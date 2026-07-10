"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью - 10.07.2026 Украина.ру
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"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью
"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью - 10.07.2026 Украина.ру
"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью
Удары по украинским АЗС и локомотивам — это вынос логистики, а не геоэкономический ход. Это часть подготовки России к большому броску, который может состояться осенью этого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
2026-07-10T05:45
2026-07-10T12:08
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Некоторые эксперты связывают российские удары по украинским АЗС именно с геоэкономическими аспектами: "Сейчас из-за ближневосточного кризиса Европа разбазаривает свои стратегические энергетические резервы. Хотя обычно в это время они запасаются газом и нефтью, чтобы перезимовать. Из-за этого они не смогут обеспечивать киевский режим топливом".Отвечая на вопрос о геоэкономических аспектах российских ударов по АЗС, Камкин заявил, что это связано с уничтожением логистики ВСУ."Удары по украинским АЗС и локомотивам – это вынос логистики врага. Конечно, для восстановления транспортной и топливной инфраструктуры киевского режима европейцам приходится тратить огромные деньги", — пояснил он.По словам эксперта, у России в экономическом противостоянии есть свои козыри, и эти удары стоит рассматривать как подготовку к более масштабным действиям. "В этой войне экономик у России есть определенные козыри. Но я бы такие удары все же рассматривал как нашу подготовку к большому броску, который может быть осенью этого года", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью

05:45 10.07.2026 (обновлено: 12:08 10.07.2026)
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Удары по украинским АЗС и локомотивам — это вынос логистики, а не геоэкономический ход. Это часть подготовки России к большому броску, который может состояться осенью этого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
Некоторые эксперты связывают российские удары по украинским АЗС именно с геоэкономическими аспектами: "Сейчас из-за ближневосточного кризиса Европа разбазаривает свои стратегические энергетические резервы. Хотя обычно в это время они запасаются газом и нефтью, чтобы перезимовать. Из-за этого они не смогут обеспечивать киевский режим топливом".
Отвечая на вопрос о геоэкономических аспектах российских ударов по АЗС, Камкин заявил, что это связано с уничтожением логистики ВСУ.
"Удары по украинским АЗС и локомотивам – это вынос логистики врага. Конечно, для восстановления транспортной и топливной инфраструктуры киевского режима европейцам приходится тратить огромные деньги", — пояснил он.
По словам эксперта, у России в экономическом противостоянии есть свои козыри, и эти удары стоит рассматривать как подготовку к более масштабным действиям.
"В этой войне экономик у России есть определенные козыри. Но я бы такие удары все же рассматривал как нашу подготовку к большому броску, который может быть осенью этого года", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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