9 июня 2026 года, вечерний эфир - 09.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260609/9-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080024728.html
9 июня 2026 года, вечерний эфир
9 июня 2026 года, вечерний эфир - 09.06.2026 Украина.ру
9 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.06.2026
2026-06-09T19:39
2026-06-09T19:39
донецкая народная республика
украина.ру
совет федерации
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/09/1080024486_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_00b7f0675392234dfd62b13b4fc3a376.jpg
Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов — обозреватель издания Украина.ру* Тема дня Новороссии. Итоги первого в ДНР гастрофестиваля "Солёно". Гость: Александр Перемятов — генеральный продюсер гастрономического фестиваля "Солёно"* Наши защитники. От персонального тренера и крупных соревнований до участника СВО и волонтёра. Гость: Павел Григорьев — инструктор центра "ВОИН", участник СВО, ветеран боевых действий* Важный разговор. О качественном переходе в развитии воссоединенных регионов. Гость: Дмитрий Ворона — зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/09/1080024486_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_7e768db1cf0a78d13acaad1693aa2809.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, украина.ру, совет федерации, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Украина.ру, Совет Федерации, Новороссия сегодня

9 июня 2026 года, вечерний эфир

19:39 09.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов — обозреватель издания Украина.ру
* Тема дня Новороссии. Итоги первого в ДНР гастрофестиваля "Солёно". Гость: Александр Перемятов — генеральный продюсер гастрономического фестиваля "Солёно"
* Наши защитники. От персонального тренера и крупных соревнований до участника СВО и волонтёра. Гость: Павел Григорьев — инструктор центра "ВОИН", участник СВО, ветеран боевых действий
* Важный разговор. О качественном переходе в развитии воссоединенных регионов. Гость: Дмитрий Ворона — зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаУкраина.руСовет ФедерацииНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:41По данным украинских ТГ-каналов, ВС РФ усиливают инфильтрацию на запорожском направлении
20:36Экс-советник Зеленского предложил провести аудит расходов в армии для поиска средств на выплаты
20:07Украина расширяет зону принудительной эвакуации в ДНР, Сочи под ограничениями. Новости СВО
20:00Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям
19:44"Толкают нас к катастрофе": на Западе изумились упорству европейских лидеров в эскалации войны
19:399 июня 2026 года, вечерний эфир
19:38В Харькове мобилизовали единственного опекуна женщины с тяжёлой инвалидностью
19:26В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"
19:17Болгария отказалась поставлять оружие Украине
19:13Мобильные огневые группы с "Вербой" и дробовиками: эксперт о том, как можно защитить тылы от БПЛА
19:09Зеленский заявил, что получил ответ из США на письмо с просьбой дать ПВО. Но не сказал, какой
19:00Латвия поможет Украине дронами, Германия - снарядами, Польша - голосом. Главное к 19.00
18:52ВСУ не справляются с "Геранями" и атакуют мирных жителей. Новости СВО
18:40"Атакует всё, что видит": Кнутов о том, как "Хорнеты" с ИИ бьют по автобусам и легковушкам
18:20Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
18:19Итоги 09.06.26: теракт в Балашихе, Зеленский просит миллиарды Абрамовича
18:13"Мы должны действовать асимметрично": Кнутов о том, как осложнить жизнь киевскому режиму
18:12Премьер-министр Польши пояснил, что важнее геноцида поляков
17:49Испанец-диверсант на Ближнем Востоке воевал с ИГИЛ*, а в Новороссии – с бандеровцами - ДД "Интербригады"
17:46Дальнобойное безумие неонацистов. Зеленский сам приближает свой конец
Лента новостейМолния