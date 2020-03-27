По состоянию на 18:00 27 марта в мире зафиксировано 543,4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Больше 24,4 тыс. человек скончались, свыше 125,8 тыс. заболевших вылечились

Распространение заболевания началось в Китае, однако сейчас США вышли на первое место по числу заразившихся —85,8 тыс. человек. КНР пока на втором месте (81,7 тыс.), Поднебесную догоняет Италия (боле 80,5 тыс.).

В десятке также Испания (57,7 тыс.), Германия (47,6 тыс.), Иран (32,3 тыс.), Франция (29,5 тыс.), Великобритания (11,8 тыс.), Швейцария (11,8 тыс.), Южная Корея (9,3 тыс.).

В Италии от коронавируса скончались более 8,2 тыс. человек, в Испании — более 4,3 тыс., в Китае — почти 3,3 тыс., в Иране — больше 2,3 тыс., во Франции — почти 1,7 тыс. человек, в США — почти 1,3 тыс., в Великобритании — 580 человек, в Нидерландах — 435, в Германии — 286, в Бельгии — 220, в Швейцарии — 192, в Южной Корее —139 человек.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, не достигает 100.

Ситуация в России

В России подтвердили 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах. Общее число заболевших — 1 тысяча 40 человек, 47 вылечились и выписаны из больниц, три человека умерло.

Случаи заражения коронавирусом выявили даже в администрации президента страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Путин с заболевшим не контактировал.

По словам пресс-секретаря, сложившаяся ситуация лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с главой государства заранее приглашают пройти тесты на коронавирус.

Песков также подтвердил, что две недели назад был на дне рождения Аллы Крутой, где также присутствовал народный артист РСФСР Лев Лещенко, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

Тем временем единый государственный экзамен для российских выпускников 11 класса стартует 8 июня вместо 25 мая, а основной государственный экзамен для девятиклассников — 9 июня вместо 22 мая в связи с эпидемиологической ситуацией.

А солиста Rammstein госпитализировали с коронавиусом после выступления в Москве. Немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн заболел коронавирусом и находится в больнице. Об этом 27 марта сообщает Bild.

Отмечается, что 57-летний лидер Rammstein находится в отделении интенсивной терапии с очень высокой температурой. Как пишет сайт RTL.de, у Тилля диагностирована пневмония. В больницу Берлина он был доставлен на прошлой неделе, когда артист вернулся после выступления в Москве 15 марта.

Коронавирус и Украина

Число заболевших коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось до 226 человек. Подтверждены пять летальных случаев, пять человек выздоровели.

Между тем, данные эти могут быть неточными, так как Киев получил тесты для проверки на коронавирус от китайской компании Shengzhen Bioeasy Biotechnology, которой Испания их вернула из-за ненадежности.

Некачественные тесты идут не только из Китая, сообщает СБУ. Сотрудники ведомства заявили о разоблачении организованнуой группы, которая контрабандой ввозила в страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

А депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании парламента будут обеспечены перчатками, очками и респираторами, заявила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам нацбезопасности Рады Ирина Верещук.

При этом она выразила сомнение, что аппарату Рады удастся обеспечить средствами защиты всех 450 человек.

Однако и самые совершенные средства защиты не спасают чиновников — диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

При этом Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Такой же диагноз подтвердился у еще двоих полицейских и курсанта. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано.

Тем временем Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского отсрочил создание консультационного совета с Россией по Донбассу, сославшись на коронавирус и проблемы с МВФ, сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в ОП.

«Андрей Ермак вынужден отказаться от любой активности по Минским соглашениям. Используя тактическую паузу, связанную с карантином и эпидемией коронавируса, глава Офиса президента сдвинул на май создание консультативного совета. Сейчас Офису президента необходимо получить кредит МВФ, а, следовательно, любые договорённости по Донбассу будут мешать», — говорится в сообщении.

Ситуация в мире

Пандемию коронавируса можно сравнить с начавшейся биологической войной. Причем каждая страна борется с угрозами на этой войне так, как она к этому подготовлена, рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

«Какая в стране политическая система, какое там социальное положение, в каком состоянии экономика, какие взаимосвязи с другими странами… Это всё показывает состояние разных стран», — пояснил эксперт.

По его мнению, история с пандемией показала, что мир абсолютно взаимосвязан, что эта проблема глобальна и нельзя сказать, как думали некоторые в начале эпидемии, будто бы эти трудности касаются только Китая.

«Трамп и сейчас говорит не «коронавирус», а «китайский вирус». Нет. Всё, что происходит, показывает, что это глобальная проблема и что сейчас мир находится в таком состоянии, что не может быть локальных проблем. Нет локальных проблем», — подчеркнул Кемени.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 27 марта

Россия, США и Китай должны были заявить о будущих глобальных вызовах и подготовить к этому весь мир, но этого так и не произошло, подчеркнул эксперт.

«Это значит, что полностью нет взаимодействия, это значит, что старые системы не работают в новых условиях. Нет доверия, и на первое место страны ставят свои интересы, исходя в основном из интересов капитала. Это интересы капитала, то есть интересы капитализма», — пояснил эксперт.

Если более глобально смотреть на сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, продолжил Кемени, то мир действительно перешагнули порог новой цивилизации, это означает, что это конец капитализма.

Вирус как будто катализатором является сейчас этого процесса и ускоряет этот процесс, чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить, заключил собеседник издания.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица