Трамп завещал бомбить Иран
© REUTERS / Evan Vucci
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп поручил мощно бомбить Иран в случае покушения на него. Об этом сообщила газета New York Post
Израиль ранее информировал Трампа о якобы подготовленном на него покушении властями исламской республики.
"Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели", — заявил Трамп в интервью газете New York Post.
Президент США уверен, что Тегеран много лет желает его устранить.
В феврале армии Израиля и США напали на Иран. Среди первых убитых ими был лидер исламской республики и школьницы с учителями.
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