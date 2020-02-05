Еще одному российскому артисту - певцу Александру Серову - могут запретить въезд на Украину. Причина - визит в Крым. Певцов и актеров, оказавшихся в подобной ситуации, с избытком. И не всегда их не рады видеть на Украине именно из-за посещения «запретного полуострова»

Служба безопасности Украины с подачи 40 народных депутатов передала Госпогранслужбе информацию о том, что российский певец Александр Серов посетил Крым, не пересекая украинскую границу. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

«СБУ отреагировала на коллективное письмо 40 депутатов из «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и «За будущее». Сюткину запрещен въезд в Украину. По другому московскому гастролеру, Серову, решение должна принять Государственная пограничная служба. Пусть у себя дома пением зарабатывают», — заявил Арьев.

В обнародованном ответе СБУ говорится, что по факту посещения Серовым Крыма проинформирована Государственная пограничная служба Украины.

Серов — далеко не первый артист, который не может или не желает посетить Украину. И есть разные причины. «Странно, что вас пускают»: гастролирующая в России Лобода вернулась в Киев © lobodaofficial / instagram

Крым как принципиальный вопрос

По состоянию на сегодняшний день въезд на Украину запрещен более чем 37 тысячам человек. И большинство из них — около 10 тысяч — россияне. Одной из частых причин запрета на посещение Украины является посещение Крыма не через границу с Украиной и без разрешения украинской стороны.

Так, в августе 2019 года стало известно о запрете российскому популярному певцу Егору Криду посещать Украину.

«В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. р. — Ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на пять лет», — сообщили изданию «112» в ответе из Службы безопасности Украины.

Как отмечало издание, обычно за посещение Крыма запрещают въезд на Украину сроком на три года. Однако Крида сразу наказали на пять лет. Возможно, из-за того, что за месяц до того, как «112» рассказало о запрете Криду на посещение Украины, певец в очередной раз посетил полуостров.

Однако часто запрет на посещение Украины связан не только с визитами, но и со словами о Крыме. Так, тому же певцу Валерию Сюткину запретили въезд в страну из-за его высказываний по поводу присоединения полуострова к России. Собственно, по поводу Сюткина и Серова было совместное обращение нардепов в СБУ. Основным аргументом в пользу того, что автор и исполнитель «Стильного оранжевого галстука» не может посещать Украину, по мнению нардепов, является его интервью российскому оппозиционному каналу «Дождь». В нем он назвал присоединение Крыма «блестящей операцией Путина по восстановлению исторической справедливости». Кстати, сам Сюткин из-за срыва запланированного концерта не сильно огорчился, заявив, что концерт назначила украинская компания и он к нему отношения не имеет. Киркорова, Баскова, Лорак и Лободу хотят лишить украинских званий © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — отреагировал Сюткин на запрет в комментарии RT.

В общем, что и говорить, утрата Крыма — болезненная тема для Украины. И тут это государство не одиноко. Так, вряд ли кто-то беспроблемно посетит Азербайджан, если ранее посетит Нагорный Карабах. Тут можно вспомнить пример гражданина Украины, России и Израиля Александра Лапшина, который за третье посещение Нагорного Карабаха был объявлен Азербайджаном в международный розыск, задержан и выдан Белоруссией и был приговорен к трем годам тюрьмы. Позже его помиловал президент Азербайджана Ильхам Алиев и Лапшина выдали Израилю. Можно вспомнить и другое кавказское государство — Грузию, с ее посещением могут возникнуть проблемы у того, кто ранее заезжал в Абхазию не со стороны грузинской границы.

Но есть случаи, когда запреты связаны не только с пересечением «неправильной» границы и неугодными высказываниями. Казалось бы, это косвенное преследование свободы слова при новом президенте Владимире Зеленском должно было прекратиться. Ведь от него страдают коллеги Зеленского по цеху. Но этого не произошло — в том числе и из-за прошлого президента.

