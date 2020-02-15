По информации ФСБ, капитан судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попытался скрыться, но безуспешно.
На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
Судно и команду сопроводили в порт Керчи, где, как сообщила омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.
Судовых, регистрационных документов, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у команды рыболовецкой шхуны не было.
Во время допроса капитан признал, что занимался браконьерством. Мужчина также сообщил, что не имеет претензий к российским пограничникам.
Отрицательно он ответил на вопрос следователя и о том, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.
«По документам, собственник — человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека», — рассказал задержанный.
С украинской стороны проверкой обстоятельств инцидента занялась Госпогранслужба Украины, которой, по словам представителя ведомства Андрея Демченко, известны имена украинских рыбаков.
Отреагировали на ЧП в Азовском море и в так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым, где возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».
«Любые правомерные действия в данной ситуации будут иметь попытку трактовки абсолютно в другом русле, апеллируя к неким агрессивным началам. Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится», — прокомментировал возможные действия украинских властей эксперт по безопасности Сергей Шабовта.
По его словам, запас рыбы в Азовском море скудеет с каждым годом именно по причине беспощадного браконьерства
По словам политолога Ростислава Ищенко, украинские радикалы, скорее всего, постараются политизировать этот инцидент.
«Для скорейшего возвращения моряков им, безусловно, лучше просто посидеть да помолчать. И люди вернуться назад, и корабли вернут (можно просто штраф заплатить либо договориться). Обычно эти суда подлежат конфискации, но поскольку они никому даром не нужны, то можно при помощи государства договориться и спокойно их выкупить. Но это при конструктивном подходе», — считает эксперт.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что украинские браконьеры должны ответить за нарушение российских границ в соответствии с законодательством РФ.