https://ukraina.ru/20260710/evropa-naduvaet-scheki-politolog-kamkin-o-militarizatsii-es-i-evroatlanticheskom-edinstve-1081285783.html

"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве

"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве - 10.07.2026 Украина.ру

"Европа надувает щеки": политолог о милитаризации ЕС и евроатлантическом единстве

Отношения США и Европы останутся прохладными даже в случае поражения Трампа на выборах. Европейцы милитаризацией пытаются заявить о своей самостоятельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-10T04:30

2026-07-10T04:30

2026-07-10T11:27

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Отвечая на вопрос о вере европейцев в возвращение евроатлантического единства, Камкин заявил, что отношения в любом случае будут прохладными."Даже если [президент США Дональд] Трамп полностью провалится на этих выборах, и в 2028 году президентом будет не республиканец, отношения США и Европы в любом случае будут более прохладными", — пояснил он.По словам эксперта, европейцы пытаются заявить о своей самостоятельности через милитаризацию. "Поэтому европейцы этой милитаризацией и надуванием щек пытаются заявить о своей субъектности, что они и без Америки чего-то стоят", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что ключевым станет период 2029-2030 годов. "Тот самый 2029-2030 год. Пять лет – это жизненный цикл любых крупных проектов, связанных с серийным производством и внедрением различных военных систем", — добавил эксперт."Посмотрим, насколько им это удастся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.

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