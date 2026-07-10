"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве - 10.07.2026 Украина.ру
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"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве
"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве - 10.07.2026 Украина.ру
"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве
Отношения США и Европы останутся прохладными даже в случае поражения Трампа на выборах. Европейцы милитаризацией пытаются заявить о своей самостоятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
2026-07-10T04:30
2026-07-10T11:27
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Отвечая на вопрос о вере европейцев в возвращение евроатлантического единства, Камкин заявил, что отношения в любом случае будут прохладными."Даже если [президент США Дональд] Трамп полностью провалится на этих выборах, и в 2028 году президентом будет не республиканец, отношения США и Европы в любом случае будут более прохладными", — пояснил он.По словам эксперта, европейцы пытаются заявить о своей самостоятельности через милитаризацию. "Поэтому европейцы этой милитаризацией и надуванием щек пытаются заявить о своей субъектности, что они и без Америки чего-то стоят", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что ключевым станет период 2029-2030 годов. "Тот самый 2029-2030 год. Пять лет – это жизненный цикл любых крупных проектов, связанных с серийным производством и внедрением различных военных систем", — добавил эксперт."Посмотрим, насколько им это удастся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, украина, дональд трамп, украина.ру, нато, ес, европейцы, мир без границ, главные новости, главное, милитаризация, международные отношения
Новости, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, ЕС, европейцы, Мир без границ, Главные новости, главное, милитаризация, международные отношения

"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве

04:30 10.07.2026 (обновлено: 11:27 10.07.2026)
 
© ФотоФото из открытых источников
Фото из открытых источников - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото
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Отношения США и Европы останутся прохладными даже в случае поражения Трампа на выборах. Европейцы милитаризацией пытаются заявить о своей самостоятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
Отвечая на вопрос о вере европейцев в возвращение евроатлантического единства, Камкин заявил, что отношения в любом случае будут прохладными.
"Даже если [президент США Дональд] Трамп полностью провалится на этих выборах, и в 2028 году президентом будет не республиканец, отношения США и Европы в любом случае будут более прохладными", — пояснил он.
По словам эксперта, европейцы пытаются заявить о своей самостоятельности через милитаризацию. "Поэтому европейцы этой милитаризацией и надуванием щек пытаются заявить о своей субъектности, что они и без Америки чего-то стоят", — отметил Камкин.
Он подчеркнул, что ключевым станет период 2029-2030 годов. "Тот самый 2029-2030 год. Пять лет – это жизненный цикл любых крупных проектов, связанных с серийным производством и внедрением различных военных систем", — добавил эксперт.
"Посмотрим, насколько им это удастся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.
Про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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