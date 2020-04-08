Жесткий антикоронавирусный карантин может продлиться на Украине до середины мая, а часть ограничений правительство наверняка сохранит до сентября. Об этом украинские СМИ сообщили во вторник, 7 апреля

О планах властей на встрече с малой фракцией «Слуги народа» рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По словам собеседника, премьер спрогнозировал нежесткий карантин. Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах. В то же время, по данным источника, премьер сказал, что в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу», — сообщает издание Liga.net.

По сути, Шмыгаль поддержал высказанное ранее предположение министра внутренних дел Арсена Авакова, что карантин продлится до середины мая.

Напомним, с 6 апреля правительство Украины в очередной раз ужесточило карантин. Среди прочего запрещено гулять в парках (кроме выгула животных), появляться на улице без медицинской маски и собираться в группы более двух человек.

Карантин: отменить нельзя оставить

Карантинные меры жестоко бьют по экономике в целом и благосостоянию украинцев в частности. Так, политолог Руслан Бортник прогнозирует, что из-за карантина работу потеряют около 500 тысяч жителей страны.

Карантин глазами простых людей, Киев. Цены растут, а правительство и Антимонопольный комитет — циничные дармоеды © REUTERS, Gleb Garanich

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

Также смягчение ограничительных мер после 12 апреля анонсируют в Австрии. В свою очередь в Германии с решением подождут ещё как минимум неделю, а во Франции ограничения и вовсе ужесточают.

Издание Украина.ру выяснило у украинских политологов, экономистов и журналистов, как они оценивают действия властей в борьбе против эпидемии. Эксперты также высказали мнение о том, стоит ли Украине смягчить карантин.

Проблему нужно делить на две части

Предпринимаемые властями Украины меры говорят об их непонимании ситуации, уверен известный социолог Евгений Копатько. Украинское население ожидает от властей понимания — сколько вообще людей на территории страны заражены или инфицированы. Отсутствие этой базовой информации вносит огромный элемент тревожности в общество, отмечает эксперт.

«Властям для успешного решения проблем нужно было бы разбить ситуацию на две составляющих. Первая — чисто медицинская (диагностика, лечение и предотвращение распространения болезни). Наличие медицинских возможностей у Украины, по оценкам людей, явно недостаточное.

Карантин не помеха: одесситы «изолировались» на пляжах © Скриншот из видео Украина.ру

«Около 4 миллионов украинцев останутся без работы»

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет происходящее «не карантин, а комедия», и предлагает отменить его немедленно.

«Я, конечно, понимаю, что власть сейчас пытается как бы оправдать тот бардак, который они устроили. Была информация, что уже 14 апреля начнут смягчать карантин — ну, посмотрим.

В любом случае, действительно, удар по экономике очень сильный. Я так понимаю, что даже послабления вряд ли приведут к росту экономики, потому что, конечно, есть надежды, что сейчас карантин снимут и будет какой-то невероятный рост экономики.

Но, скорее всего, будет наоборот. Потому что многие предприятия, которые сейчас в карантине, но как будто работают, после карантина просто прекратят существование», — заявил эксперт, добавив, что таких предприятий — больше 700 тысяч, и около 4 миллионов украинцев останутся без работы.

Также Охрименко скептически относится к официальной статистике властей.

«В Украине — 8 миллионов населения и 1,5 тысячи заболевших? Это несерьёзно. У нас гриппом в зимний период болеет до 2 миллионов, и это нормально. А тут 1 600 человек», — отмечает экономист.

«В Украине нет системы здравоохранения»

Мэр украинского города придумал оригинальное наказание для нарушающих карантин © flickr.com, Beverly Slone Андрея Золотарёва. О полной отмене карантина речь не идёт — страна будет выходить из этого режима постепенно, говорит эксперт.

«Но если же будем наблюдать негативную динамику, то понятно, что ни о какой отмене карантина речи быть не может. Просто в этой ситуации людям надо дать надежду. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие 10-14 дней», — сказал Золотарёв.

При этом у Украины нет системы здравоохранения — она разрушена так называемой реформой [бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны] Супрун, заявляет политолог.

«Как признал министр здравоохранения Максим Степанов, если количество заболевших превысит 10 тысяч человек, то то, что у нас называют системой здравоохранения, развалится. Остальное, очевидно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — сказал эксперт.

В целом же выход из карантина — это как выход из голодовки, продолжил Золотарёв: должен быть какой-то план. По его мнению, разговоры о смягчении карантина — это как раз сигнал того, что над этой проблемой думают и ищут варианты.

