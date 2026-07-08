https://ukraina.ru/20260708/krym-bez-benzina-ne-ostanetsya-voennyy-ekspert-o-sposobakh-resheniya-toplivnoy-problemy-1081212586.html

"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы

"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы - 08.07.2026 Украина.ру

"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы

Паника в российских соцсетях о бензиновом кризисе в Крыму — это вражеская пропаганда, заявил военный эксперт. Топливо в Крым будет доставляться разными способами, в том числе по Крымскому мосту, по воздуху и по морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-07-08T15:23

2026-07-08T15:23

2026-07-08T15:31

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Комментируя ситуацию в зоне СВО, Баранец подчеркнул, что удары по заправкам противника — это правильная тактика. При этом паника в соцсетях по поводу топливного кризиса в Крыму не имеет под собой оснований.Он заявил, что запасы топлива в России гигантские. "Запасы у нас гигантские. У нас только одна проблема – прикрыть логистические пути, по которым мы доставляем топливо в армию и в Крым", — пояснил эксперт.По словам Баранца, трасса "Новороссия" становится более безопасной. "Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна. Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется", — подчеркнул обозреватель.Эксперт также обратил внимание на панику в соцсетях, которая вызвана вражеской пропагандой. "К сожалению, российские соцсети сейчас активно атакуются паникерами... Все эти манипуляции в духе "Бензина нет нигде" — вражеская пропаганда", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему топливного кризиса — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.

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