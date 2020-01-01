Лидеру Организации украинских националистов* Степану Бандере 1 января исполняется 111 лет. Для националистов это повод продемонстрировать свою силу, тем более, что, начиная с прошлого года, этот день отмечается на государственном уровне. Хотя для большинства православных это день отдохновения после новогоднего стола

Собственно, для националистов день рождения Вождя (именно так они его называют) всегда был праздником, но для более широких кругов украинского общества он остаётся чуждым и по сей день. Ещё недавно само слово «бандера» (или, искажённое, «бендера») было ругательным. Даже сам новый директор Института национальной памяти Антон Дробович призвал не навязывать Бандеру и Шухевича в качестве героев, а разъяснять их роль в становлении государства (нелёгкая задача, учитывая, что они боролись против единственного на тот момент украинского государства — УССР).

Непопулярность Бандеры и бандеровщины очевидна уже потому, что, не смотря на усиление влияния националистов на украинскую власть на протяжении всего периода независимости и «войну с Россией», празднование дня рождения Бандеры было введено только в 2019 году — накануне президентских выборов, в ходе которых Пётр Порошенко намеревался опереться на националистический электорат.

Пропагандистская машина, правда, продолжает работать. Вот, например, сайт агентства УНИАН (связываемого с Игорем Коломойским и, таким образом, не чужого для действующего президента Зеленского) пишет о Бандере так: «патриоты считают Бандеру борцом за независимость Украины и противником любых иностранных оккупантов, в то время как российская пропаганда пытается представить Бандеру как коллаборанта и соратника нацистов. Российское телевидение уже много лет пугает зрителей «бандеровцами», превратив его в политический мэм. (…) Впрочем, трудно отрицать, что после начала российской агрессии против Украины Бандера превратился для значительной части украинцев в символ национального сопротивления».

По данным исследования группы «Рейтинг», проведённого в ноябре 2018 года, к Бандере в той или иной степени положительно относились 36% опрошенных, что, конечно, можно считать «значительной частью». При этом он уступал Богдану Хмельницкому, Леониду Брежневу и Петру I. К Ленину, по данным этого исследования, положительно относилась четверть опрошенных. Впрочем, пропаганда, повторимся, продолжает работать — в ноябре 2016 года к Бандере положительно относилось всего 26% (с другой стороны, тут может иметь место чисто социологическое искажение — опрос 2018 года был посвящён Голодомору, что, безусловно, настраивало опрошенных на определённый лад и отсекало часть респондентов, не воспринимающих навязываемую государством идеологию).

Нет ничего удивительного в том, что прошлогоднее факельное шествие в Киеве собрало всего 1,5-2 тысячи активистов националистических организаций, в значительной части мобилизованных по всей Украине. Впрочем, малочисленность акций не должна никого обманывать — мобилизационные возможности националистов выше раз в пять, просто 1 января — уж очень неудобный день. Даже у националистов в этот день случаются похмелье и расстройство желудка.

Впрочем, тогда был и другой момент — националисты шли на акцию двумя отдельными колоннами. Противоречия между руководством «Свободы» и «Национального корпуса»* сыграли в минус массовости.

В этом году, как предполагается, будут действовать факторы, которые могут и увеличить количество участников.

Во-первых, о намерении участвовать в факельном шествии, которое начнётся в 18:00 по киевскому времени в парке им. Тараса Шевченко, заявили все основные националистические организации: «Свобода», «Правый сектор», «Национальный корпус», «Сокол», «Тризуб», Конгресс украинских националистов и С-14*.

Во-вторых, в нынешней политической ситуации к сугубо исторической повестке дня присоединяется политический фактор — националисты продолжают протестовать против каких-либо попыток власти прекратить войну на Донбассе и примириться с Россией.

Только в октябре в Киеве проходили массовые акции против «формулы Штайнмайера», собиравшие гораздо больше людей, чем новогодне-бандеровские. Правда, тогда за «штайнмайер-майданом» маячила фигура Петра Порошенко, сейчас же на сайте «Европейской солидарности» нет никаких новостей, связанных с Бандерой и красивой датой 1 января. Впрочем, что произойдет в реальности, мы узнаем уже всего через пару часов.

* Экстремистскик организация, запрещённая в РФ.