Отношения России и Белоруссии в последнее время оставляют желать лучшего. Однако белорусский президент вряд ли повернет на Запад: он слишком хорошо помнит, что случалось с теми, кто доверился заокеанским партнерам

Пятница, 7 февраля, может стать судьбоносным днем в обострившихся в последнее время отношениях между Россией и Белоруссией. Именно сегодня встречаются президент РФ Владимир Путин и президент РБ Александр Лукашенко.

«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — заявил Лукашенко 4 февраля во время визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда». «У России в союзниках Китай, Иран и Турция. Зачем ей Лукашенко?» – Ищенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ему с Путиным действительно есть о чем поговорить. Вполне вероятно, что будет обсуждаться вопрос о ценах на энергоносители из России. Белоруссия хочет получать российскую нефть, не платя премию компаниям за ее поставку в республику.

Ради решения нефтяной проблемы Лукашенко одно время пришлось обратить свой взор на Запад. О готовности продать белорусам энергоресурсы заявил посетивший с официальным визитом Минск госсекретарь США Майк Помпео. Лукашенко же после визита Помпео заявил, что Белоруссия налаживает отношения с США.

«Я не скажу (искренне отвечу), что американцы у нас уж такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — рассказал он на фабрике «Герой труда».

Тем не менее, ожидать резкого разворота Белоруссии к США не стоит. И тому есть веские причины.

«Последний диктатор Европы»

В 2017 году на экраны кинотеатров мира вышел фильм «Телохранитель киллера». В нем рассказывается о телохранителе Майкле Брайсе (его роль исполнил Райан Рейнольдс), который получил неожиданный заказ: защищать своего заклятого врага — киллера Дариуса Кинкейда (его сыграл Сэмюэл Л.Джексон). Киллер должен выступить в Международном уголовном суде в Гааге в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах, совершенных диктатором Владиславом Духовичем. Роль последнего исполнил лауреат премии BAFTA Гари Олдмен. Духовичу опасный свидетель не нужен, и он посылает группу убийц во главе с неким Иваном (его играет россиянин Юрий Колокольников), чтобы те убили Кинкейда.

Казалось бы, очередной проходной американский боевик. Если бы не политический скандал, с ним связанный. В России, Украине и Белоруссии зрители увидели несколько иную версию фильма, чем в других странах мира. Все дело в том, что в оригинале Духович — диктатор Белоруссии, преследуемый за геноцид под Полоцком и собственноручные расстрелы интеллигенции. А для проката в «трёх сестрах» его сделали диктатором Боснии.

Ради этого пришлось поработать не только при озвучке фильма. Ведь в фильме есть сцены акций протеста под судом с белорусскими флагами (что характерно, современными государственными, а не белорусскими оппозиционными бело-красно-белыми) и плакатами, надписи на которых гласят: «Справедливость для белорусских семей». В белорусском прокате красно-зеленые флаги переделали на желто-зеленые. Да и судили Духовича не за геноцид под Полоцком, а за геноцид в неназванной деревне. «Момент истины» и бесконечность глупости. Факты и фейки вокруг встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Мы не занимаемся дубляжом. Возможно, когда картину для стран СНГ дублировали на русский язык, компания MEGOGO Distribution заказала у производителей-американцев перемонтаж с другой интерпретацией <…> К нам приходит фильм в виде готового файла и в очень сжатые сроки, мы сразу передаем его в кинотеатры. Предварительно его мы не просматривали», — пояснил директор компании-прокатчика «Интерфильм-Дистрибьюшн» Сергей Козырев.

Как бы то ни было, вряд ли Лукашенко и его Комитет государственной безопасности (КГБ) не знали о такой идеологической диверсии.

В России и Белоруссии фильм вышел в прокат во второй декаде августа 2017 года. Спустя менее чем две недели посол Великобритании в Белоруссии Фиона Гибб выступила с видеообращением к белорусскому правительству.

