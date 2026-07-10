Треугольник "Берлин — Париж — Лондон": эксперт про реального противника России и удары по тылам - 10.07.2026 Украина.ру
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Треугольник "Берлин — Париж — Лондон": эксперт про реального противника России и удары по тылам
Треугольник "Берлин — Париж — Лондон": эксперт про реального противника России и удары по тылам - 10.07.2026 Украина.ру
Треугольник "Берлин — Париж — Лондон": эксперт про реального противника России и удары по тылам
Европа пытается нанести России стратегическое поражение ударами по тылам, нащупав уязвимую точку — НПЗ и Крым. Эта угроза будет масштабироваться, пока фронт ВСУ не рухнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2026-07-10T18:17
2026-07-10T22:15
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Отвечая на вопрос о том, сможет ли противник ударами по тылам посеять в нас неуверенность, Полетаев заявил, что вести войну до бесконечности нельзя."Кто наш настоящий противник? Европа. Конкретнее, треугольник "Берлин — Париж — Лондон". Они с нами воюют руками Украины и с территории Украины. Они не хотят выходить за пределы этой парадигмы, потому что не хотят получить по лицу в открытом столкновении с нами", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, они понимают, что проигрыш Украины неизбежен, но все же пытаются нанести стратегическое поражение ударами по тылам. "Война городов — это предсказуемый этап войны на истощение", — отметил онПо словам Полетаева, противник нащупал уязвимую точку — Крым и НПЗ — и будет масштабировать удары. "Сможем ли мы преодолеть бензиновый кризис? Надеюсь, что да. Но никто не портит планы так, как противник. Я бы скорее ожидал, что зимой это будет идти по экспоненте еще сильнее", — добавил эксперт."Это продолжится до тех пор, пока у ВСУ фронт не рухнет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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Треугольник "Берлин — Париж — Лондон": эксперт про реального противника России и удары по тылам

18:17 10.07.2026 (обновлено: 22:15 10.07.2026)
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Европа пытается нанести России стратегическое поражение ударами по тылам, нащупав уязвимую точку — НПЗ и Крым. Эта угроза будет масштабироваться, пока фронт ВСУ не рухнет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос о том, сможет ли противник ударами по тылам посеять в нас неуверенность, Полетаев заявил, что вести войну до бесконечности нельзя.
"Кто наш настоящий противник? Европа. Конкретнее, треугольник "Берлин — Париж — Лондон". Они с нами воюют руками Украины и с территории Украины. Они не хотят выходить за пределы этой парадигмы, потому что не хотят получить по лицу в открытом столкновении с нами", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, они понимают, что проигрыш Украины неизбежен, но все же пытаются нанести стратегическое поражение ударами по тылам. "Война городов — это предсказуемый этап войны на истощение", — отметил он
По словам Полетаева, противник нащупал уязвимую точку — Крым и НПЗ — и будет масштабировать удары. "Сможем ли мы преодолеть бензиновый кризис? Надеюсь, что да. Но никто не портит планы так, как противник. Я бы скорее ожидал, что зимой это будет идти по экспоненте еще сильнее", — добавил эксперт.
"Это продолжится до тех пор, пока у ВСУ фронт не рухнет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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