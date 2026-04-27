Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Interia Wydarzenia
2026-04-27T14:02
Он выразил гордость тем, что партнером Варшавы станет "страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе".
"С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей", — заявил Туск.
По словам польского премьера, дроны будут создаваться как на польские, так и на европейские средства.
До этого Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
