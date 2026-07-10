https://ukraina.ru/20260710/vynosim-logistiku-vraga-kamkin-ob-udarakh-po-azs-i-podgotovke-k-bolshomu-brosku-osenyu-1081288077.html

"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью

"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью - 10.07.2026 Украина.ру

"Выносим логистику врага": Камкин об ударах по АЗС и подготовке к большому броску осенью

Удары по украинским АЗС и локомотивам — это вынос логистики, а не геоэкономический ход. Это часть подготовки России к большому броску, который может состояться осенью этого года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-10T05:45

2026-07-10T05:45

2026-07-10T12:08

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Некоторые эксперты связывают российские удары по украинским АЗС именно с геоэкономическими аспектами: "Сейчас из-за ближневосточного кризиса Европа разбазаривает свои стратегические энергетические резервы. Хотя обычно в это время они запасаются газом и нефтью, чтобы перезимовать. Из-за этого они не смогут обеспечивать киевский режим топливом".Отвечая на вопрос о геоэкономических аспектах российских ударов по АЗС, Камкин заявил, что это связано с уничтожением логистики ВСУ."Удары по украинским АЗС и локомотивам – это вынос логистики врага. Конечно, для восстановления транспортной и топливной инфраструктуры киевского режима европейцам приходится тратить огромные деньги", — пояснил он.По словам эксперта, у России в экономическом противостоянии есть свои козыри, и эти удары стоит рассматривать как подготовку к более масштабным действиям. "В этой войне экономик у России есть определенные козыри. Но я бы такие удары все же рассматривал как нашу подготовку к большому броску, который может быть осенью этого года", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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