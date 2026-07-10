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Трамп завещал бомбить Иран

Трамп завещал бомбить Иран - 10.07.2026 Украина.ру

Трамп завещал бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп поручил мощно бомбить Иран в случае покушения на него. Об этом сообщила газета New York Post

2026-07-10T20:09

2026-07-10T20:09

2026-07-10T20:09

новости

иран

сша

израиль

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

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Израиль ранее информировал Трампа о якобы подготовленном на него покушении властями исламской республики."Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели", — заявил Трамп в интервью газете New York Post.Президент США уверен, что Тегеран много лет желает его устранить.В феврале армии Израиля и США напали на Иран. Среди первых убитых ими был лидер исламской республики и школьницы с учителями. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру