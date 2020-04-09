На Украине обнаружили область, где нет ни одного заболевшего COVID-19. Это Николаевская область. При этом к самому количеству заболевших на Украине у ряда наблюдателей есть вопросы

Николаевская область на юге Украины наравне с Одесской является «морскими воротами» в страну. Собственно, Николаевский морской и речной порты являются одними из крупнейших портов Украины. Кроме того, Николаев — город корабелов и моряков. На Украине зафиксировали нетипичный случай коронавируса © REUTERS, Alexander Ermochenko

Но несмотря на это в области до сих пор не обнаружено ни одного заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. И это при том, что в соседней Одесской области по данным на 9 апреля официально 43 зараженных, Кировоградской — 78, Днепропетровской — 41, а Херсонской — 18 зараженных.

На Украине уже заговорили о феномене области.

«У нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 7 апреля.

Однако у мэра Николаева Александра Сенкевича есть ответ на то, почему в область демонстрирует удивительную устойчивость к заразе.

«Феномен в том, что по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествующих: как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что людей очень мало было за границей. И те, кто мог заразиться или потенциально контактировать с теми, кто болеет очень мало», — заявил он 9 апреля.

По словам Сенкевича, в городе к приему больных готовят шесть больницы. Одну из них — Центральную инфекционную — отремонтировали как раз перед пандемией. Гаврилечко: Коронавирус — это политическое, медийное заболевание, которое не вызывает эпидемий © Facebook/Александр Петрачков

«Когда президент задает вопрос: «Что вы там скрываете?» — то сегодня некоторые врачи и чиновники уже ждут первого заболевшего. Чтобы скорее показать, что мы ничего не скрываем. Но у нас не Советский Союз, чтобы что-то скрывать, это не Чернобыль. Мы все в Украине находимся в одном положении и понимаем: чтобы быстро лечиться, нужно иметь актуальную информацию», — отметил Сенкевич.

Впрочем, вопросы по поводу статистики заболеваемости COVID-19 есть не только к Николаевской области, но и ко всей Украине.

Странные показатели?

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко усомнился в статистике по заболеваемости COVID-19 на Украине.

«Зеленский заявил, что карантин работает! Потому что за сутки (!) меньше случаев заболевания, чем обычно. Но если один день не делать тестов, то количество новых заболевших будет равно нулю! То есть, примерно как эффективность стратегии борьбы с эпидемией, которую выбрала власть», — написал он в своем Twitter 7 апреля.

Зеленский заявил, что карантин работает! Потому что за сутки (!) меньше случаев заболевания, чем обычно.

Но если один день не делать тестов, то количество новых заболевших будет равно нулю! То есть, примерно как эффективность стратегии борьбы с эпидемией, которую выбрала власть. — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) April 7, 2020

​В другой записи Гончаренко пользуясь подходом украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что на Украине карантин не работает.

«По состоянию на утро 9 апреля за сутки были зафиксированы 224 новых случая. По состоянию на утро 8 апреля за сутки были зафиксированы 206 новых случаев. Это свидетельствует об ускорении темпов распространения коронавируса. Пользуясь логикой Зеленского, экспертно заявляю, что карантин не работает», — написал Гончаренко 9 апреля.

Станом на ранок 9 квітня, за добу зафіксовано 224 нові випадки. Станом на ранок 8 квітня за добу було зафіксовано 206 нових випадків. Це свідчить про пришвидшення темпів поширення коронавірусу.



Користуючись логікою Зеленського, експертно заявляю, що карантин не працює. — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) April 9, 2020

​Этот депутат и ранее был славен низкими методами политической борьбы и тем, что не брезговал использовать для нее любые, даже самые болезненные, темы. Гончаренко — член оппозиционной Зеленскому политсилы.

Однако у многих других наблюдателей украинская статистика вызывает ряд вопросов.

«в Украине никто не ведет статистику зараженных. Если посмотреть с начала марта, то никакой динамики нет, потому что на каждый следующий день процент заболевших увеличивается на столько же, что и днем ранее. А в последние пару дней [данные] демонстрируют и вовсе отрицательную динамику», — заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

Он и вовсе назвал пандемию «катастрофической мистификацией», а сам коронавирус — «политическим, медийным заболеванием».

Впрочем, мистификацией пандемию на Украине язык не поворачивается назвать. В стране наблюдается высокая смертность на Украине по сравнению с РФ. В последней на утро 9 апреля официально насчитывалось 10131 заболевших, из которых 76 умерли и 698 выздоровели. На Украине к тому времени официально насчитывалось 1892 зараженных, из которых 57 умерли, а 45 выздоровели. Фактически, в России в пять лишним раз больше количество инфицированных. При этом количество умерших в РФ лишь в 1,3 раза выше, чем на Украине. В то же время, в РФ 15 раз больше выздоровевших. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 апреля

Иными словами, смертность в РФ от COVID-19 составила 0,7%, в то время, как на Украине — 3%. При этом в России около 7% выздоровевших от количества инфицированных, а на Украине — около 2%. Чем это может быть вызвано? Тут самое время обратить внимание на примеры Китая и Италии.

