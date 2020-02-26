Западные санкции уже не работают так, как изначально планировал Белый дом. Вместо удара по Москве они, по оценке вашингтонского Института международных финансов, навредят самим американцам, а Россия, не прилагая усилий, избавится от долгов. А инициатором ужесточения санкций будет выглядеть бывший вице-президент США Джо Байден

Во вторник, 25 февраля, глава государства направил в Конгресс уведомление о продлении до 6 марта 2021 года санкционных пакетов, принятых его предшественником Бараком Обамой по Крыму 6, 16 и 20 марта, 19 декабря 2014 года, а также нынешней администрацией 20 сентября 2018 года. «Роснефть» ответила на санкции США против своей «дочки» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению её активов. Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов», — так президент США Дональда Трамп объяснил своё решение.

Непонятно только, каким образом ситуация на Украине, которая расположена почти в восьми тысячах километров, экстраординарно угрожает Вашингтону. Это же не Пуэрто-Рико, Виргинские острова или другие территории, которые официально независимы, но находятся под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.

Санкции прочно вошли в политику США

Даже если бы американский лидер не подписал этот документ, то действие ограничительных мер и так продлилось бы автоматически на те же 12 месяцев. Чтобы этого не произошло, президент должен за 90 дней до очередной даты продления уведомить об обратном. Однако конгрессмены ещё в 2017 году, сразу после инаугурации Трампа, позаботились о том, чтобы он не мог без их согласия отменить санкции. Без принятия соответствующего закона президент имел право сделать это единолично, потому что большинство ограничений вводились Обамой исполнительными указами, которые не требуют одобрения Конгресса. Сохранение антироссийских санкций — единственный вопрос, по которому политические силы Штатов сохраняют консенсус. Обращаться к законодателям с просьбой забыть все обиды и дружить с Москвой было бы, по меньшей мере, опрометчиво, тем более сейчас, когда Трамп только-только отбился от импичмента. Раз ему не позволяют выполнить предвыборное обещание поладить с Россией, значит, надо идти от противного и расширять санкционный режим, чтобы ещё раз подчеркнуть, что ни один президент США не был таким жёстким по отношению к России. К тому же чем жёстче сейчас, тем чётче будет видна мягкость в дальнейшем (если произойдут кардинальные изменения и у Трампа окажутся развязаны руки на российском направлении).

Кроме того, в тот же день госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о введении санкций за нарушение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии против 13 физических и юридических лиц из России, Китая, Турции и Ирака. Он не привёл ни конкретных имён и названий компаний, не объяснил, в чём именно заключаются претензии к ним, зато уточнил, что ограничительные меры будут действовать два года, но могут быть отменены раньше. Фигуранты этого списка не смогут предоставлять услуги или продавать свою продукцию министерствами и ведомствами США, закупать в Штатах вооружение и военную технику, получить американские лицензии на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля. Американский эксперт рассказал, почему на самом деле Трамп вводит антироссийские санкции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Всё, что можно, они уже обложили санкциями. В соответствии с международным правом, которое американцы полностью попрали, санкции может объявлять только Совет Безопасности, поэтому санкции США — это насильственные односторонние меры политического и экономического давления на нашу страну. С точки зрения международного права это даже больше, чем давление. Это угроза применения силы — только не в военном исполнении, а в экономическом плане. США продолжают использовать методы не просто недобросовестной конкуренции. Это такой ковбойский способ ведения внешней политики, менталитет-то у них такой», — сказал в комментарии РИА Новости член Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидже, который в 2002-2011 годах был заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором отделения ООН в Женеве.

Санкции в контексте выборов

Очередное продление санкций произошло за 4 дня до праймериз в Южной Каролине. Это не первые первичные выборы в этой избирательной кампании — четвёртые, — то, что Трамп подписал документ именно перед этим раундом, очень выгодно бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Южная Каролина — первый штат, где он имеет шанс победить: как показывают соцопросы по состоянию на 25 февраля, его преимущество над сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом (который лидирует во внутрипартийной борьбе с большим отрывом) составляет 8%. Популярность политика в регионе связана в том числе с большим количеством «цветного» электората.

