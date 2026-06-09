https://ukraina.ru/20260609/9-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080024728.html

9 июня 2026 года, вечерний эфир

9 июня 2026 года, вечерний эфир - 09.06.2026 Украина.ру

9 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.06.2026

2026-06-09T19:39

2026-06-09T19:39

2026-06-09T19:39

донецкая народная республика

украина.ру

совет федерации

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов — обозреватель издания Украина.ру* Тема дня Новороссии. Итоги первого в ДНР гастрофестиваля "Солёно". Гость: Александр Перемятов — генеральный продюсер гастрономического фестиваля "Солёно"* Наши защитники. От персонального тренера и крупных соревнований до участника СВО и волонтёра. Гость: Павел Григорьев — инструктор центра "ВОИН", участник СВО, ветеран боевых действий* Важный разговор. О качественном переходе в развитии воссоединенных регионов. Гость: Дмитрий Ворона — зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, украина.ру, совет федерации, новороссия сегодня, видео