В субботу, 15 февраля, ФСБ РФ сообщила, что погранохрана задержала в российских территориальных водах западной части Азовского моря шхуну с четырьмя украинскими браконьерами

По информации ФСБ, капитан судна отказался выполнять требования пограничного наряда и попытался скрыться, но безуспешно.

На борту судна российские пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Погранохрана задержала в Азовском море украинских браконьеров © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым Лариса Опанасюк, задержали на двое суток.

Судовых, регистрационных документов, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у команды рыболовецкой шхуны не было.

Во время допроса капитан признал, что занимался браконьерством. Мужчина также сообщил, что не имеет претензий к российским пограничникам.

Отрицательно он ответил на вопрос следователя и о том, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.

«По документам, собственник — человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли (в море) из села Райновка Приморского района (Запорожская область Украины) составом четыре человека», — рассказал задержанный.

С украинской стороны проверкой обстоятельств инцидента занялась Госпогранслужба Украины, которой, по словам представителя ведомства Андрея Демченко, известны имена украинских рыбаков. Азов и Мюнхен. Почему задержали очередное украинское судно © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Отреагировали на ЧП в Азовском море и в так называемой прокуратуре Нацполиции АР Крым, где возбудили уголовное дело по «факту незаконного захвата судна сотрудниками ФСБ РФ».

«Любые правомерные действия в данной ситуации будут иметь попытку трактовки абсолютно в другом русле, апеллируя к неким агрессивным началам. Сама ситуация не нова, она повторяется, поэтому ожидать, что поменяются какие-то интонации и сократится число восклицательных знаков не приходится», — прокомментировал возможные действия украинских властей эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Шабовта назвал браконьерство причиной исчезновения рыбы в Азовском море © Facebook Сергея Шабовты

По словам политолога Ростислава Ищенко, украинские радикалы, скорее всего, постараются политизировать этот инцидент.

«Для скорейшего возвращения моряков им, безусловно, лучше просто посидеть да помолчать. И люди вернуться назад, и корабли вернут (можно просто штраф заплатить либо договориться). Обычно эти суда подлежат конфискации, но поскольку они никому даром не нужны, то можно при помощи государства договориться и спокойно их выкупить. Но это при конструктивном подходе», — считает эксперт.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что украинские браконьеры должны ответить за нарушение российских границ в соответствии с законодательством РФ.