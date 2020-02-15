Российские пограничники в субботу, 15 февраля задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Причем подобные инциденты происходили уже не раз. Издание Украина.ру приводит подборку наиболее резонансных задержаний судов как со стороны Украины, так и со стороны России

Моряков захваченного Украиной сейнера «Норд» просят признать пострадавшими в военном конфликте © скриншот с видео Державна прикордонна служба України Спасение «Норда»

Российский сейнер «Норд» — единственное судно керченского рыбколхоза имени Первого Мая было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 в Азовском море, причем происходящее напоминало больше пиратский налет.

Захваченное судно направили в порт Бердянска. Несмотря на то что у всех рыбаков были российские паспорта, Украина назвала их своими гражданами. Позже моряков отпустили под подписку, и два члена экипажа сумели выбраться из Украины через Белоруссию.

Их семерых товарищей сняли с рейса в Минск, а позже обменяли на задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма украинских браконьеров, причастных в том числе и к убийству дельфинов.

При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова факт обмена всячески отрицала, заявив, что рыбакам дали возможность «свободно передвигаться по всей Украине», напоминая об украинских претензиях на Крым.

Хуже всех было капитану «Норда» Владимиру Горбенко, которого «мариновали» судебными заседаниями. В итоге Горбенко удалось бежать с территории Украины в родной Крым в январе 2019 года, причем на Украине капитана «Норда» объявили в розыск.

Арестованное судно так и осталось на Украине. Его несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись. Крымские власти пообещали «Колхозу» приобрести новый сейнер, для чего было объявлено три конкурса на закупку, однако вопрос так и не был решен. В результате рыбаки были вынуждены сменить место работы.

Без вины виноватый «Механик Погодин»

После задержания «Норда» 10 августа 2018 года украинцы заблокировали в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин». Украинская сторона заявила, что танкер принадлежит российской компании «ВЭБ-Лизинг», против которой ввели санкции за участие в строительстве крымского моста.

Оператор судна — компания «В.Ф. Танкер» сообщила, что закрыла обязательства перед «ВЭБ-Лизинг» и самостоятельно владеет судном, и подала в суд из-за незаконного задержания судна. Через месяц — в сентябре 2018 года — российский судовладелец отправил всю команду судна домой.

«Решение о смене экипажа было принято в связи с тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц. Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов, жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии. Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах», — гласило сообщение на сайте судовладельца.

Годовщина Керченской провокации. Пять уроков, которые не усвоил Зеленский © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

В марте суд рассмотрел и отклонил жалобу владеющего танкером «Волжского пароходства» — на решение Херсонского окружного административного суда Украины. Херсонский суд также отклонил иск компании и оставил в силе решение пограничной службы Украины, согласно которому танкер «Механик Погодин» не может покинуть акваторию порта Херсон.

Последние новости о «Механике Погодине» были опубликованы в августе 2019 года, когда Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении судна.

Таким образом, владелец судна несет потери от простоя «Механика Погодина» в чужом порту и необходимости участия в судах, которые по сведениям компании уже составили более 2,5 млн долларов.

Не только россияне

За десять дней до керченской провокации — 15 ноября 2018 года в Госпогранслужбе, отвечая на запрос украинского агентства УНН, заявили, что в целом задержали 15 судов за заход в порты Крыма.

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили украинские пограничники.

При этом они добавили, что всего в поле зрения украинских пограничников сейчас находится около 940 судов-нарушителей.

При этом помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил, что речь идет об иностранных судах.

«Если они попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, прибывая в порты Крыма», — заявил Слободян.

При этом он не уточнил, есть ли среди задержанных судов российские. Поэтому точно указать, сколько и когда российских судов задержано Украиной, довольно затруднительно.

Керченская провокация

Наиболее резонансным задержанием, которое привело к смене политической ситуации, стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018. Украинские военные суда нарушили границу России, опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям пограничников.

В итоге суда — два малых бронированных артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» — с командами задержали. Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники СБУ. Всего было задержано 24 человека. Их арестовали, а судно отбуксировали в Керчь.

Бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко при помощи Совета национальной безопасности попытался ввести в стране режим военного положения, который предусматривал отмену выборов и установление практически диктаторского режима на территории всей страны.

Рудяков: Инцидент с захватом танкера локализуют и выведут за скобки © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом в экспертном и политическом сообществе не только России, но и Украины, стали говорить о намеренной провокации, которое ставило своей целью не только сохранить власть Порошенко, но и сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Порошенко попытался использовать ситуацию с моряками, а также с «российской угрозой» в своей предвыборной кампании, однако проиграл выборы, а дело по керченской провокации стало одним из тех, которые возбудили в отношении бывшего главы государства.

В сентябре 2019 года моряки в рамках обмена задержанными между странами вернулись на Украину. Их суда пришли домой чуть позже. Украина обвинила РФ в похищении ряда деталей с кораблей, в т.ч. и сантехники. Однако позже ФСБ обнародовала запись передачи судов украинской стороне, где техника была на местах.

Однако на этом история с керченской провокацией не окончена. Теперь Украина и Россия продолжат доказывать свою правоту в Гааге.

Задержание Nika Spirit как спор хозяйствующих субъектов

Последний относительно резонансный инцидент произошел в июле 2019 года, когда украинские пограничники задержали в Измаиле Одесской области российский танкер Nika Spirit.

Украинская сторона утверждала, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время того самого инцидента в Керченском проливе. При этом экипаж почти сразу же был отпущен домой.

Эксперты и политики выдвигали две основные версии этого задержание: либо желание представителей СБУ, оставшихся в ведомстве со времен Порошенко насолить новому президенту Зеленскому, либо желание самого Зеленского поговорить с российской стороной с позиции силы.

Но несмотря на столь пессимистичные прогнозы, этот инцидент не привел к очередному обострению отношений между Москвой и Киевом, переведя его в рамкха спора хозяйствующих субъектов.

В МИД РФ тогда заявили, что решение о судьбе танкера Nika Spirit лежит в компетенции украинских судебных властей, при этом оспаривать их постановление должен владелец судна.