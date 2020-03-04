Неожиданная победа на праймериз в «супервторник» кандидата от Демократической партии США Джо Байдена стала не лучшей новостью для украинской власти. Как отмечают пользователи соцсетей, возврат бывшего вице-президента в борьбу за место в Белом доме может привести к новому витку «Украинагейта»

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, на этапе внутрипартийной гонки, например на дебатах, демократы украинскую тему поднимать не будут. Но она может вновь возникнуть либо при появлении нового компромата о деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине, либо в случае выдвижения политика единым кандидатом от партии.

«А вот когда будут общенациональные выборы, почти наверняка украинскую тему поднимут. Конечно, возможно появление какой-то сенсационной информации о похождениях семейства Байденов в Незалежной, это всё возможно, но у Байдена вообще сейчас без всякой Украины нет никаких шансов победить честно по количеству набранных делегатов на партийной конференции. Он может возникнуть как кандидат только в случае конкурентной партийной конференции, а пока всё говорит о том, что партийная конференция будет именно такой: никто не наберёт 50% голосов делегатов плюс один голос, и, наверное, Байдена могут сделать кандидатом. Тогда ему припомнят всё, причём не только Украину, но и Китай и много чего ещё. В этом плане он кандидат достаточно токсичный», — заявил Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Дробницкий: Если Сандерс не станет кандидатом в президенты, на улицах США начнутся беспорядки © Facebook, Дмитрий Дробницкий | Перейти в фотобанк

Кроме того, есть еще один немаловажный момент: Дональд Трамп, потерявший было интерес к сомнительным делам соратников Барака Обамы на Украине времен Петра Порошенко, наверняка реанимирует эту тему. Что не сулит нынешней власти ничего хорошего.

При этом пользователи соцсетей обращают внимание на то, что вся партийная машина демократов начала усиленно работать на выдвижение именно Джо Байдена в противовес лидировавшему до сих пор Берни Сандерсу.

Так, российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему на праймериз победил не лидировавший до этого Сандерс, а уже «списанный» Джо Байден. Российский политолог назвал 6 причин, благодаря которым Байден победил Сандерса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«США. Сенсация на праймериз Демократической партии. Победу на супервторнике, где определяется треть делегатов, одержал не Сандерс, который уверенно лидировал в предыдущих праймериз и лидировал по социологии перед супервторником, а Байден. Есть 6 причин победы Байдена.

1. Он центрист, а избиратели и руководство Демократической партии ищут не того, кто хорош, а того, кто может победить Трампа. Считается, что для этого надо быть центристом.

2. За Байдена Обама, самый популярный среди демократов политик. Обама даже звонит некоторым политикам, уговаривает их сняться в пользу Байдена.

3. За Байдена абсолютное большинство афроамериканцев. По причине Обамы.

4. За Байдена абсолютное большинство СМИ США, они почти все либеральные глобалисты.

5. За Байдена весь аппарат Демпартии, все руководство партии, и все так называемые «клинтонисты», которые составляют большинство в истеблишменте Демпартии.

6. За Байдена истеблишмент США, руководство крупнейших корпораций.

При президенте Байдене вся власть будет захвачена аппаратом, так называемым глубинным государством. Истеблишмент, который ненавидит сейчас большинство американцев, именно при Байдене хочет опять вернуть всю власть. Трамп называет Байдена Сонный Джо. Победа Байдена на праймериз — это свидетельство глубокого кризиса политической системы США», — подчеркивает он.

А российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что партийный истеблишмент Демократической партии США уже принял решение о том, кто будет противостоять на ноябрьских выборах Дональду Трампу. Пушков: Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Предвыборная машина демократов в США выстраивается под Байдена, как она 4 года назад была выстроена под Клинтон. Демократический истеблишмент уже решил: выдвигаем Байдена, поэтому ему отдают свои голоса выбывающие из гонки аутсайдеры. Сандерсу же уготована роль спарринг-партнера», — указывает Пушков.

В свою очередь доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин не сомневается, что после победы Байдена на праймериз стоит ожидать новый виток скандала связанного с украинским досье. Гущин: После победы Байдена новый виток украинского досье не за горами © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Новый виток украинского досье не за горами? Судя по всему «спящий Джо» с шлейфом скандала Бурисмы, человек, находящийся явно в своем мире, будет номинирован от демократов.

Даже принимая во внимание победу Сандерса в Калифорнии, проигрыш Техаса и ряда других штатов фактически решили исход дела, хотя Сандерс и получил свыше 15% везде. Но, судя по всему, поддержка истеблишмента, роль СМИ, снятие двух кандидатов имели решающее значение.

Теперь вряд ли будет серьезная интрига, хотя интерес сохраняется. А вот если Байден победит, то в украинских верхах, вероятно, будет интересно. Ну а в США 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в штате Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон», — убеждён политолог.

Самое любопытное, что в это же время на Украине происходят события, которые ставят Зеленского перед сложным выбором, который он предпочел бы не делать до ноября 2020 года, когда станет известен новый хозяин Белого дома.

Как верно заметил депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров на своей странице в соцсети Facebook, если сейчас Зеленский сменит генпрокурора — это будет четким сигналом, что он сделал ставку на Трампа. Килинкаров: Если Зеленский сменит генпрокурора — значит, он сделал ставку на Трампа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Увидел фото генерального прокурора Рябошапки с послами G7, которые таким образом продемонстрировали свою поддержку накануне отставки прокурора, и вспомнил Байдена отправляющего в отставку Шокина.

Как по мне, эти два события одного уровня, и в том и в другом случае — вмешательство во внутренние дела Украины. Хотя американцы наверняка так не думают, их вообще раздражает когда украинцы вмешиваются в свои внутренние дела.

Посмотрим, будет завтра (4 марта — ред.) отставка прокурора или нет. Если в отставку отправят правительство и генпрокурора, то это будет лишь означать, что Зеленский окончательно сделал ставку на Трампа.

Внешнее управление никуда не денется, а вот управляющий будет другой. Пётру, который Алексеевич, в случае такого сценария будет очень несладко: Трамп парень не злой, но память у него хорошая», — подчеркнул Килинкаров.

Пользователи соцсетей приходят к выводу: тот факт, что имеющий "украинский шлейф" Джо Байден может стать кандидатом от Демократической партии США в противоборстве с Дональдом Трампом, — плохая новость для украинской власти.

Теперь Владимиру Зеленскому на себе придется испытать истинность поговорки: «Когда паны дерутся — у холопов чубы трещат». Так как действующий президент США в борьбе за Белый дом будет использовать «украинский кейс» без всяких сантиментов, а попутные потери в виде украинских политиков ни его, ни американских демократов явно не интересуют.