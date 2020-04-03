Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Сейчас они планируют получить разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах. Однако появление вакцины - дело нескорое

Учёные из Питтсбургского университета опубликовали в журнале EBioMedicine результаты первых доклинических испытаний вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В своей работе американцы руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто, один из авторов исследования. ВОЗ объяснила, поможет ли маска защититься от коронавируса © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Во время экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса. При этом тесты не проводились на инфицированных коронавирусом мышах, однако опыты с аналогичной вакциной от MERS указывали на то, что организм успешно нейтрализует вирус.

Сейчас авторы исследования формируют заявку в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) и надеются получить разрешение для испытаний на добровольцах.

Они не единственные, кто работает над вакциной. При этом есть и те, кто за вакцину от коронавируса выдает препараты, которые никак не помогут в борьбе с недугом.

Фуфломицин из Украины

Когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией, неожиданную популярность приобрел фильм-катастрофа «Заражение» режиссера Стивена Содерберга. Он вышел на экраны в 2011 году, но, несмотря на звездный состав, особой любви у критиков не заслужил. Отзывы о фильме были положительные, но сдержанные. Фильм окупился в прокате, но тогда не стал знаковым для мирового кинематографа. Но спустя девять лет популярность картины резко выросла. Причина — пандемия коронавирусной инфекции из Китая COVID-19 (ранее — 2019-nCoV), вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Популярность фильму принес не только сюжет о пандемии нового смертельного вируса, но и сам уровень картины. Дело в том, что при создании «Заражения» Содерберг сотрудничал с Центром по контролю и профилактике заболеваний США и рядом научных экспертов.

Главным антигероем фильма является блогер и сторонник теории заговора Алан Крумвьеде, который, помимо распространенной теории «власти скрывают», убеждает своих подписчиков в эффективности гомеопатического препарата «Форсития» в борьбе с вирусом. Позже выясняется, что такая любовь Крумвьеде к препарату не бескорыстна.

Фильм в чем-то оказался пророческим. Как только стало известно о новой заразе, на Украине заявили: лекарство от коронавируса уже создано! И для его создания использовались обычные украинские щучка дернистая и вейник — два травянистых растения семейства злаки, спиртовая настойка на которых на Украине выпускается под названием «Протефлазид».

«Хочу сообщить вам хорошую новость (касается доказательной медицины). Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги (в феврале 2020 года), используя метод докинга, доказали, что действующее вещество «Протефлазида» блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса. В начале марта 2020 на культурах клеток (с использованием доступного в Украине коронавируса штамма) доказано, что действующее вещество протефлазида эффективно блокирует размножение коронавируса. Исследования продолжаются», — написал у себя в Facebook заместитель гендиректора НПК «Экофарм», бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич.

Позже он сообщил, что препарат уже доставили в несколько украинских больниц. Правда, после того, как украинские журналисты разнесли новость о «чудодейственном лекарстве», выяснилось, что от COVID-19 оно не помогает. Да и сам препарат был создан задолго до пандемии — в 2002 году. Примечательно, что ранее производитель «Протефлазида» утверждал, что препарат можно использовать при лечении гепатитов В и С, герпеса, гриппа и ОРВИ и даже ВИЧ. Есть только одно большое но: польза препарата не доказана. В итоге даже украинские журналисты высмеяли чудо-лекарство, вся польза от которого в том, что оно не наносит вред. Как, к примеру, обычный борщ. Или вода.

Примечательно, что среди прочего Гриневич на своей странице в Facebook рекламировал фильм «Заражение». Везде по-разному, но дорого. Сколько стоит лечение от коронавируса © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

Но есть ли настоящее лекарство от коронавируса?

Вопрос жизни

Временные методические рекомендации Минздрава РФ от 27 марта, среди прочего, рассказывают и о препаратах для этиотропного (направленного на устранение причины заболевания) лечения COVID-19.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяются при лечении пациентов с COVID-19», — указано в рекомендациях.

Но далее идет крайне важный текст, который не помешало бы запомнить всем без исключения.

«Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности/неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — написано в рекомендациях.

Иными словами, самолечением заниматься нельзя! Более того, эти препараты — это не вакцина, они назначаются уже больному человеку. И решение об их назначении принимает врачебная комиссия. Кроме того, однозначный вывод об их эффективности/неэффективности сделать нельзя.

Что касается вакцины, то это дело не ближайших дней. Так, ранее российские врачи заявили, что, несмотря на всю интенсивность работы над вакциной, появится она не ранее 2021 года.

«Если мы можем в каких-то условиях обсуждать — конец 2021 года, это длительный процесс», — заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Причина такого срока — необходимость провести доклинические исследования на животных и людях. Вирусолог из США: Коронавирус — это не про экономические противоречия и биологическую войну © Биомедицинский холдинг Атлас

При этом к работе над вакцинами подключилось множество компаний по всему миру. В публикации российского Forbes детально рассказывается о многих из них. Потенциальный рынок вакцины, по данным издания, оценивается в 35 млрд. В одних лишь США правительство выделило совокупно $8,3 млрд, из них $3 млрд непосредственно на разработку лекарств от COVID-19. Акции некоторых компаний, которые включились в работу над вакциной, выросли в цене.

Но гораздо ценнее человеческие жизни. Поэтому сегодня, чтобы дать исследователям время на работу над вакциной, необходимо строго соблюдать все рекомендации ВОЗ, Минздрава, а также властей.