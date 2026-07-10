"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки - 10.07.2026 Украина.ру
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"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки
"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки - 10.07.2026 Украина.ру
"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки
При взятии Константиновки ВС РФ удалось совместить тактику фланговых охватов с выбиванием логистики. Обстрелы переваливали за Дружковку, Славянск и Краматорск, а уничтожение транспорта ВСУ шло в круглосуточном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2026-07-10T05:00
2026-07-10T11:36
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Ранее в своем телеграм-канале Полетаев выделил три типа операций, которые российская армия проводила в 2025 году: освобождение Курской области с неожиданным ходом через "Трубу", широкий охват Красноармейской агломерации, завершившийся котлом для ВСУ, и взятие Гуляйполя на широком фронте. Во всех трех случаях активно разрушалась украинская логистика с помощью дронов и тяжелых средств поражения.Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ВС РФ совместить эти тактические подходы при взятии Константиновки, собеседник Украина.ру заявил, что в значительной степени это удалось."Фланговые охваты – это давно отработанная и классическая тактика взятия крупных городов. Выбивание логистики сейчас тоже на слуху. Сами украинцы жалуются, что их логистика в оперативном тылу (20-50 километров) под постоянным обстрелом", — заявил Полетаев.По словам Полетаева, огневое воздействие выходило далеко за Дружковку и достигало Славянска и Краматорска. Выявление и уничтожение транспортных средств врага шло в круглосуточном режиме.Эксперт подчеркнул, что снабжение гарнизона ВСУ перешло на грузовые дроны "Баба-Яга". "Это крупные грузовые дроны грузоподъемностью 50-70 килограммов. Да, мы эти дроны сбиваем. Но основная логистика ВСУ все равно ложится на них. Гарнизоны все равно заканчиваются, потому что проводить ротацию невозможно", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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новости, константиновка, сергей полетаев , дружковка, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Константиновка, Сергей Полетаев , Дружковка, Россия, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, главное, Славянск, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, наступление ВС РФ, наступление России

"Фланговые охваты – классика взятия городов": Полетаев про освобождение Константиновки

05:00 10.07.2026 (обновлено: 11:36 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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При взятии Константиновки ВС РФ удалось совместить тактику фланговых охватов с выбиванием логистики. Обстрелы переваливали за Дружковку, Славянск и Краматорск, а уничтожение транспорта ВСУ шло в круглосуточном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее в своем телеграм-канале Полетаев выделил три типа операций, которые российская армия проводила в 2025 году: освобождение Курской области с неожиданным ходом через "Трубу", широкий охват Красноармейской агломерации, завершившийся котлом для ВСУ, и взятие Гуляйполя на широком фронте. Во всех трех случаях активно разрушалась украинская логистика с помощью дронов и тяжелых средств поражения.
Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли ВС РФ совместить эти тактические подходы при взятии Константиновки, собеседник Украина.ру заявил, что в значительной степени это удалось.
"Фланговые охваты – это давно отработанная и классическая тактика взятия крупных городов. Выбивание логистики сейчас тоже на слуху. Сами украинцы жалуются, что их логистика в оперативном тылу (20-50 километров) под постоянным обстрелом", — заявил Полетаев.
По словам Полетаева, огневое воздействие выходило далеко за Дружковку и достигало Славянска и Краматорска. Выявление и уничтожение транспортных средств врага шло в круглосуточном режиме.
Эксперт подчеркнул, что снабжение гарнизона ВСУ перешло на грузовые дроны "Баба-Яга". "Это крупные грузовые дроны грузоподъемностью 50-70 килограммов. Да, мы эти дроны сбиваем. Но основная логистика ВСУ все равно ложится на них. Гарнизоны все равно заканчиваются, потому что проводить ротацию невозможно", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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