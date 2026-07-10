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WELT оценила сроки производства ракет Patriot на Украине

WELT оценила сроки производства ракет Patriot на Украине - 10.07.2026 Украина.ру

WELT оценила сроки производства ракет Patriot на Украине

Украине потребуется от года до двух лет, чтобы наладить производство ракет для американских зенитных комплексов Patriot даже после получения лицензии от США. Об этом пишет WELT со ссылкой на военных экспертов

2026-07-10T14:36

2026-07-10T14:36

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На саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить Украине самостоятельно выпускать ракеты для систем Patriot. Однако, как пишет WELT со ссылкой на военных экспертов, до реального запуска производства может пройти от одного до двух лет.По словам ракетного эксперта Маркуса Шиллера, первые готовые к применению ракеты могут появиться не раньше чем через год-два. Для этого Украине предстоит согласовать с США передачу технологий, построить специализированное предприятие, получить оборудование, сертифицировать поставщиков и запустить производственные линии. Допускается, что украинские заводы будут выпускать отдельные элементы, например двигатели, а сложную электронику продолжат поставлять из США.WELT отмечает, что производство Patriot по американской лицензии налажено лишь в нескольких странах. В Японии этот процесс занял около пяти лет, а в Германии строительство первого европейского завода началось в 2024 году, и первые поставки ожидаются только в 2027-м.При этом неизвестно, какую именно модификацию ракет разрешат выпускать Украине — PAC-2 с осколочной боевой частью или более современные PAC-3, которые поражают цель прямым попаданием и предназначены для перехвата баллистических ракет. Производитель PAC-3, компания Lockheed Martin, ранее не организовывал полноценный выпуск этих ракет в Европе.О дефиците ракет для Patriot украинские власти говорят с весны. В апреле Владимир Зеленский заявлял, что запасы могут закончиться "в любую неделю", подчёркивая, что Киеву нужнее перехватчики, чем сами комплексы, а нехватка усугубилась из-за событий на Ближнем Востоке.9 июля RT сообщило, что немецкий парламент проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и систем Patriot. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, япония, сша, нато, rt, украина.ру, ии (искусственный интеллект)