В четверг, 5 марта, Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурора Руслану Рябошапке. «За» проголосовали 263 депутата, Рябошапка уйдет в отставку. Демонстративная поддержка Запада не помогла ему сохранить пост. Одной из причин отставки называют блокирование уголовных дел, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко

Вечером 5 марта, на следующий день после перезагрузки правительства, в Верховной Раде состоялась внеочередная сессия. На ней депутаты рассмотрели всего один вопрос — недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Накануне 152 народных депутата собрали подписи, чтобы вынести вопрос Рябошапки на сессию.

Зеленский «за», Запад «против»

В последние месяцы на Украине обострилась борьба между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Офисом генпрокурора (бывшая Генеральная прокуратура) с одной стороны и Государственным бюро расследований (ГБР) с другой.

В частности, исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова открыто обвинила Рябошапку в блокировании более 1000 уголовных дел. По её словам, генпрокурор просто не назначает в этих делах процессуальных руководителей.

Золотарев о Рябошапке: «На посту генпрокурора оказался агент внешнего управления» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что «последней каплей недоверия» Рябошапке стало неподписание подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Арахамия добавил, что для объявления подозрения всё готово, но дальше дело не идёт.

Торможение этих дел бьет по рейтингу президента Зеленского, от которого ожидают обещанных «посадок».

Впрочем, уверенности в отставке Рябошапки не было. Накануне его демонстративно поддержало посольство США на Украине: опубликовало твит, в котором отметило «значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора».

Также 4 марта Рябошапка встретился с большой «Большой семёрки» (G7) и выложил общую фотографию, намекая на свои добрые отношения с «западными партнёрами» Украины.

Впрочем, уже 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка «хороший специалист, но не показал результат».

С такими вводными народные депутаты вечером собирались на внеочередную сессию.

«Посадок» нет

Позицию недовольных Рябошапкой в Раде выразил народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский. По его словам, вся Украина ждала, что весной прокуратура отправит за решетку коррупционеров, однако до сих пор этого не произошло.

Бужанский напомнил депутатам о деле Свинарчука-Гладковского, которого подозревали в хищениях в оборонном ведомстве Украины.

Последний защитник Порошенко. Эксперты об увольнении генпрокурора Рябошапки © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Олег Волошин сказал, что за Рябошапку выступают те, кто не хочет «расследовать преступления соросят». По факту это оказались «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко, «Голос» Вакарчука и часть депутатов «Слуги народа», которых как раз называют «соросятами».

Новый генпрокурор: оппонент Рябошапки или юрист «Квартала 95»?

Сам Рябошапка слушал выступающих депутатов вполуха, при этом переписываюсь в своем смартфоне. Изданию «Страна» удалось сфотографировать переписку. Из нее следует, что Рябошапка общался с девушкой по имени Ксана и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

В частности, в беседе с «Ксаной» Рябошапка написал: «Вова дал команду меня увольнять».

Когда же Рябошапке дали слово, он перечислил свои заслуги за время работы на посту и пообещал уйти, чтобы вернуться. По его словам, постановление об отставке построено на откровенной лжи и манипуляции.

«И меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры… Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу для того чтобы вернуться», - заверил уходящий генпрокурор.

Сразу после речи он покинул сессионный зал парламента, несмотря на то, что по регламенту еще были запланированы вопросы депутатов.

На место Рябошапки претендуют три кандидата — СМИ © пресс-служба ГП Украины

Всего 263 голоса. У Украины будет новый генеральный прокурор.

Сейчас называют двух главных претендентов на этот пост: исполняющая обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова (именно она обвиняла Рябошапку в блокировании расследований) и народный депутат от «Слуги народа» и юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас.

Кандидатуру Ионушаса предлагает президент Зеленский.