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"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве
"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве - 10.07.2026 Украина.ру
"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве
Отношения США и Европы останутся прохладными даже в случае поражения Трампа на выборах. Европейцы милитаризацией пытаются заявить о своей самостоятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
2026-07-10T04:30
2026-07-10T04:30
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Отвечая на вопрос о вере европейцев в возвращение евроатлантического единства, Камкин заявил, что отношения в любом случае будут прохладными."Даже если [президент США Дональд] Трамп полностью провалится на этих выборах, и в 2028 году президентом будет не республиканец, отношения США и Европы в любом случае будут более прохладными", — пояснил он.По словам эксперта, европейцы пытаются заявить о своей самостоятельности через милитаризацию. "Поэтому европейцы этой милитаризацией и надуванием щек пытаются заявить о своей субъектности, что они и без Америки чего-то стоят", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что ключевым станет период 2029-2030 годов. "Тот самый 2029-2030 год. Пять лет – это жизненный цикл любых крупных проектов, связанных с серийным производством и внедрением различных военных систем", — добавил эксперт."Посмотрим, насколько им это удастся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, ЕС, европейцы, Мир без границ, Главные новости, главное, милитаризация, международные отношения
"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве
04:30 10.07.2026 (обновлено: 11:27 10.07.2026)
Отношения США и Европы останутся прохладными даже в случае поражения Трампа на выборах. Европейцы милитаризацией пытаются заявить о своей самостоятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
Отвечая на вопрос о вере европейцев в возвращение евроатлантического единства, Камкин заявил, что отношения в любом случае будут прохладными.
"Даже если [президент США Дональд] Трамп полностью провалится на этих выборах, и в 2028 году президентом будет не республиканец, отношения США и Европы в любом случае будут более прохладными", — пояснил он.
По словам эксперта, европейцы пытаются заявить о своей самостоятельности через милитаризацию. "Поэтому европейцы этой милитаризацией и надуванием щек пытаются заявить о своей субъектности, что они и без Америки чего-то стоят", — отметил Камкин.
Он подчеркнул, что ключевым станет период 2029-2030 годов. "Тот самый 2029-2030 год. Пять лет – это жизненный цикл любых крупных проектов, связанных с серийным производством и внедрением различных военных систем", — добавил эксперт.
"Посмотрим, насколько им это удастся", — резюмировал собеседник издания.