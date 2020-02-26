На мировом газовом рынке среди покупателей доминирует умеренный оптимизм, вызванный низкими ценами. Поставщики ведут поиск новых рынков для излишков газа, и это заставляет цену на газ еще больше снижаться, в том числе и в Европе

В газовом торговом узле TTF в Нидерландах, самом важном в Европе, были зафиксированы сезонные цены, которых не было уже лет пятнадцать. В годовом выражении снижение цены составит 30%. Стоимость топлива начала падать еще в ноябре минувшего года. В январе и феврале падение продолжилось, указывает германская газета Die Welt.

Первыми упали котировки на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, а именно ниже трех долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Это наполовину ниже, чем в тот же период 2019 года. Причина в том, что Китай, самый большой импортер СПГ в мире, нуждается сейчас в меньшем количестве газа.

Две недели назад как минимум пять танкеров с СПГ, направлявшихся в Китай, изменили маршрут. Об этом сообщила британская консалтинговая фирма Poten & Partners. Как заявил министр энергетики Катара, самого большого в мире экспортера СПГ, газовые концерны сейчас «интенсивно» занимаются тем, что перенаправляют предназначенные для Китая газовозы другим потребителям.

Как говорит Ханнес Лоакер, эксперт по нефти и газу Райффайзенбанка, в настоящий момент угрожающее распространение коронавируса является лишь одним из факторов резкого удешевления газа. Более важной причиной, по его мнению, является то, что с увеличением объемов СПГ замкнутые локальные рынки, на которых до сих пор царил трубопроводный газ, находятся сейчас под сильным давлением глобализации.

Кроме того, с 2018 года, помимо других экспортеров СПГ, США все энергичнее проникают на региональные рынки. Статистические данные весьма красноречивы: поставки СПГ в Европу увеличились с 51 млн тонн в 2018 году до 76 млн тонн в 2019 году. «В течение года «Газпром» упрочит позиции и начнет диктовать свои правила» — Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Это больно ударило по интересам Газпрома, главного поставщика газа в Европу и крупнейшего в мире концерна в этой отрасли. На российский гигант приходится 40% импорта газа в ЕС. Для Газпрома бизнес в Европе имеет решающее значение: на российском внутреннем рынке, где цены на газ регулирует государство, он зарабатывает немного.

Еще два месяца назад Газпром экспортировал голубое топливо только в Европу и Турцию. Но после открытия еще одного газопровода, «Сила Сибири», он получил доступ на огромный рынок КНР. Но пока неясно, насколько прибыльным окажется бизнес с Китаем.

США хотят отхватить как можно больший кусок от европейского пирога. Для этого им нельзя допустить, чтобы российский концерн расширил свое присутствие на европейском рынке. Но как раз к этому и стремится Газпром, прокладывая в водах Балтики новый газопровод «Северный поток — 2».

Трубопровод в Германию, в который концерн уже вложил почти шесть миллиардов евро и который должен увеличить мощность газопровода «Северный поток» на 55 млрд. кубических метров, готов на 94 %.

США удалось торпедировать его ввод в эксплуатацию в начале 2020 года, заставив швейцарскую фирму Allseas Group, специализирующуюся на прокладке подводных газопроводов, прекратить строительство. Способное достроить «Северный поток - 2» судно изменило маршрут © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В этой ситуации русские не намерены отступать и уже отправили на Балтику корабль-трубоукладчик «Академик Черский», находившийся на Тихом океане. Предполагается, что судно прибудет к месту назначения в начале второй половины текущего года.

На недавней конференции по безопасности в Мюнхене министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что в одиночку русские не справятся. Он также добавил, что Вашингтон и дальше будут оказывать сопротивление проекту.

Ему ответил Райнер Зеле, глава австрийского концерна OMV, одного из инвесторов газопровода, и президент Германо-российского внешнеторговой палаты. В интервью информационному агентству Bloomberg высказал мнение, что «русские найдут решение».

Ситуацию на рынке газа усугубляют и другие проблемы. Во-первых, на спросе негативно отражается общее замедление роста экономики Китая, вызванное торговой войной с США.

Во-вторых, европейские энергетические концерны в ожидании углубления российско-украинского газового перед зимой энергично заполняли подземные хранилища и закупили у Газпрома рекордное количество топлива. Но конфликт в конце года мирно разрешился, и цены пошли вниз. «Препятствий нет»: Миллер заявил, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В-третьих, зима на континенте от Европы до Китая выдалась намного теплее обычной, и газа понадобилось значительно меньше. В результате сейчас хранилища заполнены на 70%, тогда как в прошлые зимы к середине февраля они были наполовину пусты.

Это — негативные явления для Газпрома, главного налогоплательщика России. И это несмотря на то, что в 2019 году в Европу было продано рекордное количество газа в объеме 200,8 млрд. кубических метров.

Однако на собрании инвесторов в Нью-Йорке несколько дней назад Газпром дал понять, что прибыль за весь 2019 года упала на 8,1% до уровня 21,4 млрд долларов, а операционная прибыль до уплаты налогов и прочих платежей (показатель EBITDA — прим. редакции) сократилась до уровня 30 млрд. долларов.

Начавшийся 2020 год может стать реально проблемным, если излишки газа на рынке сохранятся и цены останутся на низком уровне. И в этом по иронии судьбы в определенной степени мере виноват сам Газпром. Дело в том, что концерн начал применять на рынке еще один инструмент: помимо газа, реализуемого по долгосрочным договорам европейским клиентам, он начал активно продавать с серьезными скидками рекордные объемы газа на ежедневных аукционах через свою новую электронную торговую платформу.

