Собственно, для националистов день рождения Вождя (именно так они его называют) всегда был праздником, но для более широких кругов украинского общества он остаётся чуждым и по сей день. Ещё недавно само слово «бандера» (или, искажённое, «бендера») было ругательным. Даже сам новый директор Института национальной памяти Антон Дробович призвал не навязывать Бандеру и Шухевича в качестве героев, а разъяснять их роль в становлении государства (нелёгкая задача, учитывая, что они боролись против единственного на тот момент украинского государства — УССР).
Непопулярность Бандеры и бандеровщины очевидна уже потому, что, не смотря на усиление влияния националистов на украинскую власть на протяжении всего периода независимости и «войну с Россией», празднование дня рождения Бандеры было введено только в 2019 году — накануне президентских выборов, в ходе которых Пётр Порошенко намеревался опереться на националистический электорат.
Пропагандистская машина, правда, продолжает работать. Вот, например, сайт агентства УНИАН (связываемого с Игорем Коломойским и, таким образом, не чужого для действующего президента Зеленского) пишет о Бандере так: «патриоты считают Бандеру борцом за независимость Украины и противником любых иностранных оккупантов, в то время как российская пропаганда пытается представить Бандеру как коллаборанта и соратника нацистов. Российское телевидение уже много лет пугает зрителей «бандеровцами», превратив его в политический мэм. (…) Впрочем, трудно отрицать, что после начала российской агрессии против Украины Бандера превратился для значительной части украинцев в символ национального сопротивления».
По данным исследования группы «Рейтинг», проведённого в ноябре 2018 года, к Бандере в той или иной степени положительно относились 36% опрошенных, что, конечно, можно считать «значительной частью». При этом он уступал Богдану Хмельницкому, Леониду Брежневу и Петру I. К Ленину, по данным этого исследования, положительно относилась четверть опрошенных. Впрочем, пропаганда, повторимся, продолжает работать — в ноябре 2016 года к Бандере положительно относилось всего 26% (с другой стороны, тут может иметь место чисто социологическое искажение — опрос 2018 года был посвящён Голодомору, что, безусловно, настраивало опрошенных на определённый лад и отсекало часть респондентов, не воспринимающих навязываемую государством идеологию).
Нет ничего удивительного в том, что прошлогоднее факельное шествие в Киеве собрало всего 1,5-2 тысячи активистов националистических организаций, в значительной части мобилизованных по всей Украине. Впрочем, малочисленность акций не должна никого обманывать — мобилизационные возможности националистов выше раз в пять, просто 1 января — уж очень неудобный день. Даже у националистов в этот день случаются похмелье и расстройство желудка.
Впрочем, тогда был и другой момент — националисты шли на акцию двумя отдельными колоннами. Противоречия между руководством «Свободы» и «Национального корпуса»* сыграли в минус массовости.
В этом году, как предполагается, будут действовать факторы, которые могут и увеличить количество участников.
Во-первых, о намерении участвовать в факельном шествии, которое начнётся в 18:00 по киевскому времени в парке им. Тараса Шевченко, заявили все основные националистические организации: «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», «Сокол», «Тризуб», Конгресс украинских националистов и С-14*.
Во-вторых, в нынешней политической ситуации к сугубо исторической повестке дня присоединяется политический фактор — националисты продолжают протестовать против каких-либо попыток власти прекратить войну на Донбассе и примириться с Россией.
Только в октябре в Киеве проходили массовые акции против «формулы Штайнмайера», собиравшие гораздо больше людей, чем новогодне-бандеровские. Правда, тогда за «штайнмайер-майданом» маячила фигура Петра Порошенко, сейчас же на сайте «Европейской солидарности» нет никаких новостей, связанных с Бандерой и красивой датой 1 января. Впрочем, что произойдет в реальности, мы узнаем уже всего через пару часов.
* Экстремистскик организация, запрещённая в РФ.