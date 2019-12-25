«Следующего президента украинцы будут выбирать в смартфоне», - пообещал президенту Зеленскому министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сообщается, что 16 декабря сайт госуслуг работает в тестовом режиме. На самом деле нет: МЦТ лишь показало проморолик. Доступ к приложению якобы открыт, но это не точно. Сайт team.diia.gov.ua закрыт

Разрыв между пиаром и делами — бренд команды Зе. Проекту «Слуга народа» приходит конец.

Звонок первый: разгром

Весенне-летний блицкриг позволил свергнуть Порошенко, загнать в схроны "партию войны", дал громадный запас доверия Зеленскому и его партии «Слуга народа». Если бы победители воспользовались плодами триумфа, уже в сентябре мы бы увидели совсем другую Украину. Но команда Зе вдруг остановилась.

Вместо решительных действий и энергичной диктатуры началась окопная война. Безрассудная храбрость сменилась трусливой осторожностью, победители вдруг устрашились собственного успеха, местные выборы отложили. Было решено протестировать отношение территориальных общин на выборах 22 декабря в отреформированных регионах, именуемых объединенными территориальными громадами. Это первое голосование такого рода в 86 ОТГ 23 регионов Украины. 119 ТИК, 420 000 избирателей в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской объединенной общине. МВД несло круглосуточную охрану участков от карусельщиков и вбросов. Такие действия подчиненных Арсена Авакова весной-летом обеспечили триумфальную победу Зеленского и «Слуги народа». С тех пор прошло чуть больше полугода, но 22 декабря партия власти потерпела даже не поражение — это был разгром. Полное фиаско.

Тревожные признаки замечали в ходе избирательной кампании. Главный — полный бардак в структурах «слуг» и абсолютная некомпетентность. Самый яркий пример: представители территориальных комиссий от СН были вызваны в Киев на конференцию-инструктаж. Потратив время, оторвавшись от работы в регионах, приехав — поцеловали замок. По указанному адресу офис был закрыт, а охранник сообщил, что нет кворума (sic) и все могут расходиться. Потом был день голосования. Вот что писали инсайдеры о работе «слуг» в Донбассе: «Штаб вообще ничего не делал. К главе ОТГ пришли и сказали: от СН пойдешь? Она и пошла. И 14 действующим депутатам сказали: от СН пойдете? Пошли четверо, правда самовыдвиженцам проиграли». И так везде. В Капустино 26 за «слугу», 131 за самовыдвиженца; Ташкент: 7 за «слугу», 467 за самовыдвиженца; Коларово: 32 за «слугу», 224 за самовыдвиженца; Мешково-Погорелово: 19 за «слугу», 757 за самовыдвиженца. Сливино: 35 за «слугу», 330 за самовыдвиженца; Надбугское: 23 за «слугу», 293 за самовыдвиженца; Весняное:145 за «слугу», 473 за самовыдвиженца.

Звонок второй: коллапс

«Люди не идиоты. Они видят, что если в депутаты по договорняку набирают чертей и порохоботов, в правительство назначают порохоботов и соросят — кина не будет», — резюмировал наблюдения телеграм-канал, близкий к фракции «слуг». Инсайдеры констатировали, что вопреки явному провалу руководство СН стало выдавать его за «перемогу», продавая цифру 56%, как результат среди партий. Явное очковтирательство немедленно разоблачили, уточнив, что самовыдвиженцы (другие партии и местные политики) взяли 67%. А «слуги» — всего 33%. В Закарпатье из 9 ОТГ «слуги» выиграли лишь в двух, где «попросили» глав сельсоветов, как в Донбассе. На Житомирщине, в Старосилецке «слугам» досталось 3 места, другим — 18. Всего за два дня до выборов распиаренный СН соцопрос группы «Рейтинг» показывал рост популярности партии. Ок, как говорится: проиграна битва, но не война. Президентская партия, монобольшинство Рады (уже нет) должна показать умение признавать поражения, извлекать из них уроки, где главный — бардак в партии из-за многочисленных случайных попутчиков, пришедших «царствовать и всем владети». Разрыв между киевской ячейкой и всеми остальными очевиден. «Слуги» — городские «креаклы», брезгующие селом. Они презирают украинскую глубинку и боятся ее, живут в Киеве, отдыхают за рубежом. И грабят. Думают, что бренд Зеленского имеет запас прочности и может обеспечить победу, как на выборах в парламент. Но мэры Харькова и Одессы, Кернес и Труханов, провели замеры и показали, что доверие к президенту все еще высокое, но «Слуга народа» в штопоре.

Через 10 месяцев при такой динамике «Слуга народа» провалит местные выборы. Грядущая катастрофа всем очевидна. «Слуги» в регионах стали не «обкомами КПСС», но сельскими аниматорами, которых поглотят местные партии. Читай — плутократы и бандиты. Хозяева глубинки держат нос по ветру, поэтому все видят и идут самовыдвиженцами, а не с партией президента. Пошла молва, что «слуги» — это партия неудачников, ее сторонятся. Как результат — возвращаются времена Кравчука и сильных регионов, которые плевать хотели на Киев, погрязший в грабеже, где бандиты с рынков открывали двери в Администрацию президента и Кабмин ногами.