Эксперты объясняют это так: Газпром хочет сохранить оборот и путем ценового давления по возможности вытеснить с рынка американских продавцов СПГ, себестоимость газа у которых выше.

Летом цена на газ в Европе может опуститься еще ниже, предсказывает Оксфордский институт энергетических исследований. Сам Газпром надеется, что с 2021 года дела вновь пойдут в гору, отмечает издание. Тариф на транзит установит независимый регулятор – «Газпром» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Но американцы не унимаются. «Мы исходим из того, что многие страны продолжат покупать природный газ у России… (однако) там нет никакой конкуренции», заявил Фрэнк Фэннон, заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам в интервью американской телекомпании CNBC.

Европа может покупать природный газ, где хочет, однако должно быть больше конкуренции среди поставщиков, сказал высокопоставленный чиновник США. Он также отметил, что Россия «опасается» увеличения экспорта энергоносителей из США.

«Это прекрасно, это здорово — до тех пор, пока ситуация основывается на конкурентной модели…Есть ли там, вообще, рынок? Нельзя иметь рынок там, где имеется только один поставщик — это не рынок, и там нет конкуренции».

Интересы США, Евросоюза и России переплетаются в сложный треугольник, когда речь заходит о природном газе. Москва и ЕС поддерживают тесные отношения в этой сфере, а Соединенные Штаты пытаются получить больший доступ на рынок Евросоюза для своего СПГ, который министерство энергетики США называет «газом свободы».

Будучи энергетическим гигантом и близким соседом Европы, Россия, естественно, уже в течение многих лет является крупнейшим поставщиком природного газа на континент. Она упрочила позиции за счет реализации проектов по строительству трубопроводов с целью увеличения экспорта энергоносителей.

«Северный поток — 2», один из этих проектов, оказался настолько угрожающим для интересов Соединенных Штатов, что администрация Трампа объявила в декабре прошлого года о введении санкций против любой фирмы, участвующей в проекте.

По мнению России, санкции США носят протекционистский характер и прежде всего направлены на увеличение продаж собственного газа в Европе, которая представляет собой огромный потенциальный рынок для американских компаний. «Не выдерживают честной конкуренции»: МИД РФ прокомментировал санкции США по Rosneft Trading © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Представители Газпрома заявили в январе, что их компания, несмотря на санкции, достроит трубопровод самостоятельно. Как ожидается, он будет пущен в строй в начале 2021 года.

Соединенные Штаты считают, что этот трубопровод увеличит зависимость Европы от России в области энергетических поставок, однако Евросоюз и Россия осудили введенные санкции, а Брюссель подчеркнул, что он должен сам определять свою собственную энергетическую политику. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она «выступает против экстерриториальных санкций», введенных в отношении этого проекта.

По словам Фэннона, Россия боится конкуренции со стороны Соединенных Штатов на энергетическом фронте. Конкуренция, отметил он, в высшей степени выгодна европейским потребителям, поскольку цены на газ снизятся.

«Мы хотим продолжить поощрять страны к открытости в области диверсификации, к созданию инфраструктуры для транспортировки энергоресурсов по всей Европе, а когда это произойдет, даже если они предпочтут покупать газ у России, они будут находиться в лучшем положении, а их граждане будут платить меньше», считает американский чиновник.

«Германия и Западная Европа по-прежнему нуждаются в природном газе из России для удовлетворения внутреннего спроса и достижения своих целей в сфере климата и экологии. Предметом спора глав правительств США и Германии по-прежнему является развитие европейской газотранспортной инфраструктуры», — отмечает Марио Мерен, глава компании Wintershall Dea в материале, опубликованном на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV)

Эта организация создана в мае 2018 года путем слияния Восточного комитета (основанного в 1952 году) и Восточноевропейского объединения германской экономики (основанного в 1989 году). Она поддерживает контакты с ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 350 компаний-членов. Компания Wintershall Dea участвует в международном консорциуме по строительству и эксплуатации газопровода «Северный поток II» (10%).

Мерен отметил, что на протяжении 50 лет Россия была для Европы серьезным партнером. «На протяжении полувека Россия была для нас надежным поставщиком, как в хорошие, так и в плохие времена. Сегодня энергобезопасность Европы в целом и Германии в частности не может быть обеспечена без России, нравится нам это или нет. Но лично я убежден, что это должно нам нравиться», — подчеркнул он. Давление США на «Северный поток-2» будет расти, но Россия и Европа будут искать компромиссы — Козак © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Для обеспечения энергоснабжения Германии необходимы партнеры, в которых можно быть уверенным. В качестве примера Мерен привел Норвегию, сотрудничество с которой с политической точки зрения считается беспроблемным. «Но точно таким же является и партнерство с Россией, которое многим на Западе кажется проблематичным из-за похолодания в политических отношениях», — считает он.

Европе выгодно иметь возможность в случае необходимости закупать сжиженный газ в США или Катаре. Однако у Европы есть козырь: географическое расположение, которое позволяет получать газ от «крупных поставщиков» по газопроводам.

Глава Wintershall Dea пишет, что благодаря трубопроводному газу цены на этот энергоресурс в Европе находятся на низком уровне. Поэтому выигрывают не только потребители, но и поддерживается конкурентоспособность немецкой и европейской промышленности с Азией и США.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru