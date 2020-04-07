По состоянию на 12:00 7 апреля во всем мире коронавирус COVID-19 выявили почти у 1 миллиона 350 тысяч человек. От заболевания скончались около 75 тысяч человек, 285 тысяч выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: в стране зарегистрировано больше 368 тысяч случаев заражения, почти 11 тысяч пациентов скончались. По мнению экспертов, пик эпидемии в Штатах придется на следующую неделю.

На второе место по числу инфицированных переместилась Испания — больше 136 тысяч зарегистрированных случаев заражения, 13,3 тысячи смертей.

На третьей позиции — Италия. Здесь коронавирус выявили у 132,5 тысячи человек, 16,5 тысячи скончались. Италия продолжает лидировать в списке стран с самой высокой смертностью от заболевания.

Кроме того, большое число зараженных выявили в Германии (свыше 103 тысяч), Франции (почти 99 тысяч), Китае (82,6 тысячи), Иране (60,5 тысячи), Великобритании (больше 52 тысяч), Турции (больше 30 тысяч), Швейцарии (21,6 тысячи), Бельгии (почти 21 тысяча заболевших). В остальных странах количество заболевших не превышает отметку в 20 тысяч человек.

Ситуация в России

За сутки в стране зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 6 тысяч 343 человек.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Число умерших после заражения в России превысило 50 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (4 тысячи 484), Московской области (387) и Санкт-Петербурге (226).

В Москве для борьбы с коронавирусом отвели еще две больницы. Стационар открыли в Госпитале для ветеранов войн №3. Около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре Медицинского университета имени Сеченова.

В Приморском крае власти не стали запускать систему СМС-пропусков, которую обещали ввести в действие с 7 апреля. Она готова и отлаживается, заверили в администрации, но штрафовать за отсутствие СМС пока не будут.

РЖД в ближайшее время в купе будут сажать только двух пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — лишь одного. Исключения сделают для путешествующих семей. Изменения не коснутся вагонов СВ.

Российские ученые начали испытания теста для выявления тех, кто уже переболел коронавирусом, возможно, в бессимптомной форме. У переболевших выработался иммунитет, они могут приступать к активной жизни без риска заболеть. Те, кто выздоровел, могут также стать донорами плазмы крови, поскольку в ней присутствуют антитела, которые позволяют бороться с вирусом.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, пробная партия лекарства «Фавипиравир» от коронавирусной инфекции появится в России уже на следующей неделе. Препарат использовался в Китае и показал неплохие результаты в борьбе с инфекцией.

В подавляющем большинстве российских регионов действует режим самоизоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководство некоторых регионов за решение закрыть границы субъектов.

Украина и коронавирус

Феномен или ошибочная диагностика? Минздрав изучит ситуацию в единственной области Украины, где нет коронавируса © Public domain

Больше всего заболевших в Киеве (253 случая), Черновицкой области (247 случаев), Тернопольской области (168), Ивано-Франковской области (160), Киевской области (97), а также в Винницкой (77), Черкасской (62), Кировоградской (53), Сумской (51) областях.

В Кировоградской области COVID-19 обнаружили у 13 медицинских работников, большинство из которых трудились в областном клиническом госпитале ветеранов войны.

Министерство здравоохранения Украины решило только один раз в день сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране.

В Запорожье COVID-19 подхватил директор одного из рынков города, ранее мужчину оштрафовали за работу киосков на его территории, несмотря на запрет.

Минздрав хочет в среду, 8 апреля, запретить работу украинских рынков, если люди не будут соблюдать все установленные правил карантина.

В свою очередь украинский бизнес жалуется на большие денежные потери из-за остановки работы. Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов — это развлекательный и транспортный бизнес. Доход украинских ресторанов в связи с карантином всего за неделю рухнул на 73%. Если карантин будет продлен в нынешнем виде, за 3 месяца в Украине обанкротится 2/3 всей сферы бизнеса, прогнозируют эксперты.

При сохранении нынешних тенденций уже через 3-4 недели закроются 10% украинских компаний. Через 1-2 месяца — ещё 26%. Итого за 1-2 месяца Украина потеряет почти 40% своих бизнесменов.

Государственную границу Украины теперь можно пересечь только автотранспортом и лишь в 19 пунктах пропуска. Будут полностью закрыты 115 пунктов пропуска, а еще в 28 закроют пешеходное сообщение. На оставшихся 19 КПВВ будут пропускать лишь автомобили.

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил о возможной амнистии для заключенных в связи с угрозой коронавируса.

«Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства», — подчеркнул Смирнов.

Ситуация в мире

Еще зимой знал о смертях и кризисе: Трамп проигнорировал сообщавшего об угрозе COVID-19 советника © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Из-за всеобщих карантинных мер бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд, подсчитали эксперты журнала Forbes. Наибольшие потери произошли в секторе коммерческой недвижимости.

Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за сутки настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Марокканские власти обязали граждан носить маски в рамках борьбы с коронавирусом, нарушителям грозит тюремное заключение или денежный штраф.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах с 7 до 10 апреля.

Он отметил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля.

Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в некоторых регионах, включая столицу. Жителям разрешено ходить только в аптеки и продуктовые магазины, расположенные рядом с домом, с 6 утра и до 3 часов дня.

Во Франции заявили, что стране стоит готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории.

При этом правительство Чехии смягчило карантинные меры: с 7 апреля там можно будет заниматься спортом на природе без масок. С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в стране празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов. Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

Власти Бельгии приступили к подготовке к поэтапному выходу из режима социальной изоляции.

Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания оксида азота. Они полагают, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.

Ватикан передал $750 тысяч на борьбу с COVID-19 в бедных странах. Средства будут распределены через Общества Папских Миссий, которые поддерживают работу более 1100 епархий, в основном в Африке, Азии, Океании и части региона Амазонки.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица