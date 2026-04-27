Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск - 27.04.2026
https://ukraina.ru/20260427/ukraina-pomozhet-polshe-sozdat-armadu-dronov---tusk-1078348608.html
Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Interia Wydarzenia
2026-04-27T14:02
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_9db20ea624dfa242591d82629005b747.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
14:02 27.04.2026
 
Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Interia Wydarzenia
Он выразил гордость тем, что партнером Варшавы станет "страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе".
"С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который также будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей", — заявил Туск.
По словам польского премьера, дроны будут создаваться как на польские, так и на европейские средства.
До этого Эстония и Украина подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
