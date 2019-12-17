Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации власти, не упомянув в нем о предоставлении особого статуса Донбассу. Документ опубликовали на сайте Верховной Рады в понедельник, 16 декабря

Согласно проекту закона №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», представлять государство в областях, округах и Киеве будут назначенные президентом с подачи правительства префекты. Занимать свою должность они будут на протяжении трех лет.

Префекты будут иметь право остановить любое решение местных советов, если оно, по их мнению, противоречит Конституции, и обратиться в суд. После этого президент будет иметь право остановить полномочия местного совета и обратиться в Конституционный суд, чтобы тот вынес вердикт.

Кроме того, законопроект предлагает ввести такие территориальные единицы, как общины, округа, области и так называемая Автономная Республика Крым, — из этого перечня исключаются районы. В документе указывается, что устанавливать, менять и ликвидировать границы между территориальными единицами можно только с учетом мнения местных жителей.

Законопроект также закрепляет на конституционном уровне право общин непосредственно осуществлять местное самоуправление путем выборов, референдумов и прочего.

Децентрализация с последующим распадом. А-ля Зеленский закончится а-ля Порошенко © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Все эти изменения Зеленский предлагает ввести без предоставления особого статуса республикам Донбасса.

Украинские журналисты уже назвали документ скандальным, а в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заговорили о диктатуре. Что на самом деле законопроект принесёт стране, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Уже большой плюс»

В данной ситуации не важно, упоминается или не упоминается особый статус Донбасса, считает руководитель Фонда «Украинская политика Кость Бондаренко. По его словам, сейчас необходимо принять закон, который бы не запрещал подобный статус: «то, что он не упомянут, это, скажем так, один момент».

«Я думаю, что, если бы он внёс законопроект, в котором бы особый статус упоминался, сейчас бы был шквал критики, эмоций. Он вынужден сейчас делать поправку на настроение улицы, которое не на его стороне. И в данной ситуации важно принять закон, который бы не запрещал особый статус», — заявил Бондаренко.

Он добавил, что, «естественно, связь с центром должна быть».

«Многие считают, что децентрализация — это обязательно передача максимального количества прав на места. Там должны быть люди, которые отвечают за всю эту организационную часть. Но то, что власть на местах передается в управление исполкому (а исполкомы — это структуры, которые формируются не из Киева и не по вертикали) — это уже большой плюс и большой отход от излишней централизации, которая присутствовала на протяжении последних десятилетий», — отметил эксперт.

«Правки о централизации»

«Пустая» децентрализация. Новая попытка украинских властей имитировать демократические реформы © CC0, Pixabay Владимир Корнилов.

«При этом, понятное дело, упускается, что в скобках на этом Минском соглашении отдельно указывается особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это, конечно, все украинские деятели опустили.

И когда они примут эти поправки, которые на самом деле являются поправками не о децентрализации, а еще большей централизации, усилении президентской вертикали, вот тогда они отчитаются Западу: смотрите, этот пункт Минских соглашений мы выполнили», — сообщил политолог.

Эксперт уверен, что многие западные, особенно американские, комментаторы сделают вид, что так и надо.

У Зеленского решили, что уже нет смысла тянуть, потому что конституционная процедура будет точно длительная: сейчас нужно направить в Конституционный суд этот законопроект, потом согласовать в первом чтении, а на следующей сессии во втором чтении. То есть этот процесс займет около полугода, не меньше, прогнозирует глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Решили, что тянуть уже больше некогда, заканчивается третья сессия Верховной Рады, и решили приступить к делу практически сразу после саммита в Париже.

Раньше обсуждали, еще в начале осени, чтобы как можно скорее проголосовать за этот законопроект, чтобы провести досрочные местные выборы. Но сейчас от них уже отказались, потому что ну никак не успевают. Сейчас важно запустить сам процесс конституционных изменений», — сообщил политолог.

Зеленский опирается на французский опыт

Вопреки всем своим предвыборным обещаниям Зеленский делает все именно для усиления президентской вертикали власти, подчёркивает Владимир Корнилов. Этим грешили все предшественники Зеленского: когда выпадала возможность, они пытались укрепить президентскую власть — правдами, неправдами, законами, постановлениями, указами, как Виктор Ющенко.

«Зеленский думает, что можно, воспользовавшись монобольшинством в Верховной Раде, протолкнуть и эти поправки в Конституцию. Но, думаю, у него с этим возникнут проблемы», — пояснил политолог.

Гольдарб: «В законе Зеленского о децентрализации как таковой речь не ведётся» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«И у Порошенко, и у Зеленского (в законопроектах о децентрализации. — Ред.) была такая норма: если орган местного самоуправления примет неконституционное или антиконституционное решение, выходит за сферу своих полномочий, то представитель президента, префект, он может приостановить решение этого местного органа, если подтвердится неконституционность этого решения. Тогда этот орган власти может быть распущен.

Это реакция на трагический опыт 2014 года, и я считаю, что это абсолютно оправданная позиция. Здесь используется международный опыт, в частности французский. Префекты, насколько я понимаю, будет иметь такие же полномочия, как префекты во Франции», — сообщил Фесенко.

В целом, добавил он, сейчас на Украине наблюдается тенденция к возвращению к президентско-парламентской модели, и в этом законопроекте она тоже прослеживается.

Без Донбасса, но с потенциальным «Минском»

Законопроект Зеленского о децентрализации открывает путь для того, чтобы Минские соглашения были воплощены в жизнь, считает Кость Бондаренко. По его словам, ранее было противодействие, что в Конституции перечислены все территориальные единицы, указан унитарный статус государства и, соответственно, нет никакого упоминания в Конституции о каких-то особых территориальных единицах на Донбассе.

«В данной ситуации, если области не будут перечислены в Конституции, это позволяет просто проводить территориально административное реформирование по принципу «Лего»: как сложит, так и будет», — говорит эксперт.

Бондаренко уверен, что это «абсолютно адекватный законопроект»: «я бы не стал его критиковать, потому что он на самом деле решает те задачи, которые стоят сегодня перед Украиной».

Если перечитать соответствующий пункт Минских соглашений, там не сказано прямо о закреплении особого статуса ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей), отмечает Владимир Фесенко.

Лизан: Закон о децентрализации — это шаг к тотальной перезагрузке местной власти © Facebook, Иван Лизан

И как это часто бывает, каждая из сторон трактует это по-своему. Москва трактует, что нужно закрепить и особый статус в Конституции, хотя прямо об этом не говорится, Киев считает, что достаточно закона. Порошенко допустил ошибку, он согласился на необходимость закрепления особого статуса в Конституции, и это закончилось трагически.

Как тогда, так и сейчас совершенно очевидно, и Зеленский об этом сказал в Париже — 300 голосов за такую норму не будет. Можно думать всё что угодно, но эта норма невыполнима — провести ее через парламент и закрепить в Конституции невозможно. За это не будет голосовать даже значительная часть депутатов от «Слуги народа». И Зеленский тоже это понимает», — поясняет эксперт.

В свою очередь Владимир Корнилов считает, что позиция России и Донбасса будет чёткой: «ее надо будет зафиксировать, что называется, на берегу, то есть до того, как начали голосовать за первые чтения и за все остальные».

«Россия и ДНР/ЛНР не признают эти изменения как выполнение части «Минска», которые требуют особого статуса для Донбасса. Мало того, когда Зеленский и команда решает, что всё-таки надо выполнять Минские, то надо будет еще раз подчеркнуть, что принятие этого закона без согласования его с республиками Донбасса также невозможно. Это надо говорить на всех международных площадках», — заявил политолог.