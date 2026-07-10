https://ukraina.ru/20260710/flangovye-okhvaty--klassika-vzyatiya-gorodov--poletaev-pro-osvobozhdenie-konstantinovki-1081289441.html

"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки

"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки - 10.07.2026 Украина.ру

"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки

При взятии Константиновки ВС РФ удалось совместить тактику фланговых охватов с выбиванием логистики. Обстрелы переваливали за Дружковку, Славянск и Краматорск, а уничтожение транспорта ВСУ шло в круглосуточном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2026-07-10T05:00

2026-07-10T05:00

2026-07-10T11:36

новости

константиновка

сергей полетаев

дружковка

россия

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079555567_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3df5286307c5b7cd6d14a0f5840ff074.jpg

Ранее в своем телеграм-канале Полетаев выделил три типа операций, которые российская армия проводила в 2025 году: освобождение Курской области с неожиданным ходом через "Трубу", широкий охват Красноармейской агломерации, завершившийся котлом для ВСУ, и взятие Гуляйполя на широком фронте. Во всех трех случаях активно разрушалась украинская логистика с помощью дронов и тяжелых средств поражения.Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ВС РФ совместить эти тактические подходы при взятии Константиновки, собеседник Украина.ру заявил, что в значительной степени это удалось."Фланговые охваты – это давно отработанная и классическая тактика взятия крупных городов. Выбивание логистики сейчас тоже на слуху. Сами украинцы жалуются, что их логистика в оперативном тылу (20-50 километров) под постоянным обстрелом", — заявил Полетаев.По словам Полетаева, огневое воздействие выходило далеко за Дружковку и достигало Славянска и Краматорска. Выявление и уничтожение транспортных средств врага шло в круглосуточном режиме.Эксперт подчеркнул, что снабжение гарнизона ВСУ перешло на грузовые дроны "Баба-Яга". "Это крупные грузовые дроны грузоподъемностью 50-70 килограммов. Да, мы эти дроны сбиваем. Но основная логистика ВСУ все равно ложится на них. Гарнизоны все равно заканчиваются, потому что проводить ротацию невозможно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

константиновка

дружковка

россия

славянск

краматорск

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, константиновка, сергей полетаев , дружковка, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, наступление вс рф, наступление россии