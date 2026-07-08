"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы - 08.07.2026 Украина.ру
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"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы
"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы - 08.07.2026 Украина.ру
"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы
Паника в российских соцсетях о бензиновом кризисе в Крыму — это вражеская пропаганда, заявил военный эксперт. Топливо в Крым будет доставляться разными способами, в том числе по Крымскому мосту, по воздуху и по морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-07-08T15:23
2026-07-08T15:31
новости
крым
крымский мост
виктор баранец
украина.ру
россия
топливо
поставки
логистика
сво
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Комментируя ситуацию в зоне СВО, Баранец подчеркнул, что удары по заправкам противника — это правильная тактика. При этом паника в соцсетях по поводу топливного кризиса в Крыму не имеет под собой оснований.Он заявил, что запасы топлива в России гигантские. "Запасы у нас гигантские. У нас только одна проблема – прикрыть логистические пути, по которым мы доставляем топливо в армию и в Крым", — пояснил эксперт.По словам Баранца, трасса "Новороссия" становится более безопасной. "Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна. Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется", — подчеркнул обозреватель.Эксперт также обратил внимание на панику в соцсетях, которая вызвана вражеской пропагандой. "К сожалению, российские соцсети сейчас активно атакуются паникерами... Все эти манипуляции в духе "Бензина нет нигде" — вражеская пропаганда", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Также на тему топливного кризиса — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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новости, крым, крымский мост, виктор баранец, украина.ру, россия, топливо, поставки, логистика, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, главное
Новости, Крым, Крымский мост, Виктор Баранец, Украина.ру, Россия, топливо, поставки, логистика, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Главные новости, главное

"Крым без бензина не останется": военный эксперт о способах решения топливной проблемы

15:23 08.07.2026 (обновлено: 15:31 08.07.2026)
 
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Паника в российских соцсетях о бензиновом кризисе в Крыму — это вражеская пропаганда, заявил военный эксперт. Топливо в Крым будет доставляться разными способами, в том числе по Крымскому мосту, по воздуху и по морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Комментируя ситуацию в зоне СВО, Баранец подчеркнул, что удары по заправкам противника — это правильная тактика. При этом паника в соцсетях по поводу топливного кризиса в Крыму не имеет под собой оснований.
Он заявил, что запасы топлива в России гигантские. "Запасы у нас гигантские. У нас только одна проблема – прикрыть логистические пути, по которым мы доставляем топливо в армию и в Крым", — пояснил эксперт.
По словам Баранца, трасса "Новороссия" становится более безопасной. "Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна. Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется", — подчеркнул обозреватель.
Эксперт также обратил внимание на панику в соцсетях, которая вызвана вражеской пропагандой. "К сожалению, российские соцсети сейчас активно атакуются паникерами... Все эти манипуляции в духе "Бензина нет нигде" — вражеская пропаганда", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему топливного кризиса — в материале Павла Котова "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу" на сайте Украина.ру.
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