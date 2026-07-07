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Новак снова высказался на тему топливного рынка России

Новак снова высказался на тему топливного рынка России - 08.07.2026 Украина.ру

Новак снова высказался на тему топливного рынка России

Зампред правительства РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний. Об этом 7 июля сообщает правительство России

2026-07-07T17:57

2026-07-07T17:57

2026-07-08T10:20

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Минэнерго на совещании доложило об общей ситуации с топливообеспечением в субъектах страны, текущем уровне запасов нефтепродуктов, функционировании инфраструктуры, задействованной в снабжении внутреннего рынка.Минсельхоз представил информацию о поставках топлива для нужд агропромышленного комплекса в период сезонных полевых работ, а также о выполнении заявок регионов на поставку необходимых объёмов топлива.ФАС доложила о контроле за ценообразованием на топливо в субъектах, а также мерах оперативного реагирования на возможные нарушения на региональных рынках нефтепродуктов.Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов в субъектах, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей.Отдельно был проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса."Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом", - сказано в официальном сообщенииПрофильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Загадочная смерть возможной убийцы Ермолаева, поистрепавшийся Запад. Хроника событий на 13:00 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, александр новак, украина.ру, минэнерго, министерство сельского хозяйства рф, бензин, топливо, мир без границ