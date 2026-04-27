Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/tramp-prigrozil-iranu-chto-vzorvet-vse-ego-nefteprovody-1078349486.html
Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
новости
иран
сша
дональд трамп
fox news
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/18/1078270648_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_8eacd8277aa9087f326854339b6bef8e.jpg
Американский лидер подчеркнул, что по нефтепроводам Ирана "проходят большие объемы нефти". - И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее нефть в хранилища или на суда, что и происходит с Ираном, так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри, - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что у Ирана "есть примерно три дня до того, как это произойдет".По словам американского президента, в случае подобного развития событий Иран может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.О подрыве российских газопроводов: "Северные потоки" взрывала порномодель
Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы

14:09 27.04.2026
 
© ФотоТрамп, Рубио и Хегсет
Трамп, Рубио и Хегсет - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Иранские нефтепроводы могут взорваться через примерно три дня, если американская морская блокада исламской республики продолжится. С таким утверждением 27 апреля выступил президент США Дональд Трамп
Американский лидер подчеркнул, что по нефтепроводам Ирана "проходят большие объемы нефти".
- И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее нефть в хранилища или на суда, что и происходит с Ираном, так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри, - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что у Ирана "есть примерно три дня до того, как это произойдет".
По словам американского президента, в случае подобного развития событий Иран может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.
О подрыве российских газопроводов: "Северные потоки" взрывала порномодель
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАДональд ТрампFox News
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:24Президент России выступил в Совете законодателей
14:16Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - брифинг Минобороны РФ
14:14Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
14:10Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
14:09Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
14:09Путин и G-20 в Майами
14:02Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
14:00Ирано-российские переговоры, украинских мигрантов судят в Лондоне. Новости к 14.00
13:30Беспилотники в Севастополе повредили около ста машин
13:12На Южно-Константиновском направлении СВО воины России активно продвигаются вперёд
13:00Изменения в Налоговом кодексе, опровергаем юридические мифы. 27 апреля, утренний эфир
13:00Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля
13:00Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО
12:59Послу Германии заявлен решительный протест из-за контактов с террористами
12:46"Северные потоки" взрывала порномодель
12:30Украинцы "отмыли" сотни миллионов на оборонных контрактах . Главные новости к этому часу
12:28Польша и Прибалтика не препятствуют пролёту украинских ударных дронов - Совбез РФ
12:12Как засадные дроны меняют ход войны и чем Россия может зачистить небо от ВСУ – Чадаев
12:05Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали
11:57Зарубежные лидеры посетят парад Победы в Москве - Песков
Лента новостейМолния