Очищение собственной репутации

В мае 2007 года Франция получила первого араба в правительстве. Точнее, арабку. А еще точнее — марокканку. Тогда французским министром юстиции стала Рашида Дати. Спустя полгода после того, как Дати получила свои полномочия — 19 ноября — перед судом предстал ее брат — 35-летний Омар Дати, которого обвинили в транспортировке нескольких граммов каннабиса. У другого брата министра Дати тоже были проблемы с законом. За три месяца до того, как она заняла пост — в феврале 2007 года — суд приговорил Джамаля Дати к шести месяцам тюрьмы за каннабис. Последующее получение сестрой высокого поста не только не спасло Джамаля, но словно ухудшило его судьбу. В ноябре 2007 года, незадолго до того, как его брат Рашид получил срок, в результате апелляции его вердикт ужесточили — до одного года тюрьмы. Некоторые связали это с должностью Рашиды Дати. Приговоры «проблемным» братьям министра свидетельствовали: «покрывать своих» она не будет. Заодно это успокоило тех французских ультраправых, которые пытались разыграть этническую карту, намекнув на то, что при министре-марокканке для выходцев из североафриканских государств во Франции настанет не жизнь, а малина. «К счастью, есть где работать»: Сюткин отреагировал на запрет посещать Украину © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Отчасти этим может объясняться и тот факт, что после возвращения «Сватов» на украинские экраны долгожданной оттепели для многих артистов, в том числе и лично знакомых с Зеленским, так и не произошло. Исключением может стать лишь исполнивший одну из главных ролей в сериале Федор Добронравов. Но в отношении него запрет сняли еще до того, как Зеленский стал президентом.

Отсутствие послабления может быть связано с тем, что Зеленский не хочет давать лишние козыри в руки противникам. В общем, с политической точки зрения возврат российских артистов на Украину Зеленскому невыгоден — его сразу же обвинят в попытке повлиять на спецслужбы и в кумовстве.

Впрочем, для сохранения запрета на визит российских артистов на Украину есть и еще одна причина — беспомощность украинской полиции.

Выгода для полиции

На видео 2012 года Серов, которому запрещен въезд на Украину, поет на «Донбасс-Арене» гимн украинской футбольной команды «Шахтер».

Вместе с ним на сцене поют украинские певицы, среди которых Таисия Повалий, Ани Лорак и Светлана Лобода. Вряд ли кто-нибудь мог тогда представить, что всего через несколько лет новости с заголовками «Лобода/Повалий/Лорак вернулась на Украину» будут собирать много просмотров в интернете.

В декабре 2019 года появилась новость «Странно, что вас пускают»: гастролирующая в России Лобода вернулась в Киев». Собственно, заголовок поясняет популярность таких новостей. Родившаяся в Киеве Лобода не может посетить город своего детства из-за того, что ей на родине ставят в вину концертную деятельность в России.

Однако обвинения — это одно, а вот регулярные срывы концертов — другое.

«Кстати, сегодня же третье сентября. А это значит, что сегодня должно было состояться феерическое выступление Светы Лободы в Одессе на стадионе «Черноморец». Но уже во второй раз концерт ее отменился, на этот раз — почти за месяц до запланированной даты. Помнится, когда ее впервые отсюда погнали, я писал, что это была последняя ее попытка выступить на Украине», — хвастался подозреваемый в убийстве человека радикал Сергей Стерненко в 2017 году.

Он и ему подобные уже не раз отмечались срывом концертом тех артистов из России и Украины, чьи взгляды, высказывания да и попросту гастрольная деятельность их не устраивали. «Боже, что с вашим лицом?»: неузнаваемая Лорак повергла фанатов в шок © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Подчас полиции нелегко обеспечивать безопасность на таких концертах. Тот же Стерненко и его соратники в Одессе срывали концерты неугодных им украинцев и россиян, не считаясь с тем, как к ним относятся остальные граждане Украины. Лишь в редких случаях — как с концертом Михаила Жванецкого в марте 2019 года в Одессе — удается дать отпор радикалам.

Очевидно, что с точки зрения полицейского начальства запрет на визиты российских звезд на Украину очень выгоден. И так не хватающей звезд с неба Нацполиции не приходится лишний раз отвлекаться на обеспечение безопасности на концертах и в очередной раз вступать в противостояние с радикалами.

Таким образом, все вышеприведенное свидетельствует: вряд ли в ближайшее время российские артисты снова появятся на Украине.