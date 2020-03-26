По данным портала coronavirus-monitor.com на 21:00 26 марта, в мире зафиксировано более 500,7 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, это на 61 тыс. больше, чем по состоянию на вечер 25 марта

При этом 22,3 тыс. человек скончались от коронавируса. Днем ранее таких было 19,7 тыс., за сутки умерших стало больше на 2,6 тыс.

Распространение заболевания началось в Китае, и именно в этой стране до сих пор зафиксировано самое большое число зараженных — 81,4 тыс. человек, из которых умерли 3,2 тыс. Эти числа остались неизменными за прошедшие сутки.

На втором месте впервые оказались США, где выявлено 74,5 тыс. заболевших и более 1 тыс. умерших, потеснив со второго места Италию с 74,3 тыс. зараженных и 7,5 тыс. погибших от инфекции. По этому показателю Италия удерживает первое место в мире.

Далее в пятерке лидеров идут Испания (56,1 тыс. зараженных, более 4 тыс. скончались) и Германия (43,4 тыс. и 229 человек).

Украина: полицейские и дети

На Украине выявлены зараженные коронавирусом полицейский и ребенок.

Малыш стал четвертым выявленным заболевшим COVID-19 в Винницкой области, об этом 26 марта сообщили в Винницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

«По состоянию на 14:00 (15:00 мск. — Ред.) 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у одного ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются», — сообщили в лабораторном центре.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По полицейскому — есть лабораторно подтвержденный COVID-19. Он находится в больнице. Состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже в самоизоляции», — рассказал главный санитарный врач области Руслан Савчук Савчук.

Всего к 26 марта на Украине коронавирус диагностирован у 156 человек. Смертельно поразила пандемия пять человек, один пациент сумел побороть болезнь. В столице, по словам мэра Виталия Кличко, количество зараженных достигло 40 человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Зеленский с винтовкой и бессердечное образование

В связи с кризисом, поразившим мировую экономическую систему и украинскую экономику в том числе, Кабинет министров Украины намерен уменьшить расходы на образование и науку более чем на 6,9 млрд грн, деньги, сэкономленные по этой и другим статьям бюджета будут направленв на борьбу с эпидемией.

Однако замминистра образования Егор Стадный 26 марта заявил, что это фактически ставит крест на реформе украинской школы. По его словам, среди прочих хотят сократить финансирование программы «Новая украинская школа».

«Она является сердцем школьной реформы. Если оно перестанет биться, реформа умрет», — приводит Liga.net слова чиновника. Надо отметить, что эта программа направлена на псевдопатритотическое воспитание школьников в духе Бендеры и Шухевича.

Наряду с этим сокращаются и финансирование научных исследований, в том числе в университетах, и создание мастерских в профтехучилищах.

Стадный сказал, что «эпидемия рано или поздно закончится, и страна вернется к нормальной жизни, но если эти средства сейчас забрать, образование и науку уже не удастся реанимировать».

Как отметил политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде нечего предложить украинцам в условиях пандемии коронавируса ввиду недостатка ресурсов.

«Сейчас Зеленский напоминает генерала, чья армия оказалась в тяжелой ситуации, и он берет винтовку и идет с ней в цепи первым, оставляя армию без руководства… Президенту и Офису нечего предложить, у них нет ресурсов, чтобы они могли, как [президент РФ Владимир] Путин, раздавать или, по крайней мере, обещать, что раздаст материальную помощь», — сказал политолог.

Однако следует отметить, что украинская власть с оружием наперевес пошла в атаку не только на коронавирус, но и против собственных граждан.

Донбасс: кровопролитный карантин

Уровень потерь среди гражданского населения Донбасса в марте этого года оказался самым высоким начиная с сентября 2019-го. По данным Мониторинговой миссия ООН по правам человека, с 1 по 22 марта в зоне силовой операции погиб один человек и 15 получили ранения

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 26 марта

«Несмотря на то что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне пандемии коронавируса призвал прекратить огонь участников всех конфликтов в мире.

В миссии присоединились к этому призыву и заявили, что стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на борьбе со вспышкой COVID-19.

Первая смерть в Казахстане

В Казахстане зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Об этом 26 марта сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

К 26 марта в республике диагностировали 111 случаев COVID-19. Пандемия унесла жизнь жительницы Нур-Султана. Полную информацию об умершей управление здравоохранения города предоставит 27 марта.

«Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас, — это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущению контактов и соблюдению режима карантина и чрезвычайного положения», — сказал Абаев.

В четверг, 26 марта, еще два случая коронавируса выявили в Караганде.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица