https://ukraina.ru/20260710/predotvraschenie-masshtabnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-10-iyulya-1081322210.html

Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июля

Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июля - 10.07.2026 Украина.ру

Предотвращение масштабного теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июля

В Ростовской области предотвратили масштабный теракт украинских спецслужб. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-10T13:01

2026-07-10T13:01

2026-07-10T16:43

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ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области."Был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО <...> планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты <...> вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный", — отмечалось в пресс-релизе.Целями должны были стать самолёты, инфраструктура и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.Мужина, получивший соответствующее предложение украинских спецслужб, обратился в ФСБ.Координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции он получил уже под контролем силовиков. После деактивации дронов и отправки аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой прервалась.В ФСБ напомнили: если человек, участвовавший в подготовке теракта, своевременно предупредил органы власти и отказался от доведения преступления до конца, он освобождается от уголовной ответственности.Обстрелы и налётыУтром 10 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 9 июля до 07:00 по московскому времени 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 23 атаки на этот регион России: 19 на горловском и по 1 на донецком, новоазовском, старобешевском и володарском направлениях, выпустив 27 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, автобусы и специализированная техника, грузовые и легковые автомобили и 5 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 22 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Великие Копани — 4; Виноградово — 3; Костогрызово — 4; Новая Каховка — 3; Новая Маячка — 3",– указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Раздольное, Козачьи Лагеря и Крынки.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 11 вражеских БПЛА в небе над Херсонской областью.Кроме того, Сальдо сообщил о пострадавших от украинских атак мирных жителях."С 9 по 10 июля из-за варварских атак киевского режима пострадали четыре мирных жителя Херсонской области", – написал Сальдо в своём телеграм-канале.В Нижних Серогозах удар БПЛА по легковому автомобилю привёл к ранению мужчины 1998 года рождения. Госпитализирован в Нижнесерогозскую ЦРБ.В Гладковке атака дрона ранила женщину 1982 года рождения. Помощь оказана на месте.В Раденске в результате удара БПЛА по жилому дому пострадал мужчина 1973 года рождения. Доставлен в Скадовскую ЦРБ.В Великой Кардашинке удар беспилотника по жилому дому и гаражу привёл к ранению мужчины 1980 года рождения. От госпитализации отказался.Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Аскании-Нова, Великих Копанях, Великой Кардашинке, Виноградово, Гладковке, Голой Пристани, Днепрянах, Кардашинке, Костогрызово, Малой Кардашинке, Новой Збурьевке, Новой Каховке, Новой Маячке, Песчаном, Раденске, Солонцах, Старой Збурьевке.По информации Сальдо, без электроэнергии остаются все округа Херсонской области — 426 населённых пунктов. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о гибели мирного жителя в результате украинских атак."За прошедшие сутки противник вновь предпринял ряд циничных атак на наши мирные населённые пункты и гражданскую инфраструктуру области. К сожалению, есть пострадавшие и погибший", – отметил Балицкий.В Васильевском муниципальном округе пострадал водитель гражданского автомобиля, который наехал, предположительно, на мину."При атаке на село Зелёный Гай Васильевского муниципального округа погиб один человек", – писал губернатор.В городе Энергодаре совершена атака по многоквартирному дому, благо пострадавших нет. Идёт оценка повреждений.В пгт Розовка Куйбышевского муниципального округа зафиксирована атака по частному домовладению, произошло возгорание дома. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.На сетях электроснабжения региона продолжаются работы. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.Утром 10 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Над Белгородом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Повреждений нет, отмечалось в сводке.В Белгородском округе посёлок Октябрьский, сёла Варваровка, Красный Октябрь, Крутой Лог, Наумовка, Новая Нелидовка, Отрадное, Ровенек, Черемошное и Ясные Зори атакованы 31 беспилотником, 23 из которых сбиты и подавлены."На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное от удара беспилотника по автомобилю погиб мужчина. Ещё двое пострадавших, находившихся в машине, получили ранения. 16-летний юноша в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Женщина находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Машина сгорела", – сообщал Оперштаб.В селе Варваровка повреждён автомобиль, в селе Ясные Зори — гараж, в селе Красный Октябрь — грузовой автомобиль, в селе Новая Нелидовка — частный дом, в селе Красный Октябрь — полуприцеп грузового автомобиля.Над Борисовским округом сбиты 7 беспилотников. Без последствий.В Валуйском округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Колыхалино, Шелаево и хутору Михайловка нанесены удары 11 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты."Между сёлами Колыхалино и Шелаево количество пострадавших при атаке дрона возросло до четырёх человек. Ещё двое мужчин позже обратились за медицинской помощью. Все продолжают лечение амбулаторно", – указывалось в сводке.На месте атаки 2 транспортных средства повреждены, ещё одно разбито. В районе села Двулучное повреждена ГАЗель, в селе Долгое — социальный объект.В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от атаки беспилотника загорелся автомобиль.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Козинка, Рождественка, Смородино и Сподарюшино выпущено 24 снаряда в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 23 беспилотников, 11 из которых сбиты.В районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль ранены две женщины. Обе пострадавшие продолжают лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Транспорт повреждён, сообщалось в сводке.В селе Смородино повреждены частный дом и хозпостройка. Сегодня ночью в результате сбития беспилотника в городе Грайворон повреждено остекление квартиры в МКД.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Степное и селу Сергиевка произведены удары 15 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждены 2 квартиры в МКД и грузовой автомобиль, в селе Сергиевка — объект инфраструктуры и частный дом.Над Ракитянским округом сбиты 2 беспилотника. Пострадавших нет.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и Титовка совершены атаки 61 беспилотника, 40 из которых сбиты и подавлены."В селе Новая Таволжанка при отражении атаки противника пострадал боец "Орлана". Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В городе Шебекино при детонации дрона пострадал мужчина. После оказания помощи отпущен домой. Вчера в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму от удара FPV-дрона в Шебекино 8 июля", – сообщал Оперштаб.В селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома и автомобиль, в селе Графовка — объект инфраструктуры, в городе Шебекино — 2 помещения предприятия, одна единица спецтехники, 4 частных дома, административное здание, социальный объект, 3 автобуса, 11 автомобилей, один из которых уничтожен, в селе Белянка повреждены предприятия и 4 грузовых автомобиля, в селе Ржевка — складское помещение предприятия и 2 автомобиля, один из которых сгорел, в селе Козьмодемьяновка повреждена машина, в посёлке Маслова Пристань — автомобиль. Сегодня утром при взрыве FPV-дрона повреждены частный дом и газовая труба.Позднее стало известно о гибели человека в результате украинской атаки."В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Приносим соболезнования родным и близким", – указывалось в публикации в телеграм-канале Оперштаба от 10:13.Супруга погибшей попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.Транспортное средство повреждено.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева ""Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир сальдо, россия, херсонская область, шебекино, евгений балицкий, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру