Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру
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Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу
Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу - 10.07.2026 Украина.ру
Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ахинеей слухи о введении выездных виз для россиян. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T19:22
2026-07-10T19:22
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Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц специально для телеграм-канала "Украина.ру" рассказал, есть ли в Донецке антисемитизм на государственном и бытовом уровне. Донецкая синагога является фактически единственной действующей синагогой в Новороссии, а раву Арье из-за этого приходиться ездить по всему региону по трассе "Новороссия" под ударами бандеровских дронов, чтобы удовлетворять религиозные нужды новороссийских евреев, сообщает корреспондент издания "Украина.ру" Александр Чаленко.Другие новости к этому часу: 🟦 США согласились продолжить переговоры по просьбе Ирана, при этом режим прекращения огня завершен, заявил североамериканский президент Дональд Трамп; 🟦 Более 150 могил советских воинов на кладбище в Нидерландах было осквернено, сообщил глава фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг; 🟦 Отказ Чехии финансировать Украину свидетельствует о потере единства среди стран ЕС в вопросе поддержки конфликта с Россией, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Чем больше страны Европы будут отказывать киевскому режиму в средствах, тем меньше будет желающих продолжать курс на конфликт, подчеркнул сенатор; 🟦 Государства ЕС согласовали открытие 6-го кластера для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти;🟦 "Коалиция желающих" ввести войска на Украину соберётся 13 июля в Париже, сообщили в Елисейском дворце. Владимир Зеленский намерен обратиться к 35 государствам, которые потенциально могут принять участие в этом проекте;🟦 Российскому руководству выгоден серьезный кризис в польско-украинских отношениях, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Но сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что по крайней мере они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине", – цитирует РАР главу польского правительства.🟥 Армия Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировала около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб малийской армии;🟦 Дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации, сообщив, что находится дома. Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации народного артиста; 🟦 Общественный активист Борис Надеждин* внесен в реестр иноагентов, сообщил Минюст РФ. Также в реестр включены журналист Екатерина Воропай*, бизнесмен Тимофей Рогожин* и организация "Штаб кандидатов"*;🟦 Два альпиниста сорвались с пика Виа-тау в Кабардино-Балкарии. Его высота 3,7 км.Предварительно, один из них выжил, второй погиб. На место выдвинулись спасатели.* персоны и организации, признанные в России иностранными агентамиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, иран, дональд трамп, валерий гергиев, ес, украина, польша, мария захарова, александр чаленко, украина.ру
Новости, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Валерий Гергиев, ЕС, Украина, Польша, Мария Захарова, Александр Чаленко, Украина.ру

Донецкий раввин под бандеровскими дронами, фейковые визы и новые иноагенты. Новости к этому часу

19:22 10.07.2026
 
Донецк сегодня
Донецк сегодня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ахинеей слухи о введении выездных виз для россиян. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 10 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Раввин Донецкой еврейской общины Арье Шварц специально для телеграм-канала "Украина.ру" рассказал, есть ли в Донецке антисемитизм на государственном и бытовом уровне. Донецкая синагога является фактически единственной действующей синагогой в Новороссии, а раву Арье из-за этого приходиться ездить по всему региону по трассе "Новороссия" под ударами бандеровских дронов, чтобы удовлетворять религиозные нужды новороссийских евреев, сообщает корреспондент издания "Украина.ру" Александр Чаленко.
Другие новости к этому часу:
🟦 США согласились продолжить переговоры по просьбе Ирана, при этом режим прекращения огня завершен, заявил североамериканский президент Дональд Трамп;

🟦 Более 150 могил советских воинов на кладбище в Нидерландах было осквернено, сообщил глава фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг;

🟦 Отказ Чехии финансировать Украину свидетельствует о потере единства среди стран ЕС в вопросе поддержки конфликта с Россией, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Чем больше страны Европы будут отказывать киевскому режиму в средствах, тем меньше будет желающих продолжать курс на конфликт, подчеркнул сенатор;
🟦 Государства ЕС согласовали открытие 6-го кластера для Украины и Молдавии, заявила министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти;
🟦 "Коалиция желающих" ввести войска на Украину соберётся 13 июля в Париже, сообщили в Елисейском дворце. Владимир Зеленский намерен обратиться к 35 государствам, которые потенциально могут принять участие в этом проекте;
🟦 Российскому руководству выгоден серьезный кризис в польско-украинских отношениях, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Но сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что по крайней мере они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и вредит как Польше, так и Украине", – цитирует РАР главу польского правительства.
🟥 Армия Мали при поддержке Африканского корпуса ВС РФ ликвидировала около 100 боевиков и уничтожили 12 единиц боевой техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генштаб малийской армии;
🟦 Дирижер Валерий Гергиев опроверг информацию о госпитализации, сообщив, что находится дома. Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации народного артиста;
🟦 Общественный активист Борис Надеждин* внесен в реестр иноагентов, сообщил Минюст РФ. Также в реестр включены журналист Екатерина Воропай*, бизнесмен Тимофей Рогожин* и организация "Штаб кандидатов"*;

🟦 Два альпиниста сорвались с пика Виа-тау в Кабардино-Балкарии. Его высота 3,7 км.
Предварительно, один из них выжил, второй погиб. На место выдвинулись спасатели.
* персоны и организации, признанные в России иностранными агентами
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
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