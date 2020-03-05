В среду, 4 марта, на Украине сменилось правительство. А уже 5 марта свой пост может потерять генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Его поддерживает Запад, но работой генпрокурора недовольны даже в провластной фракции «Слуга народа». Одна из причин – Рябошапка тормозит расследование дел экс-президента Украины Петра Порошенко

На вечер 5 марта в Верховной Раде запланирована внеочередная сессия, на которой депутаты будут рассматривать всего один вопрос — недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

4 марта спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента. Причина — требование 152 народных депутатов. По закону для созыва внеочередного заседания нужно минимум 150 подписей.

(Не)увольняемый генпрокурор

В последние месяцы на Украине обострилась борьба между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Офисом генпрокурора (бывшая Генеральная прокуратура) с одной стороны и Государственным бюро расследований (ГБР) с другой.

На место Рябошапки претендуют три кандидата — СМИ © пресс-служба ГП Украины Ирина Венедиктова открыто обвинила Рябошапку в блокировании более 1000 уголовных дел. По её словам, генпрокурор просто не назначает в этих делах процессуальных руководителей.

«Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт», — отметила Венедиктова.

В свою очередь глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что «последней каплей недоверия» Рябошапке стало неподписание подозрения бывшему президенту Петру Порошенко. Арахамия добавил, что для объявления подозрения всё готово, но дальше дело не идёт.

Фактически генпрокурор не даёт хода «посадкам», которых на Украине многие ждут от Зеленского. Бывший замгенпрокурора Украины Кузьмин о том, почему западные послы спасают «рядового Рябошапку» © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

При этом у Рябошапки, судя по всему, есть мощная политическая «крыша». После начала слухов об отставки генпрокурор за него вступилось посольство США: опубликовало твит, в котором отметило «значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора».

Также 4 марта Рябошапка встретился с большой «Большой семёрки» (G7) и выложил общую фотографию, намекая на свои добрые отношения с «западными партнёрами» Украины.

В то же время у Зеленского есть свой кандидат на пост генпрокурора: народный депутат от «Слуги народа» и юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас.

Причина отставки — непрофессионализм

Хватит ли в Раде голосов, а у Зеленского — решимости для увольнения Рябошапки, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Теплов: Западные партнеры Украины не разрешают увольнять Рябошапку и Сытника © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк Артема Сытника будет решаться не сегодня — она была решена в комплексе с отставкой всего правительства, считает эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев.

«И там масса проблем по работе этих органов, потому что там есть вопросы по внутренней коррупции и по отсутствию результатов. Соответственно, пришла весна, результатов нет, и возник логичный вопрос — почему?

Вдобавок, это две креатуры Запада, если ушел вчера Гончарук, то логично, что уйдут Рябошапка и Сытник», — говорит политолог.

Сейчас идёт борьба: НАБУ и Офис генпрокурора против ГБР, борются за ресурсы и за влияние. Об этом говорит директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Создали ряд ведомств, которые дублируют функции друг друга, Венедиктова об этом вчера говорила, что дела передаются из одного ведомства в другое в случайном порядке. Естественно, складывается ситуация, когда никто не знает, где заканчиваются его полномочия и начинаются полномочия смежников, начинается перетягивание одеяла», — обрисовал ситуацию эксперт.

Причем у руководителей этих ведомств весьма сомнительная репутация, добавляет Белашко.

Одна из причин конфликта силовиков — вопиющий непрофессионализм господина Рябошапки, уверен руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Он отмечает, что «хотя бы надо быть элементарно подкованным, а не сидеть только на грантоедских хлебах».

«Не раз ряд бумаг, которые вышли за подписью Рябошапки, прокуроры передавали просто с нескрываемым смехом. Говоря словами героя Булгакова: «А кто же его в очистку рекомендовал?»

