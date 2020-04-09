Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что объявленный в стране в связи с пандемией коронавируса карантин могут ослабить в середине мая. В чем проблема подобных заявлений, исходящих от политиков, эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко рассказал в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Однако в то же время в Кабмине обсуждается возможность и повторного продления карантина, который должен действовать до 24 апреля. По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вопрос отмены карантина МОЗ будет комментировать не ранее чем через десять дней, то есть не ранее 18 апреля.

При этом глава МВД Украины Арсен Аваков не исключал возможности, что карантин может продлиться еще два месяца. Но по оптимистичным прогнозам к нормальной жизни украинцы смогут вернуться после 15 мая.

- Юрий, как по-вашему, следует ли Кабмину отменить карантин как можно раньше или, напротив, продлить его?

— Начнем с того, что в Украине никто не ведет статистику зараженных. Если посмотреть с начала марта, то никакой динамики нет, потому что на каждый следующий день процент заболевших увеличивается на столько же, что и днем ранее. А в последние пару дней [данные] демонстрируют и вовсе отрицательную динамику.

Если такая тенденция продолжится, то имеет смысл отменить карантин. Карантин в принципе имеет смысл только тогда, когда ты его вводишь с какими-то целями. Причем эти цели, на самом деле, должен озвучивать министр здравоохранения.

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И в этих условиях следует объяснить, что вот, ребят, мы вводим карантин для того, чтобы растянуть во времени оказание помощи этим больным средней и тяжелой степени тяжести, потому что одновременно наши ресурсы позволяют обеспечивать адекватным лечением только определенное количество граждан, такое-то количество — наш предел.

- Но если подобные заявления и делаются, то непосредственно самим правительством, и не только на Украине.

— В том и проблема, что у нас карантинные мероприятия объявляли политики, а не специалисты. А народная мудрость говорит о том, что если пироги решил печь сапожник, а сапоги тачать — пирожник, то получается незадача.

Вообще мы имеем катастрофическую мистификацию, когда люди испугались. Коронавирус — это политическое, медийное заболевание. Он не вызывает эпидемию.

Эпидемия для Беларуси начинается с уровня в 50 тысяч заболевших в течение месяца. В Украине — это 200 тысяч за тот же период. У нас нет таких цифр. Мы, по-моему, слишком увлеклись ВОЗом (Всемирной организацией здравоохранения. — Ред.) и немножко забыли о том, что более коррумпированную международную организацию еще поискать надо.

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- А есть страны, которые успешно справляются с этой «мистификацией»?

— Швеция и Беларусь. Абсолютно разные системы, но очень похожая мотивация в объяснениях, почему они действуют так, а не иначе, и очень высокий уровень подготовки системы здравоохранения к кризисным ситуациям.