Запомним: на Украине четкая тенденция превращения центральной власти в ничто, Зеленского в Ющенко, а областей — в феодальные княжества. Местные выборы будут проиграны, потому что от регионов «слуги» далеки, с этим электоратом они не работают вообще. Где не умеют — покупают за деньги тех, кому менять флаг обычное дело. Эта партия не должна существовать, но еще жива благодаря имиджу Зе. Так же было и с командой Януковича, выигравшей благодаря его образу, но набравшей в Партию регионов отъявленных приспособленцев и негодяев. Но так было и с БПП, особенно с НФ Яценюка и УДАРом Кличко. Стала ничем партия «Голос» с бездельником и рвачом Вакарчуком во главе. Зе это видит, он недоволен выборами в ОТГ, знает, что его пытаются надувать фальшивыми отчетами. Но никаких надежд не дает Зеленскому и роспуск Рады: к моменту, когда он станет возможным, фракция СН корабельными крысами разбежится к тем, кто будет побеждать. Зеленский останется один — это путь к отставке.

Звонок третий: катастрофа

Для здравомыслящих наблюдателей поражение СН было очевидно. Но для Офиса президента Украины оно стало сюрпризом: такого резкого обвала никто не ждал, хотя все признаки были налицо. Для тех «слуг», кто следит за розой ветров это сигнал. Но не для мобилизации и чисток, а для крысиного бегства. В тренд вошла критика власти, она будет нарастать. У Зе остается два предохранительных клапана: прогнать Гончарука с его «диджитализаторами» весной и распустить Раду осенью. После чего будет второе издание партии власти, а Арахамия и ему подобные свадебные фотографы станут частью истории.

Неудачники это знают, но они все еще депутаты. С этого момента начинается их дрейф в сторону олигархов, скупающих голоса. Диктатура олигархов ведет к тотальному разочарованию общества, апатии и нигилизму. Силовики переходят под прямой контроль олигархов и их бизнес-групп. Это полностью дискредитирует МВД и СБУ. Казалось бы, куда дальше, если сегодня на глазах Нацгвардии и полиции титушки избивают журналистов прямо в здании суда по делу об убийстве Шеремета? На таком грозном фоне буквально «в руку» прогремела жуткая новость о расстреле в Закарпатье четырех сотрудников СБУ, которые приехали разбираться с контрабандистами. Информация о них была «слита» закарпатским бандитам из Киева, сотрудников захватили, пытали и расстреляли. Две недели эта новость носилась в сетях.

Во вторник пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская назвала эти слухи «бредом», но не прояснила, откуда дым. По имеющейся у издания Украина.ру информации из источников, близких к ГУ БКОП СБУ (отдел «К»), на самом деле все ещё хуже. Командированные из Киева в Закарпатье эсбэушники и правда были. Но не четверо, а двое. Они живы, просто два дня пили водку неизвестно где, неизвестно с кем, отключив телефоны. Потом их все же нашли и с позором отправили в Киев, где им даже не объявили выговор. А может, и наградили, ведь совершенно непонятно, кто и зачем их отправил и не была ли пьянка тем самым непременным условием задания. Не с бандитами ли пьянствовали сотрудники СБУ?

На выборах в закарпатских ОТГ, в местечке Холмок «Слуга народа» выдвинула Мирослава Лешанича. Его отец — легендарный контрабандист, прорывший тоннель под границей. Сам кандидат построил в охранной зоне доходный дом, из-за чего Словакия отказывается согласовывать разрешение на работу аэропорта. Выдвижение обошлось папе «слуги» в 40 000 долларов. Во вторник Зеленский отправил в отставку губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко. Ходят слухи, что это месть за результат «слуг» на выборах. Если это правда, то Офис президента прибег к самому неадекватному по рискам и угрозам сценарию. Он не учитывает объективного положения вещей, что свидетельствует: высшая власть потеряла связь с реальностью. И общество видит это.

Дальше некуда

Зеленский и его команда уверенно, последовательно ничего не делают из того, что обещали и имитируют бурную деятельность под прикрытием симулякра «перемог» на внешнеполитическом фронте. За выполнение обещаний выдается обмен пленными и переговоры в "нормандском формате". Все это имитация, симулякр, который никак не влияет на экономику и законность. Страна в полной мере погрузилась в начало 90-х годов, с всевластием феодальных князьков и корольков в регионах, которые Киев просто не учитывают. Но региональные элиты, в отличие от столичных, уроки извлекли. Они не повторят прошлых ошибок, когда, дождавшись укрепления центральной власти, дождались и киевских наместников с их правилами. На этот раз Киеву не дадут такой шанс. Регионы, пользуясь бездарным законом «о децентрализации», выстраивают собственные вертикали власти и покупают с потрохами местный электорат. Последние, как писал классик, вынуждены спасаться от столичного дракона, поддержав своего собственного. Лучше один тиран рядом, чем несколько тысяч тиранов далеко в Киеве, по улицам которого бродят вооруженные и опасные «ветераны АТО», где вечный Майдан, умножающий на ноль все, что каждая семья шатко-валко, но зарабатывает. Распад становится вопросом выживания.