным директором компании Litwin Management Services.

Марковский предполагает дать мудрый совет украинским властям по поводу того, как им решить роковую проблему национальной коррупции. Автор рисует угрожающую картину: «Президенту Владимиру Зеленскому досталось в наследство беднейшая страна Европы, которую к тому же раздирает этнический конфликт из-за множества несовместимостей. Война полностью разрушила ее экономическую базу на востоке, а аннексия Крыма лишила Украину доходов от природного газа, туризма и виноделия. Типичными чертами времени стали хаос, неопределенность, нестабильность, казнокрадство и хищение природных ресурсов. Вся страна прогнила насквозь от некомпетентности и повсеместной коррупции».

На Зеленского возлагали надежды. Избиратели думали, что благие намерения молодого президента превратить родину в цветущий сад будут поддержаны Западом. И вроде бы Запад действительно стал помогать. Но что-то пошло не так.

«С 2014 года ЕС предоставил Украине в общей сложности 22,4 миллиарда долларов. Добавьте к этому займы и гранты из Вашингтона на сумму порядка 4,5 миллиардов долларов в год — это сопоставимо с американской помощью Израилю, — но похвастаться Украине нечем», — поясняет автор.

Оказалось, что масштаб государственной коррупции поистине глобален. На Украине это уже давно не человеческий, а системный фактор. Едва ли не государствообразующий. Чтобы искоренить коррупцию как систему надо полностью «перестроить существующую систему государственного управления экономикой, ослабить влияние бюрократии, разрушить клановые олигархические структуры, утвердить верховенство закона и укрепить моральные принципы общества. Эта титаническая задача потребует времени и серьезных вложений», — резонно замечает автор.

И вот тут Александр Марковский вынимает главного туза из рукава. Оказывается, своими силами Украина этот вопрос решить не может — у нее же нет денег и нет политических сил, чтобы разрушить олигархическое и административное лобби. Ведь всё упирается в насущную необходимость лишить бюрократию распределять иностранную помощь. И тут президент бессилен. Но Марковский уже спешит на помощь.

«Распоряжаться иностранной помощью и инвестиционными портфелями должна авторитетная американская управляющая компания с опытом работы в регионе и историей борьбы с коррупцией. Одно то, что активы будут управляться американским юридическим лицом, которое проверяют американские налоговые и правоохранительные органы, обеспечит прозрачность выполнения проектов и убедит Конгресс США и деловой мир в том, что Украина создала эффективный механизм, и развеет любое подозрение о злоупотреблениях. В конечном счете, успех таких усилий будет зависеть от умения украинского правительства развить отношения с Америкой в ближайшей перспективе», — заявляет Марковский и настоятельно советует Зеленскому дружить с Трампом.

Вот только вряд ли Зеленскому поможет добрый совет. На Украине еще свежа память о том, как в ее экономику заходила «авторитетная американская компания» "Бурисма", отношение к которой имел не последний человек в Америке, а именно Джо Байден, её вероятный президент в будущем. Коррупционный скандал, причиной которого стал сын Байдена, сильно изменил политическую карту США и вовсе не отразился на уровне коррупции Украины.