https://ukraina.ru/20260529/vs-rf-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnepropetrovskoy-oblasti-novosti--svo-1079568266.html
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО - 29.05.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T12:40
2026-05-29T12:40
2026-05-29T12:41
спецоперация
сво
днепропетровская область
киевская область
россия
украина.ру
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg
🟥 Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное в Днепропетровской области.🟥 А российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.🟥 Российские военные ударили по биоэнергетической ТЭС в Иванкове Киевской области. Она подверглась частичным разрушениям.🟥 ВС РФ зашли на восточную окраину Писаревки на Сумском направлении, взяв под контроль основную логистическую трассу, пролегающую через лесной массив и участвовавшую в снабжении вражеской группировки. Также россияне продвинулись через лесной массив в западную часть Кияницы.🟥 Ночью ВСУ ударили по АЗС в Алчевске, сообщают местные телеграм-каналы.🟥 Внешнее питание ЗАЭС было нарушено в ночь на 29 мая в 16-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в МАГАТЭ. Отключение питания длилось час, причина неизвестна.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
днепропетровская область
киевская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_dcd1aebe1d9759b4b1ce131b4df31826.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, днепропетровская область, киевская область, россия, украина.ру, магатэ
Спецоперация, СВО, Днепропетровская область, Киевская область, Россия, Украина.ру, МАГАТЭ
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за день. Новости СВО
12:40 29.05.2026 (обновлено: 12:41 29.05.2026)
Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 Подразделения группировки войск "Восток" освободили Лесное в Днепропетровской области.
🟥 А российская группировка войск "Север" освободила Бударки и Караичное в Харьковской области.
🟥 Российские военные ударили по биоэнергетической ТЭС в Иванкове Киевской области. Она подверглась частичным разрушениям.
🟥 ВС РФ зашли на восточную окраину Писаревки на Сумском направлении, взяв под контроль основную логистическую трассу, пролегающую через лесной массив и участвовавшую в снабжении вражеской группировки. Также россияне продвинулись через лесной массив в западную часть Кияницы.
🟥 Ночью ВСУ ударили по АЗС в Алчевске, сообщают местные телеграм-каналы.
🟥 Внешнее питание ЗАЭС было нарушено в ночь на 29 мая в 16-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в МАГАТЭ. Отключение питания длилось час, причина неизвестна.