На протяжении нескольких последних дней Сандерс только и говорил, что кабы он был президентом, то был бы готов ввести санкции против России, которую в очередной раз безосновательно обвиняют во вмешательстве в выборы. И тут Трамп, который не отказывает себе в удовольствии бросить камень в огород бывшего вице-президента, берёт и продлевает санкции, и не важно, что не за «влияние на голосование». Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Однако некоторые избиратели, которые собирались голосовать за Байдена, могут передумать, усомнившись, что он здоров и может выполнять функции президента. Уж очень много глупых ляпов он допустил во время выступления на дебатах в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Например, «Я кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат США. Посмотрите на меня, и если я вам нравлюсь, то помогите мне или голосуйте за другого Байдена». Во-первых, выборы президентские, а во-вторых, никакого другого Байдена в числе кандидатов в президенты нет. Да, общественность прекрасно знает его сына Хантера Байдена, но исключительно в контексте коррупционных связей с украинской энергетической компанией Burisma и Китаем.

Кроме того, политик заявил, что объяснил Дэн Сяопину негативные последствия для Китая от неприсоединения к Парижскому соглашению по климату. Всё, конечно, ничего, но китайский лидер умер в 1997 году, а соглашение приняли 12 декабря 2015 года.

Соцопросы и прогнозы — вещи субъективные, поэтому, кому отдадут предпочтение избиратели Южной Каролины, покажут только результаты голосования. Затем в предвыборном календаре наступает самый главный день — супервторник 3 марта, когда праймериз и кокусы одновременно пройдут в 14 штатах и заморской территории США — Американском Самоа.

Экономический аспект санкций

Что бы кто ни говорил, ограничительные меры вредят российской экономике, это не скрывает и президент РФ Владимир Путин, но за шесть лет страна адаптировалась к ним. Путин рассказал о положительном эффекте антироссийских санкций © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В докладе «Дело об американских санкциях против России» вашингтонский Институт международных финансов пришёл к выводу, что РФ они вряд ли навредят, поскольку за последние годы государство создало систему защиты от внешних потрясений, которая включает в себя низкую зависимость местных компаний от западных кредитов, профицит текущего счёта и федерального бюджета, маленький государственный долг, большой объём международных резервов Центробанка.

Зато, как утверждают эксперты, пострадать могут мировые рынки и другие страны, особенно если Вашингтон введёт масштабные санкции против суверенного долга России (хотя Министерство финансов США и Госдепартамент не рекомендуют этого делать). Российские гособлигации входят во все ключевые индексы развивающихся рынков, и инвесторы покупают их ради доходности. К 1 января 2020 года иностранным гражданам принадлежало 32,2% от общего объёма облигаций федерального займа. По оценке авторов доклада, большой популярностью рублёвые бумаги пользуются среди американцев.

Как пишет Институт международных финансов, если США всё же решатся на ужесточение санкций против суверенного долга России, потребовав от своих граждан избавиться от всех российских госбумаг, то из-за отсутствия покупателей инвесторы, скорее всего, будут вынуждены списывать эти облигации, таким образом, простив России долги. И тогда российские банки скупят эти бумаги по более низкой цене и укрепят статус посредников при торговле облигаций федерального займа.

В интервью изданию РБК директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов (который называют антисанкционным) Дмитрий Тимофеев говорил, что отмена антироссийских санкций сейчас негативно отразилась бы на национальной экономике, поскольку хлынувшие потоки капитала нарушили бы стабильность платёжного баланса.

Так что пока всё идёт по плану: Россия извлекает пользу из сложившейся конъюнктуры, американские политики, в том числе президент Дональд Трамп, утверждаются в звании главного оппонента России и сеятеля самых жёстких санкций, прикрываясь защитой территориальной целостности Украины, которую в 2013-2014 годах «взорвал» Барак Обама со своей командой, включавшей и Джо Байдена.