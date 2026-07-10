Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове - 10.07.2026 Украина.ру
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Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове
Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове - 10.07.2026 Украина.ру
Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове
Владимир Зеленский назвал серьёзным происшествием столкновение жителей Львова с сотрудниками военкомата, произошедшее из-за силовой мобилизации и пообещал, что МВД разберётся в ситуации. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2026-07-10T12:08
2026-07-10T12:19
новости
львов
украина
киев
владимир зеленский
тцк
мвд
вооруженные силы украины
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Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК, который перерос в массовую стычку. Зеленский назвал произошедшее серьёзным инцидентом."История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства", — цитирует Зеленского издание "Страна.ua".Он также добавил, что Министерство обороны должно выполнить обещанное, имея в виду реформу ТЦК, анонсированную главой ведомства Михаилом Федоровым.Напомним, позавчера во Львове произошла масштабная стычка между местными жителями и сотрудниками военкомата, в которой участвовали более 200 человек. Причиной стала силовая мобилизация.В последнее время ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а жёсткие действия сотрудников военкоматов по задержанию мужчин вызывают скандалы и протесты. В соцсетях распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят людей в микроавтобусах, часто избивая их. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, львов, украина, киев, владимир зеленский, тцк, мвд, вооруженные силы украины
Новости, Львов, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ТЦК, МВД, Вооруженные силы Украины

Зеленский пообещал разобраться с "бунтом" против ТЦК во Львове

12:08 10.07.2026 (обновлено: 12:19 10.07.2026)
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Владимир Зеленский назвал серьёзным происшествием столкновение жителей Львова с сотрудниками военкомата, произошедшее из-за силовой мобилизации и пообещал, что МВД разберётся в ситуации. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК, который перерос в массовую стычку. Зеленский назвал произошедшее серьёзным инцидентом.
"История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства", — цитирует Зеленского издание "Страна.ua".
Он также добавил, что Министерство обороны должно выполнить обещанное, имея в виду реформу ТЦК, анонсированную главой ведомства Михаилом Федоровым.
Напомним, позавчера во Львове произошла масштабная стычка между местными жителями и сотрудниками военкомата, в которой участвовали более 200 человек. Причиной стала силовая мобилизация.
В последнее время ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а жёсткие действия сотрудников военкоматов по задержанию мужчин вызывают скандалы и протесты. В соцсетях распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят людей в микроавтобусах, часто избивая их.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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