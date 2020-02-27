На Украину 20 февраля прибыла мониторинговая миссия МВФ. Специалисты Фонда проведут переговоры с Киевом о росте экономики и обеспечении финстабильности государства. Сейчас в отношениях Киева и МВФ - официальная пауза: 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by

Программа была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме — 2,8 млрд евро или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш 1 млрд евро (около $1,4 млрд).

Но денежные транши самого крупного международного кредитора страны не определяют курса гривны к доллару. Курсовые колебания зависят от облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), продажа которых зарубежным инвесторам/спекулянтам укрепила гривну в 2019 году.

Доверия нет

Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников напоминает, что каждый вторник продаются большие объемы ОВГЗ. Это показатель того, что спрос на гривну выше, чем на иностранную валюту, так как за ценные бумаги покупатели расплачиваются гривной, сдавая доллары. Но в любой момент спрос может упасть — следом просядет гривна.

Азаров: Аргентина является прекрасным примером того, что сотрудничество с МВФ не панацея © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк — пояснил эксперт.

Плотников уверен, что это лишь дело времени. Ведь уже сейчас запланированный объем облигаций не продаётся. По прогнозам экономиста, тенденция будет увеличиваться, и в таком случае можно будет только говорить о мягкости девальвации гривны. Это будет не обвал, говорит финаналитик, а именно мягкая, но устойчивая девальвация.

«Курс, заложенный даже не госбюджетом, а международными агентствами до конца 2020 года, будет за 27 грн/доллар, примерно на таком уровне (правительство на этот год определило два курса — 27/доллар при пессимистичном сценарии и 24,8/доллар при оптимистичном — ред.)», — подметил экономист.

И подчеркнул: к власти у отечественного предпринимательства доверия нет. Они не снижали цены на свои товары и услуги, так как не верили, что укрепление гривны будет долгим. Также импортная продукция пересчитана по курсу 30 грн/$ (или чуть ниже, но он был, что называется, спекулятивным) и это еще одна причина не снижать ценники.

Украинская тема не поднималась

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверен, что МВФ ни в коем случае не должен кредитовать Украину. По его словам, займы ложатся грузом на госбюджет, но само государство срывает планы по выполнению доходной части главного финансового документа.

Украинский экономист: МВФ на цифрах раскрыл обман Гончарука © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк — подсчитал экономист.

В 2020 году есть статистика только за январь. За этот месяц госказна не досчиталась 14 млрд гривен доходов или почти 25% от бюджета на январь (точнее — 21,46%). Из-за финансового дефицита МВФ не подписывает с Киевом новую программу сотрудничества, анонсированную в конце прошлого года. И именно поэтому на февральском совещании совета директоров-распорядителей МВФ не поднималась украинская тема.

Однако, по словам Новака, есть политические мотивы, которые заставляют Фонд давать Украине деньги. И новая программа чисто по политическим причинам рано или поздно таки будет утверждена в 2020 году. Но вместе с тем, считает финэксперт, МВФ может поставить ребром кадровый вопрос: мол, этому составу Кабмина, который увеличил дыру в бюджете, мы денег не дадим. А дадим более эффективному и профессиональному правительству, куда люди попали не по протекции и дружбе, а по профессиональным качествам.

Провал по другим месяцам

Дополняя коллегу, Алексей Плотников сообщил, что бюджет в феврале не доберёт денег, и в лучшем случае дыра будет сокращена до 20% дефицита доходной части. Всё это яркие маркеры никудышного финансового планирования. Это, естественно, отразится на расходных статьях бюджета и, понятно, работниках бюджетной сферы — учителях, врачах, госслужащих.

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Пенсии, соответственно, тоже будут проиндексированы. Правда, не на настолько, насколько должны были бы. И хотя, по оценкам специалистов, цены на продукты питания будут если и расти, то медленно, все же основная часть заработка/пенсии украинцев идёт на погашение платежек по ЖКУ. А в некоторых городах стоимость коммуналки даже выше, чем в Киеве. Хотя пенсии те же, а зарплаты — ниже.

«Есть информация, что какие-то надбавки отменили, где-то сняли доплаты (об этом еще говорили после принятия госбюджета-2020 — ред.). Это традиционное невыполнение бюджета. Правительство уже аккуратно объясняет, что особого повышения пенсий не будет, а будет в лучшем случае индексация, связанная с инфляцией. Это показатель того, что правительство не верит в выполнение бюджета по другим месяцам», — убеждён экономист.

Агропром не в помощь

В текущем году Украина должна выплатить больше 17 миллиардов долларов долгов: внешних, внутренних и гарантированных государством. Госбюджет не потянет такой суммы, и транши МВФ крайне нужны для перекредитования. Иначе крайне велик риск дефолта, неспособности государства оплачивать долговые обязательства.

Украине нужно обеспечивать рост ВВП на 6% в год следующие 20 лет, чтобы догнать Польшу — МВФ © скриншот из видео с Youtube — так Андрей Новак очертил проблемы Украины без сделки с МВФ.

Аграрный потенциал здесь не поможет. По утверждению экономиста, рост агросектора при рекордной урожайности и рекордном экспорта 2019 года составляет 1,2%. Это демонстрация того, агропром массово уходит в тень. И это то, о чём говорил Плотников: бизнес не доверяет государству, не хочет платить ему налоги, видя, как оно их использует. И это вдобавок к тому, что прямые иностранные инвестиции в страну сокращаются.

Будет 2. Может больше

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«Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5% (роста ВВП — ред.)…А по году будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7. Мы думаем, что этот год будет лучше 2019-го, и мы восстановимся», — заявил министр экономразвития Тимофей Милованов.

В свою очередь Алексей Плотников не считает релевантными такие прогнозы и не видит причин, по которым бы ВВП вырос до 3,7%. В первую очередь из-за того, что промышленность падает, а Украина всё еще пока промышленная страна. Но и вряд ли, по его словам, экономика поднимется за счет сферы услуг и сельского хозяйства.

«ВВП будет в районе 2% или чуть выше», — подытожил экономист.