Китайский и итальянский случаи

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 9 апреля в Италии было 139 422 заболевших COVID-19. Из них — 17 669 умерли, а 26 491 выздоровели. В то же время в континентальном Китае, откуда по миру начала распространяться смертельная зараза, заболело 82 870 человек, из них 3 339 умерли, а 77 649 выздоровели.

Таким образом, смертность в Китае составила около 4% от общего количества заболевших, в то время, как в Италии более, чем в три раза выше — 12,7%. Гораздо выше в Китае и количество выздоровевших — около 94%, в то время, как в Италии — около 19%. Работая с данными по коронавирусу, экс-министр обнаружил на Украине «интересную аномалию» © Facebook, dubilet

Такую разницу многие объясняют подходами к пандемии в Китае и Италии. Последняя долгое время тянула с жесткими мерами, а после оказалась не в состоянии проконтролировать всех зараженных. Как заявил 26 марта в интервью газете «Хуаньцю шибао» глава второй группы китайских экспертов-эпидемиологов, которые помогают в Италии, исполнительный вице-президент Первой клиники при Чжэцзянском медицинском университете Цю Юньцин, рост числа зараженных коронавирусом в Италии свидетельствует, что источник инфекции так и не нашли. И это, по его словам, самая большая проблема.

Он также заявил, что в Италии не хватает реагентов для тестирования и медперсонала, многие люди не проходили проверку на коронавирус, и это также не позволило выявить источник эпидемии.

Цю Юньцин также обратил внимание на то, что Италии не хватает и контроля за пациентами, которые продолжают заражать окружающих.

При этом после посещения итальянских больниц он раскритиковал и свои итальянских коллег. По мнению Цю, осведомленность врачей недостаточна, а в палатах может находиться несколько сотен человек.

Всё это, по его словам, оказало негативное влияние на ситуацию с заболеваемостью и смертями в Италии.

В итальянском случае примечателен и тот факт, что эта страна — одно из самых популярных направлений для украинских трудовых мигрантов. И именно оттуда многие мигранты привезли заболевание на Западную Украину, где сегодня наряду с Киевом и области наихудшая заболеваемость COVID-19. В то же время, на Украине в пять с лишним раз меньше количество зараженных COVID-19, хотя ее население официально всего в 3,5 раза меньше, чем население России. Это, а также феномен Николаевской области, заставляет многих подозревать, что не все случаи на Украине диагностированы или внесены в статистику. Кстати, тот же депутат Гончаренко требовал массового тестирования на Украине.

Обрана владою стратегія загального жорсткого карантину без масового тестування, з поганою комунікацією та недотриманням законності є абсолютно провальною. Потрібно змінювати підхід зараз, поки не пізно.



Детальніше у моїй колонці для @ukrpravda_news https://t.co/rBd7FxWVT4 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) April 9, 2020

​Тут на ум приходит Швеция, где есть проблемы со статистикой. Так, 5 апреля шведское информагентство TT сообщило, что число умерших от коронавируса в Швеции может быть выше, чем сообщается официально. Ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции не раз заявляло, что сводки о заболевших дополняются задним числом. На основании дополненных данных ТТ сделало вывод, что на 5 апреля от коронавируса в стране умерли не 373 человека, а как минимум 750. Однако позже агентство удалило эти данные, при этом отметив, что реальное количество умерших от COVID-19 неизвестно.

«Мы не пытаемся ничего скрывать. Но мы также не должны создавать ложное представление о том, что есть множество смертей [от коронавируса], которые мы не можем найти. Мы находим их, но иногда немного поздно», — заявил в ответ главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Он оценил количество умерших в 500 человек. На сегодня по данным Университета Джона Хопкинса, в стране от коронавируса умерли 687 человек.

С другой стороны, экстраполировать на Украину российские показатели тоже не совсем верно. В РФ в большинстве своем коронавирус завозили не заробитчане, а туристы и больше всего от него страдает богатая Москва. После Киева и области наихудшие показатели как раз в регионах, которые являются донорами рабочей силы для охваченных болезнью Италии и Испании. Не стоит и сравнивать такой транзитный узел, как Москва, с Киевом. Все-таки, через московские аэропорты проходил гораздо больший поток граждан Китая и ЕС, чем через аэропорты Киева.

Как бы то ни было, но налицо большое количество умерших и малое количество выздоровевших от COVID-19 на Украине.И эти цифры говорят о том, что вопросы к статистике и течению карантина в Украине остаются и весьма непростые.