Еще, как говорится, картина маслом — это предъявление подозрения госпоже Лукаш, которое сделал господин Чумак. Это превратилось в откровенную публичную порку юриста-пограничника, а это всё-таки человек, занимающий пост заместителя генерального прокурора», — напомнил эксперт.

Есть ли негласное распоряжение Запада не трогать Порошенко… и Рябошапку

Также важно, что Рябошапка наряду с Гончаруком явно тянули вниз рейтинг президента: в этой ситуации Зеленский не мог не реагировать, отметил эксперт.

СМИ рассказали, как Зеленский и послы «Большой семерки» сделали увольнение Рябошапки невозможным © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«А какой смысл? Судьба Петра Алексеевича не лежит в плоскости указаний, она лежит в логике обстоятельств. Это вообще никому не выгодно — ни западным, ни восточным партнерам, ни северным, ни южным.

Не дай бог, Петр Алексеевич сядет и расскажет, как работала три года неприступная липецкая крепость. Вы представляете, что будет? Именно поэтому процесс пока тормозится», — рассказал эксперт.

Откровенный саботаж господина Рябошапки по делу Порошенко переполнил чашу терпения, говорит Андрей Золотарёв. Очевидно, Зеленский рассчитывал получить от команды Рябошапки нечто другое, нежели то, что увидел на выходе.

«Ну, они же реформаторы. В чем заключается цель их реформы? Чтобы коррупция никуда не исчезла из стен генеральной прокуратуры, поскольку под косу этих аттестаций попали как раз тягловые лошадки, которые тащили на себе всю работу, а модные прокуроры по прайсу от 100 до 500 тысяч долларов проходили аттестацию», — сообщил политолог, добавив, что также был развален ряд резонансных уголовных дел.

Последствия кадрового погрома, который организовал Рябошапка, будут ощущаться очень долго. Вне зависимости от того, кто бы пришел ему на смену, уверен Золотарёв.

Нет никаких неприкасаемых политиков и чиновников, убеждён Сергей Белашко: «все эти сказки о неприкасаемости распускают за деньги того же Рябошапки люди, которые заинтересованы в том, чтобы он находился на этой должности».

СМИ сообщили, что и.о. главы ГБР Венедиктова займет место Рябошапки © Facebook, Ирина Венедиктова

«Он не пользуется авторитетом в парламенте, он не пользуется доверием у прокуроров. И когда говорят, что за него Америка вписалась, мы же помним опубликованные записи разговоров Трампа с Зеленским, когда Зеленский говорил, что я назначу на 100% своего прокурора.

То есть не Трамп же говорил: назначьте Рябошапку, он наш парень. У Зеленского нет стопроцентно своих, поэтому он назначает, кого попало. А потом эти кто попало начинают изображать из себя больших государственных деятелей, «за нами весь мир, за нами Америка» и так далее», — сообщил Белашко.

«Грантоеды» против Зеленского

Ни за Гончарука, ни за Сытника так не вставали на защиту представители послов «Большой семёрки», как за Рябошапку, отмечает Андрей Золотарёв. И если Зеленский говорил о том, что рассчитывал на «своего» генпрокурора, Рябошапка оказался совсем не своим.

«Человек откровенно работал на своих западных кураторов. По сути, на посту генерального прокурора оказался агент внешнего управления со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вопрос: в чем заключалась его миссия? В сухом остатке — институциональное уничтожение генеральной прокуратуры как правоохранительной структуры.

Поэтому Зеленский все-таки, видимо, решил идти до конца в этом вопросе. Потому что иначе это выглядело бы откровенно позорно, когда посольство США открытым текстом указывает, что ему делать и с кем работать», — рассказал эксперт.

При этом если президент всё же добьётся увольнения генпрокурора, его начнёт критиковать «крикливая, агрессивная среда реформаторов-грантоедов, которые достаточно заметны и влиятельны».

«После увольнения Рябошапки Зеленский будет рассматриваться ими как враг», — подытожил Золотарёв.

