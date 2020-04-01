Марш на Крым, который организует запрещенный в РФ «Меджлис», перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако от самой идеи акции ее вдохновители не отказались

Во вторник, 31 марта, лидер экстремистской организации «Меджлис»* Рефат Чубаров заявил о переносе марша на Крым, который он с соратниками ранее планировал на 3 мая.

«Согласно самым оптимистическим прогнозам эпидемиологов, пик пандемии коронавируса на Украине выпадет на летние месяцы 2020 года. При этом, как считают врачи, очень важно «оттянуть» по времени заболевание коронавирусом, что поможет системе здравоохранения Украины справиться с количеством заболевших. В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер пресечения заражения COVID-19, штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» — организованного пешего шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма — объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года», — написал Чубаров в Facebook.

При этом Чубаров отметил, что от проведения акции его организация не отказывается.

«Новая дата проведения международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» будет определена с учетом эпидемиологической ситуации на Украине. Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» продолжает свою работу по подготовке акции в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч. Пользуясь случаем, выражаем благодарность представителям политических партий и общественных организаций Украины, предприятиям, отдельным гражданам Украины за плодотворное взаимодействие в подготовке указанной акции и призываем их сохранять мобилизованность», — отметил Чубаров. Коронавирус в Европе: в Венгрии — «диктатура Орбана», в Испании, Франции, Великобритании и Нидерландах — рекорды смертности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Таким образом, его организация не отказалась от марша. Его суть — в массовом походе в Крым сторонников «Меджлиса». По сути, Чубаров и соратники надеются повторить африканский опыт. В России опасность марша понимают.

«Зеленый марш» по-чубаровски

О планах провести марш в Крым Чубаров заявил еще 6 декабря 2019 года.

«Меджлис крымскотатарского народа» выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства». Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства — на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», — отметил тогда лидер запрещенной в России организации.

Тогда же Чубаров отметил, что организаторы намерены обратиться к ряду стран и международных организаций, чтобы они предприняли участие в марше.

Примечательно, что возможность подобной провокации предвидели еще за два года до заявления Чубарова. Так, в сентябре 2017 года политолог и историк Лев Вершинин в своем блоге задался вопросом о результатах подобной акции.

«Если в один не очень прекрасный день, не прямо сейчас, конечно, а года через два-три, 5-6 тысяч безоружных, в основном женщины и дети (люди не в форме, но при оружии в этой массе будут незаметны), густо разбавленные «международными правозащитниками», стекутся к границе и под флагами желтого и синего (в смешении, кстати, дающими зеленый) цветов, а также голубыми с тамгой Гиреев двинутся прямо на заставы, а послы USA и EU настоятельно потребуют «не обижать безоружных», угрожая новыми санкциями и даже хуже, то…»

Так он завершил разбор в блоге фейка о том, что Крымский мост будет передан под международный протекторат. Вершинин указал на абсурдность и невозможность «протектората». Вместе с тем, он описал другой случай из мировой практики. Речь о «Зеленом марше» — стратегической массовой демонстрации марокканцев в ноябре 1975 года. Подготовка к акции началась 16 октября 1975 года, когда король Марокко Хасан ΙΙ заявил об организации марша с целью «освобождения южных провинций королевства» — Западной Сахары, тогда находившейся под контролем Испании. Он опирался на решение Международного суда в Гааге, который подтвердил, что Сахара всегда была заселена, а местные жители были лояльны по отношению к султанам Марокко. В стране восприняли это решение как признание марокканского суверенитета над спорными территориями. Сотрудники одесской больницы заявили, что не готовы к наплыву пациентов с коронавирусом © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В итоге 6 ноября 1975 года около 350 тыс. безоружных марокканцев, среди которых были женщины и дети, по призыву короля собрались в городе Тарфая, что находился в границы с Западной Сахарой. После толпа, размахивая марокканскими флагами и знаменами, фотографиями короля и Кораном, с криками «Верните нам марокканскую Сахару!» перешла границу. Открывать огонь испанским военным было запрещено во избежание кровопролития. При этом в самой Испании был политический кризис: генералиссимус Франциско Франко — каудильо Испании — находился в коме. Кроме того, как утверждает Вершинин, послы США и Великобритании настоятельно не рекомендовали правительству Испании выступать против марша безоружных людей.

Территория Западной Сахары в тот день перешла под контроль Марокко. Тогда на эту территорию ввели марокканские войска. С этого же дня началась история борьбы повстанцев Западной Сахары против марокканских властей.

В общем, понятно, какой акцией вдохновлялся Чубаров. Однако Россия — не франкистская Испания. В РФ в отношении Чубарова уже открыт ряд дел.

Реакция России

Во вторник, 31 марта, Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о том, что Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Меджлис* отменил «марш на Крым» из-за распространения коронавируса © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

«В настоящее время председатель экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст.280.1 УК РФ)», — указывалось в сообщении ГСУ СК РФ.

Среди прочего, там рассказывалось о том, что Чубаров 25 февраля 2014 года поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу с целью срыва внеочередного заседания сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета. В результате этих беспорядков сессия ВС была сорвана, пострадало 80 человек, двое из которых скончались.

Кроме того, в 2015 году Чубаров неоднократно призывал к нарушению территориальной целостности РФ и к блокаде полуострова.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Таким образом, за деятельностью Чубарова пристально следят, и подготовка к маршу не ускользнет от внимания российских правоохранителей. Но когда бы эта акция ни состоялась, она наверняка создаст проблемы на границе с Украиной, чем ухудшит жизни крымчан и украинцев, желающих попасть на полуостров. Впрочем, организаторов этой акции судьба простого народа волнует менее всего. Ведь они, среди прочего, поддерживают водную блокаду Крыма, тем самым осложняя жизнь представителей своего же народа — крымских татар.





* Деятельность организации запрещена в РФ