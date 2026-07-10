https://ukraina.ru/20260710/stavka-delaetsya-na-drony-i-pvo-kamkin-rasskazal-kak-evropa-peresmatrivaet-voennye-proekty-1081287255.html

"Ставка делается на дроны и ПВО": Камкин рассказал, как Европа пересматривает военные проекты

"Ставка делается на дроны и ПВО": Камкин рассказал, как Европа пересматривает военные проекты - 10.07.2026 Украина.ру

"Ставка делается на дроны и ПВО": Камкин рассказал, как Европа пересматривает военные проекты

Европейцы сокращают издержки по долгосрочным проектам, сворачивая разработку истребителя шестого поколения, новых танков и крупных фрегатов. Ставка делается на дроны и ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-10T05:15

2026-07-10T05:15

2026-07-10T11:40

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Отвечая на вопрос о сроках становления Европы как самостоятельной силы, Камкин отметил, что европейцы сокращают издержки по сложным проектам.Эксперт рассказал, что европейцы пересматривают свои военные проекты в сторону удешевления, сворачивая разработку истребителя шестого поколения и танков нового поколения. "Что сейчас делают европейцы? Они сокращают издержки по сложным и долгосрочным проектам. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Свернут проект производства германских танков нового поколения", — пояснил он.Он подчеркнул, что Германия также отказалась от строительства крупнейшего после войны фрегата. "Проект по строительству фрегата шестой серии, который должен был стать самым крупным немецким надводным кораблем после Второй мировой войны, Германия тоже свернула", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что основная ставка теперь делается на беспилотники и системы противовоздушной обороны. "Вместо этого делается ставка на дроны и ПВО. Идет оптимизация", — добавил эксперт."Идет оптимизация. Посмотрим, насколько им это удастся", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.

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