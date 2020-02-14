Теперь Трамп будет «трамповать» своих оппонентов. Чего ждать Киеву

Дональд Трамп умеет делать в политике неожиданные ходы, поэтому нельзя исключать возможности серьёзных изменений в американо-российских отношениях. Почти не приходится сомневаться в том, что будут изменения и в отношениях с Киевом

Волков: Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в импичменте © news-front.info | news-front.info | Перейти в фотобанк

Открывая дискуссию, политолог и главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, что тему пресс-конференции подсказал украинский политолог Андрей Ермолаев, который неделю тому назад в этом же зале высказал предположение о возможной «большой сделке» между США и Россией. Политолог предложил участникам встречи проанализировать и такой вариант: ведь всё возможно, Трамп умеет делать неожиданные ходы, а после победы над демократами у него развязаны руки.

«Все сейчас очень уязвимы»

С тем, что изменения возможны, согласилась депутат Госдумы РФ Светлана Савченко. Она напомнила о недавно вышедшем в США фильме «Украинский обман. Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» — уже само название говорит обо всём. Кроме того, по словам политика, теперь Трамп, «почувствовав силу, с большей силой… начнёт «трамповать» своих соперников». Савченко также отметила, что Дональд Трамп — бизнесмен, человек с авантюрной жилкой, и, «наверное, он выдвинет какие-нибудь идеи, вопрос в том, будет он их осуществлять или нет».

Мир сейчас находится в состоянии быстрых и бурных изменений, продолжила депутат, пояснив: в Европе — Брекзит, в Китае эпидемия (не является ли коронавирус одним из факторов во внутрипартийной борьбе?— «и такое мы уже слышали»), Россия проводит конституционную реформу, а это, по сути дела, реформа власти.

Савченко также отметила, что сейчас в Ливадии проходит конференция, посвящённая 75-летию Ялтинской встречи — «той самой конференции, на которой была сложена послевоенная конфигурация мира».

«И то, что наш президент (Владимир Путин. — Ред.) сказал, что, наверное, было бы необходимо встретиться лидерам, представляющим те самые государства, которые тогда, на Ялтинской конференции, принимали решения по послевоенному устройству мира, может быть, это и есть та надежда, что возможно договориться», — сказала Савченко, подчеркнув, что договариваться необходимо, иначе мир будет сползать к конфликту, опасному для всех без исключения — «именно потому, что все сейчас находятся в состоянии реформирования, все сейчас очень уязвимы».

«Территория для торга»

Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко отметила, что сама тема пресс-конференции — «Украина на кону» — говорит о том, что, «к сожалению, Украина сейчас то государство, которое субъектности не имеет, суверенностью не обладает», и политической мыслью в Америке, в России и в Европе «рассматривается как территория для торга, как объект, которым можно торговать».

Помимо прочего, продолжила Бондаренко, «Украина стала территорией раздора между двумя супердержавами — это Российская Федерация и США, последние буквально сразу же, не беря даже никакого отпуска после развала СССР, ещё с 1991 года активно работают на территории Украины, дабы использовать ее как таран против России». Занимались этими «инвазивными практиками» на Украине демократы и люди Сороса. Сейчас политические расклады в США изменились, и «у Украины есть шанс избежать окончательного развала, который предписали демократы нашей стране», отметила политик. По крайней мере, просителям из Украины в Вашингтоне теперь рекомендуют «договариваться с русскими» и не втравливать Америку в свои разборки.

По мнению Бондаренко, если Трамп захочет сделки с Россией, он первым делом поменяет на Украине Кабмин и генпрокурора — сейчас это люди (включая премьера), которые работают на Сороса, агенты иностранного влияния. Фантазии про голый свет. Какое будущее готовит нам Сорос? © AFP, FABRICE COFFRINI | AFP, FABRICE COFFRINI | Перейти в фотобанк

«Со смещением этих людей можно ожидать, что в Украине поменяется политика в сторону обретения своей суверенности и независимости и от решений МВФ, и от решений и планов транснациональных корпораций, и от решений условного коллективного Запада», — пояснила Бондаренко.

Но пока что, добавила она, Украине похвастать нечем, руководят страной «люди, которых можно фактически классифицировать как государственных изменников», и они в «турборежиме» пытаются распродать или отдать в концессию наиболее прибыльные национальные активы и, конечно, спешат принять закон о земле.

Забыть про импичмент

Победа Трампа в истории с импичментом уже привела к изменениям на Украине, считает политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Он отметил, что связывает с этими событиями и появление Андрея Ермака на должности руководителя Офиса президента: «дождались окончания с делами импичмента, поняли, что Трамп — это, скорее всего, надолго, до следующего года, а может быть, и дольше», и назначили Ермака, который является специалистом не только по отношениям с Москвой, но и по отношениям с республиканцами в США.

Эта рокировка, продолжил эксперт, во многом связана с надеждами Зеленского выстроить новые взаимоотношения в треугольнике «Киев-Москва-Вашингтон», чем Ермак пытался заниматься давно.

«Сейчас действительно Зеленский и компания пытаются уйти от всех этих скандалов, связанных с импичментом, где Украина сыграла фактически ключевую роль, вне зависимости от желания самого Зеленского и украинских элит», — сказал Корнилов.

Что касается вероятности большой сделки, то эксперт напомнил: госсекретарь США Помпео во время визита в Киев прямо заявил, что США заинтересованы в поражении России на Донбассе. По мнению Корнилова, в этом плане вряд ли желания американцев изменятся. В то же время окончание всех историй с «русскими досье» даёт надежду на то, что президенты США и РФ встретятся, — возможно, уже в этом году, возможно, и не раз. А вот заключать сделку, что-то разменивать? Это вопрос. Так, по мнению политолога, отменять санкции в США вряд ли захотят — для Вашингтона это удобный инструмент давления на Европу.

Байден и судьба «коррупционного» досье

Есть не только «русские» досье, но и досье украинское. В ходе внутриамериканской политической борьбы стараниями Джулиани и его команды был собран огромный массив данных об украинской коррупции («Бурисма», отстранение генпрокурора Шокина и т.д.), отметил Корнилов. Однако, по его словам, существует вероятность, что мир и украинцы так и не узнают подробностей, и весь массив информации о коррупции на Украине пропадёт, если Дональд Трамп сочтёт неактуальным его использование для борьбы со своим главным (на данный момент) политическим оппонентом Джо Байденом. Онищенко: «Очередной украинский скандал «Бурисма-2» на подходе»

«Весь этот массив может уйти в пустоту, как только будет сбит Байден. Мы же понимаем, для чего собирается эта информация, которую приберегают для удара по основному конкуренту Трампа», — сказал эксперт, добавив, что есть все предпосылки для того, что Байден может не пережить февраль в качестве номинанта от Демократической партии, и тогда вся эта тема с украинской коррупцией потеряет для Трампа всякий интерес.

Приедет ли Трамп в Москву 9 мая?

Американист Борис Межуев отметил, что Трамп действительно одержал беспрецедентную победу, во внутренней политике он сейчас воспринимается как безусловный лидер. Однако есть один нюанс: отсутствуют серьёзные внешнеполитические успехи. А избирателю надо что-то предъявить, тем более что оппоненты будут критиковать Трампа на этом поле.

«Конечно, ему (Трампу. — Ред.) нужна какая-то яркая внешнеполитическая акция», — подчеркнул эксперт, допустив, что такой акцией может быть улучшение отношений с Россией — «не по поводу Украины», а в целом. Для Трампа это было бы очень и очень полезно, особенно, если не только Америка продемонстрирует отказ от русофобской политики, но и Россия покажет, что движется «от «ситуативно-реактивного» антиамериканизма в какую-то более прагматическую сторону». В рамках такого выравнивания отношений вполне возможен и приезд Трампа в Москву 9 мая, предположил Межуев.

А что Украина? Простого решения тут нет. По мнению эксперта, простой сделкой украинский кризис не урегулировать «такие проблемы, как украинская, не решаются показными действиями». Минские соглашения пять лет спустя. Кому они нужны и почему не выполняются © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Можно вспомнить Парижские соглашения, которые привели как бы к решению вьетнамского конфликта, Дейтонские соглашения 1995 года (по Югославии. — Ред.), они (…) не очень устойчивые», — пояснил эксперт, добавив, что подобные соглашения, как правило, заканчиваются не компромиссом, но победой более сильной стороны.

«Такие проблемы, как украинская, решаются скорее не сделками, а каким-то выводом этой проблемы из политического поля, то есть давайте займёмся другими, более глобальными проблемами — терроризмом, распространением вирусов, ядерным разоружением… А украинская проблема — ну, как-то решится сама собой в ходе… перенастройки всей системы», — сказал Межуев. Мухин предположил, о чем Зеленский будет говорить на Мюнхенской конференции © РИА Новости, Владимир Трефилов

Зеленский зря не помог Трампу

Военная помощь Киеву со стороны США была достаточно внушительна, а сейчас она даже возросла — на этот год в бюджете США запланированы расходы на эти цели в размере 700 млн долларов. Об этом сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт подчеркнул, что сумма помощи «грандиозная», и сам факт расследования в США говорит о возможных коррупционных «откатах» при их использовании.

По словам Данилина, попытка импичмента Трампа после начала расследования ситуации с оказанием помощи Киеву говорит о том, что у него нет своего представителя на Украине. Об этом же, продолжил эксперт, свидетельствует тот факт, что одним из доказательств в ходе импичмента было видео о том, как посол США говорит украинским политикам, как Трампа скоро уберут из власти, и как вскоре все будет хорошо.

Президент Украины Владимир Зеленский в сложившейся ситуации вряд ли может рассчитывать на расположение укрепившего свои позиции Трампа.

«Зеленский, после того как этот скандал (с импичментом. — Ред.) вспыхнул, что бы он там ни говорил, как бы он себя ни вёл, а вёл он себя как слабый политик, не оказавший никакой поддержки Трампу в этой трудной ситуации, для него является сбитым летчиком», — пояснил эксперт, добавив, что в результате Зеленский в глазах Трампа из возможного потенциального партнёра превратился в недоговороспособного и не совсем адекватного политика.

Сама же Украина, продолжил Данилин, для Трампа «чёрная дыра», это вовсе не актив, а пассив, хотя США вложили в эту страну достаточно много денег. Однако Трамп может при желании использовать украинскую тему (тему помощи Киеву и выделенных на это средств) в борьбе с конкурентами, обратив, таким образом, этот пассив во внутриполитический актив.