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Новак снова высказался на тему топливного рынка России
Новак снова высказался на тему топливного рынка России - 08.07.2026 Украина.ру
Новак снова высказался на тему топливного рынка России
Зампред правительства РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний. Об этом 7 июля сообщает правительство России
2026-07-07T17:57
2026-07-07T17:57
2026-07-08T10:20
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Минэнерго на совещании доложило об общей ситуации с топливообеспечением в субъектах страны, текущем уровне запасов нефтепродуктов, функционировании инфраструктуры, задействованной в снабжении внутреннего рынка.Минсельхоз представил информацию о поставках топлива для нужд агропромышленного комплекса в период сезонных полевых работ, а также о выполнении заявок регионов на поставку необходимых объёмов топлива.ФАС доложила о контроле за ценообразованием на топливо в субъектах, а также мерах оперативного реагирования на возможные нарушения на региональных рынках нефтепродуктов.Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов в субъектах, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей.Отдельно был проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса."Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом", - сказано в официальном сообщенииПрофильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадочная смерть возможной убийцы Ермолаева, поистрепавшийся Запад. Хроника событий на 13:00 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, александр новак, украина.ру, минэнерго, министерство сельского хозяйства рф, бензин, топливо, мир без границ
Новости, Россия, Украина, Александр Новак, Украина.ру, Минэнерго, Министерство сельского хозяйства РФ, Бензин, топливо, Мир без границ
Новак снова высказался на тему топливного рынка России
17:57 07.07.2026 (обновлено: 10:20 08.07.2026)
Зампред правительства РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний. Об этом 7 июля сообщает правительство России
Минэнерго на совещании доложило об общей ситуации с топливообеспечением в субъектах страны, текущем уровне запасов нефтепродуктов, функционировании инфраструктуры, задействованной в снабжении внутреннего рынка.
Минсельхоз представил информацию о поставках топлива для нужд агропромышленного комплекса в период сезонных полевых работ, а также о выполнении заявок регионов на поставку необходимых объёмов топлива.
ФАС доложила о контроле за ценообразованием на топливо в субъектах, а также мерах оперативного реагирования на возможные нарушения на региональных рынках нефтепродуктов.
Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов в субъектах, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей.
Отдельно был проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса.
"Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом", - сказано в официальном сообщенииПрофильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.
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