https://ukraina.ru/20260710/zelenskiy-poobeschal-razobratsya-so-buntom-protiv-ttsk-vo-lvove-1081315771.html

Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове

Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове - 10.07.2026 Украина.ру

Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове

Владимир Зеленский назвал серьёзным происшествием столкновение жителей Львова с сотрудниками военкомата, произошедшее из-за силовой мобилизации и пообещал, что МВД разберётся в ситуации. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2026-07-10T12:08

2026-07-10T12:08

2026-07-10T12:19

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Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК, который перерос в массовую стычку. Зеленский назвал произошедшее серьёзным инцидентом."История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства", — цитирует Зеленского издание "Страна.ua".Он также добавил, что Министерство обороны должно выполнить обещанное, имея в виду реформу ТЦК, анонсированную главой ведомства Михаилом Федоровым.Напомним, позавчера во Львове произошла масштабная стычка между местными жителями и сотрудниками военкомата, в которой участвовали более 200 человек. Причиной стала силовая мобилизация.В последнее время ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а жёсткие действия сотрудников военкоматов по задержанию мужчин вызывают скандалы и протесты. В соцсетях распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят людей в микроавтобусах, часто избивая их. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, львов, украина, киев, владимир зеленский, тцк, мвд, вооруженные силы украины