По числу зараженных по-прежнему лидируют США: в стране зарегистрировано больше 368 тысяч случаев заражения, почти 11 тысяч пациентов скончались. По мнению экспертов, пик эпидемии в Штатах придется на следующую неделю.
На второе место по числу инфицированных переместилась Испания — больше 136 тысяч зарегистрированных случаев заражения, 13,3 тысячи смертей.
На третьей позиции — Италия. Здесь коронавирус выявили у 132,5 тысячи человек, 16,5 тысячи скончались. Италия продолжает лидировать в списке стран с самой высокой смертностью от заболевания.
Кроме того, большое число зараженных выявили в Германии (свыше 103 тысяч), Франции (почти 99 тысяч), Китае (82,6 тысячи), Иране (60,5 тысячи), Великобритании (больше 52 тысяч), Турции (больше 30 тысяч), Швейцарии (21,6 тысячи), Бельгии (почти 21 тысяча заболевших). В остальных странах количество заболевших не превышает отметку в 20 тысяч человек.
Ситуация в России
За сутки в стране зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 6 тысяч 343 человек.
Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Число умерших после заражения в России превысило 50 человек.
Наибольшее количество зараженных — в Москве (4 тысячи 484), Московской области (387) и Санкт-Петербурге (226).
В Москве для борьбы с коронавирусом отвели еще две больницы. Стационар открыли в Госпитале для ветеранов войн №3. Около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре Медицинского университета имени Сеченова.
В Приморском крае власти не стали запускать систему СМС-пропусков, которую обещали ввести в действие с 7 апреля. Она готова и отлаживается, заверили в администрации, но штрафовать за отсутствие СМС пока не будут.
РЖД в ближайшее время в купе будут сажать только двух пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — лишь одного. Исключения сделают для путешествующих семей. Изменения не коснутся вагонов СВ.
Российские ученые начали испытания теста для выявления тех, кто уже переболел коронавирусом, возможно, в бессимптомной форме. У переболевших выработался иммунитет, они могут приступать к активной жизни без риска заболеть. Те, кто выздоровел, могут также стать донорами плазмы крови, поскольку в ней присутствуют антитела, которые позволяют бороться с вирусом.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, пробная партия лекарства «Фавипиравир» от коронавирусной инфекции появится в России уже на следующей неделе. Препарат использовался в Китае и показал неплохие результаты в борьбе с инфекцией.
В подавляющем большинстве российских регионов действует режим самоизоляции. Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководство некоторых регионов за решение закрыть границы субъектов.
Украина и коронавирус
По данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтвердили уже 1 тысячу 462 случая коронавирусной болезни. За сутки было зафиксировано 143 новых случая. Умерли 45 человек.
Больше всего заболевших в Киеве (253 случая), Черновицкой области (247 случаев), Тернопольской области (168), Ивано-Франковской области (160), Киевской области (97), а также в Винницкой (77), Черкасской (62), Кировоградской (53), Сумской (51) областях.
В Кировоградской области COVID-19 обнаружили у 13 медицинских работников, большинство из которых трудились в областном клиническом госпитале ветеранов войны.
Министерство здравоохранения Украины решило только один раз в день сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране.
В Запорожье COVID-19 подхватил директор одного из рынков города, ранее мужчину оштрафовали за работу киосков на его территории, несмотря на запрет.
Минздрав хочет в среду, 8 апреля, запретить работу украинских рынков, если люди не будут соблюдать все установленные правил карантина.
В свою очередь украинский бизнес жалуется на большие денежные потери из-за остановки работы. Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов — это развлекательный и транспортный бизнес. Доход украинских ресторанов в связи с карантином всего за неделю рухнул на 73%. Если карантин будет продлен в нынешнем виде, за 3 месяца в Украине обанкротится 2/3 всей сферы бизнеса, прогнозируют эксперты.
При сохранении нынешних тенденций уже через 3-4 недели закроются 10% украинских компаний. Через 1-2 месяца — ещё 26%. Итого за 1-2 месяца Украина потеряет почти 40% своих бизнесменов.
Государственную границу Украины теперь можно пересечь только автотранспортом и лишь в 19 пунктах пропуска. Будут полностью закрыты 115 пунктов пропуска, а еще в 28 закроют пешеходное сообщение. На оставшихся 19 КПВВ будут пропускать лишь автомобили.
Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил о возможной амнистии для заключенных в связи с угрозой коронавируса.
«Содержание под стражей должно применяться только к социально опасным гражданам, обоснованно подозревающимся в насильственных преступлениях и преступлениях, посягающих на территориальную целостность и против безопасности государства», — подчеркнул Смирнов.
Ситуация в мире
За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса. Власти страны утверждают, что все 32 случая заражения за сутки произошли у людей, приехавших из-за границы. Это первый день с начала года, когда никто в Китае не умер от вируса.
Из-за всеобщих карантинных мер бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд, подсчитали эксперты журнала Forbes. Наибольшие потери произошли в секторе коммерческой недвижимости.
Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за сутки настолько ухудшилось, что его перевели в реанимацию. Правительство Соединенного Королевства временно возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.
Марокканские власти обязали граждан носить маски в рамках борьбы с коронавирусом, нарушителям грозит тюремное заключение или денежный штраф.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах с 7 до 10 апреля.
Он отметил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля.
Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час в некоторых регионах, включая столицу. Жителям разрешено ходить только в аптеки и продуктовые магазины, расположенные рядом с домом, с 6 утра и до 3 часов дня.
Во Франции заявили, что стране стоит готовиться к худшей рецессии в послевоенной истории.
При этом правительство Чехии смягчило карантинные меры: с 7 апреля там можно будет заниматься спортом на природе без масок. С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в стране празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов. Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.
В Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, остальные школы планируется открыть с 10 мая. При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.
Власти Бельгии приступили к подготовке к поэтапному выходу из режима социальной изоляции.
Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания оксида азота. Они полагают, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.
Ватикан передал $750 тысяч на борьбу с COVID-19 в бедных странах. Средства будут распределены через Общества Папских Миссий, которые поддерживают работу более 1100 епархий, в основном в Африке, Азии, Океании и части региона Амазонки.
Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица