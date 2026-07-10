https://ukraina.ru/20260710/donetskiy-ravvin-pod-banderovskimi-dronami-feykovye-vizy-i-novye-inoagenty-novosti-k-etomu-chasu-1081347371.html

Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу

Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру

Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ахинеей слухи о введении выездных виз для россиян. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T19:22

2026-07-10T19:22

2026-07-10T19:22

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Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц специально для телеграм-канала "Украина.ру" рассказал, есть ли в Донецке антисемитизм на государственном и бытовом уровне. Донецкая синагога является фактически единственной действующей синагогой в Новороссии, а раву Арье из-за этого приходиться ездить по всему региону по трассе "Новороссия" под ударами бандеровских дронов, чтобы удовлетворять религиозные нужды новороссийских евреев, сообщает корреспондент издания "Украина.ру" Александр Чаленко.Другие новости к этому часу: 🟦 США согласились продолжить переговоры по просьбе Ирана, при этом режим прекращения огня завершен, заявил североамериканский президент Дональд Трамп; 🟦 Более 150 могил советских воинов на кладбище в Нидерландах было осквернено, сообщил глава фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг; 🟦 Отказ Чехии финансировать Украину свидетельствует о потере единства среди стран ЕС в вопросе поддержки конфликта с Россией, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Чем больше страны Европы будут отказывать киевскому режиму в средствах, тем меньше будет желающих продолжать курс на конфликт, подчеркнул сенатор; 🟦 Государства ЕС согласовали открытие 6-го кластера для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти;🟦 "Коалиция желающих" ввести войска на Украину соберётся 13 июля в Париже, сообщили в Елисейском дворце. Владимир Зеленский намерен обратиться к 35 государствам, которые потенциально могут принять участие в этом проекте;🟦 Российскому руководству выгоден серьезный кризис в польско-украинских отношениях, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Но сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что по крайней мере они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине", – цитирует РАР главу польского правительства.🟥 Армия Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировала около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб малийской армии;🟦 Дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации, сообщив, что находится дома. Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации народного артиста; 🟦 Общественный активист Борис Надеждин* внесен в реестр иноагентов, сообщил Минюст РФ. Также в реестр включены журналист Екатерина Воропай*, бизнесмен Тимофей Рогожин* и организация "Штаб кандидатов"*;🟦 Два альпиниста сорвались с пика Виа-тау в Кабардино-Балкарии. Его высота 3,7 км.Предварительно, один из них выжил, второй погиб. На место выдвинулись спасатели.* персоны и организации, признанные в России иностранными агентамиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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