«Коронавирус — политическое заболевание»

В Украине никто не ведёт статистики заражённых, говорит эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко. Если такая тенденция продолжится, то имеет смысл отменить карантин. Карантин в принципе имеет смысл только тогда, когда ты его вводишь с какими-то целями, поясняет эксперт, причём эти цели должен озвучивать министр здравоохранения.

«Сегодня министр здравоохранения заявил, что бесплатно будут лечить исключительно больных средней тяжести и тяжелобольных. А вот все остальные пусть сами занимаются собой. Это говорит о том, что денег нет.

И в этих условиях следует объяснить, что, вот, ребят, мы вводим карантин для того чтобы растянуть во времени оказание помощи этим больным средней и тяжелой степени тяжести, потому что одновременно наши ресурсы позволяют обеспечивать адекватным лечением только определённое количество граждан, такое-то количество — наш предел», — рассказал Гаврилечко.

В целом же, уверен он, мы имеем «катастрофическую мистификацию», когда люди испугались: «Коронавирус — это политическое, медийное заболевание, он не вызывает эпидемии».

«Эпидемия для Беларуси начинается с уровня в 50 тысяч заболевших в течение месяца. В Украине — это 200 тысяч за тот же период. У нас нет таких цифр. Мы, по-моему, слишком увлеклись ВОЗом (Всемирной организацией здравоохранения — ред.) и немножко забыли о том, что более коррумпированную международную организацию еще поискать надо», — категоричен эксперт.

Днепр: борьба с болезнью превратилась в абсурд

Карантин в Черкассах: В инфекционных больницах нет даже масок, а у горожан — нет денег © REUTERS, Gleb Garanich Виталий Теплов.

Он рассказывает, что горожане стараются выполнять требования карантина, на улицах Днепра почти все ходят в масках. То есть особых сложностей и проблем в обыденной жизни не наблюдается.

Журналист поясняет: в то же время разные казусы, такие как появление новости о «филатовских могилах», происходят из-за непрерывной политической борьбы без правил между местным олигархом Корбаном, областной властью, полностью подчиненной Игорю Коломойскому, и городом.

«Недавно Филатов заявил, что он купил 30 ИВЛ (аппарат для искусственной вентиляции легких. — Ред.) для инфекционной больницы, которая только вернулась с баланса области в городское подчинение.

В ответ на этот пиар-ход областная власть срочно строит в полях госпиталь, а на самом деле обычный палаточный городок, для больных коронавирусом. Проводится громкая кампания о возведении впервые на Украине подобного госпиталя всего за два дня. А в реальности в этих летних палатках, стоящих в чистом поле, нет и не будет ни одного человека, и в лучшем случае их можно рассматривать как запасной, крайний вариант для вынужденной обсервации.

Другими словами, политика сильно подмешивается даже не в борьбу с эпидемией, а просто в здравый смысл. А в результате получаем полный абсурд», — обрисовал ситуацию Теплов.

Мировой опыт: по какому пути лучше пойти Украине

«Коронавирус из всех утюгов», «Не занимайтесь дурью» — Лукашенко о самоизоляции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Президент страны Александр Лукашенко взял на себя колоссальную ответственность за ситуацию, отмечает Золотарёв. И чуть раньше на себя подобную ответственность взял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сделал неверную ставку, добавил эксперт. В Британии ситуация стремительно вышла из-под контроля, и в конце концов сам Борис Джонсон был госпитализирован с признаками коронавируса.

«Пожалуй, Норвегия, Япония и Канада — на мой взгляд, в этих странах наиболее адекватно подошли к проблеме борьбы с пандемией. И из уже переваливших — Южная Корея», — сказал политолог.

Александр Охрименко считает меры Лукашенко правильными: он запретил большие скопления людей, при этом экономика работает.

«Несмотря на то, что Белоруссия на порядок меньше, количество протестированных — в восемь раз больше, чем в Украине. Это ж ненормально, ну как так? Он занялся тестами, врачами, больницами — тем, чем надо. И действительно, абсолютный молодец», — уверен экономист.

А Юрий Гаврилечко в качестве успешных примеров назвал Белоруссию и Швецию.

«Абсолютно разные системы, но очень похожая мотивация в объяснениях, почему они действуют так, а не иначе, и очень высокий уровень подготовки системы здравоохранения к кризисным ситуациям», — заявил эксперт.