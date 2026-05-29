ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T12:40
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО

12:40 29.05.2026 (обновлено: 12:41 29.05.2026)
 
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное в Днепропетровской области.
🟥 А российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.
🟥 Российские военные ударили по биоэнергетической ТЭС в Иванкове Киевской области. Она подверглась частичным разрушениям.
🟥 ВС РФ зашли на восточную окраину Писаревки на Сумском направлении, взяв под контроль основную логистическую трассу, пролегающую через лесной массив и участвовавшую в снабжении вражеской группировки. Также россияне продвинулись через лесной массив в западную часть Кияницы.
🟥 Ночью ВСУ ударили по АЗС в Алчевске, сообщают местные телеграм-каналы.
🟥 Внешнее питание ЗАЭС было нарушено в ночь на 29 мая в 16-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в МАГАТЭ. Отключение питания длилось час, причина неизвестна.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
