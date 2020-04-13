К 16:00 13 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило 1 миллион 860 тысяч. Количество летальных исходов, по данным Университета Джона Хопкинса, составляет 114 983. Побороть заболевание смогли более 438,5 тысяч пациентов

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 13 апреля США, где число инфицированных достигает почти 557,6 тысячи человек, из которых более 22 тысяч скончались.

Помимо Соединенных Штатов в пятерку стран с наиболее высокими показателями распространения коронавируса входят четыре европейских государства: Испания (169,5 тысяч заболели, 17,5 тысяч умерли), Италия (156,4 тысячи, 19,9 тысячи), Франция (133,7 тысяч, 14,4 тысячи) и Германия (127,9 тысяч, 3 тысячи).

Ситуация в России

В России, по данным ресурса, с 12:00 показатели заболеваемости остались неизменными: 18 328 человек заразились, 148 скончались, а 1 470 выздоровели. При этом по-прежнему отличаются данные сайта coronavirus-monitor.com, согласно которым заболели 18 352 россиянина, умерли 149, а вылечились 1 472.

При этом наиболее активный рост числа заболеваний наблюдается в Москве. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, это связано с хорошей погодой и тем, что жители столицы, обязанные соблюдать самоизоляцию, «расслабились».

К слову, за соблюдением режима самоизоляции правоохранительные органы Москвы строго следят. Так, только за сутки было выписано более 1,3 тысячи штрафов за нарушение дистанции.

При этом, по данным исследовательского холдинга «Ромир», 69% жителей столицы согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. Против подобных мер выступили 28% москвичей.

Не станет поводом погулять и Пасха. Так, в Подмосковье и Санкт-Петербурге с 13 апреля богослужения будут проводиться без прихожан.

«Как иудеи скорбели о разрушенном Иерусалимском храме, взирая на храмовую гору, так и прихожане, смотря по Интернету и телевизору богослужения, будут ждать того дня, когда смогут участвовать в принесении бескровной Жертвы Христовой», — заявил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ситуация на Украине

На Украине с 12:00 13 апреля также не отмечено изменений в статистике заболеваемости коронавирусом: всего заболели 3 102 человека, 93 скончались, а 97 выздоровели.

Тем временем Верховная Рада урезала госбюджет Украины на 2020 год, сократив доходы с 1,096 триллионов гривен до 975,8 миллиардов гривен и увеличив расходы с 1,184 триллионов гривен до 1,266 триллионов гривен.

Так, новый проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса, однако финансирование субсидий уменьшили более чем на 8 миллиардов гривен (около 24 миллионов рублей).

При этом был значительно уменьшен фонд на борьбу с COVID-19, несмотря на заявления властей о том, что борьба с коронавирусом является приоритетным направлением.

Тем не менее, как свидетельствуют данные опроса соцгруппы «Рейтинг», реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране 47% украинцев считают эффективной, а 35% — дают противоположные оценки. В то же время об эффективности работы премьер-министра Дениса Шмыгаля заявили только 28% украинцев, а 32% оценили ее как неэффективную.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тем не менее, жизнь на Украине продолжается: церкви готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы, по данным пресс-службы президента, уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе.

Ситуация в мире

Однако не все верующие еще смирились с мыслью о необходимости провести Пасху дома. Так, в Париже священника оштрафовали на 135 евро за пасхальную литургию во время карантина. Жители расположенных неподалеку от церкви Сен-Николя дю Шардонне в центре города услышали звуки органа и вызвали полицию. Как выяснилось, внутри храма находилось около 40 прихожан.

А в некоторых странах под угрозой оказалась не только Пасха, но и 9 мая. Так, власти Армении продлили введенный из-за эпидемии коронавируса режим чрезвычайного положения до 14 мая. Срок предыдущего решения истекал 14 апреля.

В то же время ряд стран по-прежнему скептически относятся к подобным мерам безопасности. Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал соотечественников, которые надевают защитные маски, работая в поле. По его мнению, они «перегнули палку», поэтому он посоветовал им дышать свежим воздухом.

Тем временем печальные новости поступили из Еврокомиссии, где был зафиксирован первый случай гибели от коронавируса среди сотрудников. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, выразившая соболезнования родственникам и коллегам скончавшегося.

Как борются с коронавирусом в разных странах мира — таблица