«30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений, отмечаемый ООН. В международном законодательстве в области прав человека насильственное исчезновение — тайное похищение или заключение в тюрьму человека при участии государственной или политической организации или третьей стороны при прямой или косвенной поддержке государства <…> Зачастую, к большому сожалению, насильственное исчезновение означает убийство <…> К сожалению, Беларусь является одной из стран, где, по мнению ООН, были случаи насильственных исчезновений. В частности, речь идет об исчезновениях четырех политических активистов в 1999 и 2000 году: Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Виктора Гончара, Юрия Захарченко. Эти дела остаются нераскрытыми и по сей день», — заявила Гибб.

Она призвала правительство Белоруссии сотрудничать с Рабочей группой ООН в этом вопросе. Тем самым Гибб напомнила о довольно болезненной теме, на которую в 2000 году высказывался комитет ООН против пыток, в 2005-м — главы МИД стран-членов ЕС, в 2010 году — президент России Дмитрий Медведев, а в 2014 году — Госдепартамент США. Белорусская оппозиция и ряд западных спикеров обвиняют в этих исчезновениях Лукашенко и его соратников.

В общем, имидж президента Белоруссии на Западе довольно пугающий, несмотря на все визиты и заверения Помпео. Впрочем, цену американским обещаниям Лукашенко знает на примере своих знакомых.

Им жали руки, а после — убивали

В 2000 году Лукашенко посетил Ливию и впервые встретился с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В этом же году Ливия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Через восемь лет уже Каддафи прилетел в Белоруссию. После встречи президентов был подписан ряд важных для двухстороннего сотрудничества документов. За два месяца до этого у Каддафи была другая международная встреча, которую назвали эпохальной. Ливийский лидер встречался с госсекретарем США Кондолизой Райс.

Спустя три года — в 2011 году — в день, когда вышла очередная часть мемуаров Райс, Каддафи был убит. В его стране к тому времени бушевала война, в которой одной из сторон были силы НАТО. Симонов объяснил, чем опасно для Лукашенко сближение с США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Совершена агрессия, убито руководство страны, не только Муамар Каддафи. Притом, как убито? Ну, застрелили бы, в бою погиб бы человек. Так это же с помощью спецслужб (не думайте, что его, главу государства, пацаны задержали — как его охраняли, вы знаете), захват руководителя страны осуществили натовские спецподразделения. Над ним издевались, измывались, стреляли, раненого насиловали, выкручивали и ломали руки, а потом замучили. Хуже, чем фашисты в свое время», — прокомментировал эту смерть Лукашенко.

Те, кто жали Каддафи руки и уверяли его в дружеском расположении, в конечном итоге и погубили ливийского лидера.

В жизни Лукашенко была встреча и с лидером другого арабского государства. За год до смерти Каддафи — в 2010 году — Лукашенко встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Последний, чтобы встретиться с белорусским коллегой, прибыл в Минск. За год до этого Асад встречался с председателем комитета Сената США по международным отношениям Джоном Керри. Одна из встреч была неформальной — президент и сенатор вместе со своими женами ужинали в ресторане в Дамаске.

«Администрация президента Барака Обамы считает Сирию ключевым игроком в усилиях Вашингтона по восстановлению забуксовавшего ближневосточного мирного процесса», — говорил тогда — в феврале 2009 года — Керри.

Он хвалил Асада и заявлял о возможном улучшении в отношениях двух государств. Спустя несколько лет тон Керри изменился. Он стал сравнивать Асада с Гитлером. «Это будет хорошей разрядкой». Абзалов назвал базовые позиции на переговорах Путина и Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Асад теперь в одном ряду с Адольфом Гитлером и Саддамом Хуссейном, которые использовали это (химическое. — Ред.) оружие во время войны», — заявил в 2013 году уже госсекретарь Керри.

В другой речи он заявил, намекая на ситуацию 1938 года, что США достигли «мюнхенского момента» и они должны решать: действовать ли Асаду безнаказанно дальше или начать военную операцию.

В общем, судьба как минимум одного мертвого и одного живого знакомых Лукашенко глав государств может многое рассказать о ценности красивых слов американцев в частности и Запада в целом и о том, какая судьба ждет тех, кто бросается к ним в политические объятия.